С соревнований керлингистов РФ и США стартовала Олимпиада в Южной Корее

В Пхёнчхане за день до церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года начались соревнования по керлингу. Впервые и истории на Играх представлена дисциплина дабл-микст, именно ей открывается программа Олимпиады. Россию представляют Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова, которые в первом матче противостояли команде США. Встреча завершилась со счетом 9:3 в пользу американского дуэта.

На первом этапе восемь команд (из России, Канады, Китая, Финляндии, Норвегии, Южной Кореи, Швейцарии и США) играют по круговой системе, четверка лучших выйдет в полуфинал. Финал в дабл-миксте пройдет 13 февраля. Затем пройдут соревнования мужских и женских команд.