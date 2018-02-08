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С соревнований керлингистов РФ и США стартовала Олимпиада в Южной Корее

Олимпийская программа началась за день до официального открытия с дабл-микста. Финал по этой дисциплине керлинга состоится 13 февраля.

8.02.2018 Фото: koreaqub.com Нет комментариев

С соревнований керлингистов РФ и США стартовала Олимпиада в Южной Корее

ОИ-2018 пройдет с 9 по 25 февраля

В Пхёнчхане за день до церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года начались соревнования по керлингу. Впервые и истории на Играх представлена дисциплина дабл-микст, именно ей открывается программа Олимпиады. Россию представляют Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова, которые в первом матче противостояли команде США. Встреча завершилась со счетом 9:3 в пользу американского дуэта.

На первом этапе восемь команд (из России, Канады, Китая, Финляндии, Норвегии, Южной Кореи, Швейцарии и США) играют по круговой системе, четверка лучших выйдет в полуфинал. Финал в дабл-миксте пройдет 13 февраля. Затем пройдут соревнования мужских и женских команд.


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