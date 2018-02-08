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Нанесла удар по правительственным силам Сирии коалиция США

Командование коалиции заявило, что сирийская армия атаковала штаб демократических сил, и оценило это как «акт агрессии».

8.02.2018 Фото: Википедия 3 коммент.

Нанесла удар по правительственным силам Сирии коалиция СШАКоалиция во главе с США по борьбе с группировкой «Исламское государство», запрещенной в РФ, заявила, что проправительственные вооруженные формирования атаковали штаб «Сирийских демократических сил» (SDF), в котором находились американские советники, после чего был нанесен ответный удар по сирийским военным.

«Сирийские проправительственные силы инициировали неспровоцированное нападение на штаб «Сирийских демократических сил» 7 февраля. Военнослужащие коалиции находились в качестве советников, помощников и сопровождающих сил вместе с партнерами SDF во время нападения в восьми километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат», — цитирует РИА Новости сообщение командования.

«Для защиты коалиционных и партнерских сил коалиция нанесла удары по атакующим силам, чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой ИГ (запрещена в России)», — отмечается в заявлении.

Информации о пострадавших в результате инцидента не приводится. В коалиции отметили, что основной задачей в Сирии считают борьбу с запрещенной в России ИГ, но оставляют за собой право на самозащиту.

Официальный Дамаск пока не прокомментировал это заявление.

Сирийская оппозиция в апреле 2017 года заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых, возложив ответственность за это на правительственные войска Сирии. После этого США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.


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(3) Комментариев

  1. Гость

    Западные демократические ценности, ёпрст! Обиделись за своих «умеренных бармалеев» и их кураторов! Лезут без приглашения в любую страну, бомбят, кого хотят, но — «миру угрожает растущая агрессия России», при этом!
    Они и скандал с допингом без лишних сомнений сами организовали, сами же вонь до потолка и устроили! https://lenta.ru/news/2018/02/07/mclaren/ А решения судов, международного спортивного арбитража? Ну что же, если не нравятся им, то и на суды плевать они хотели!
    Вот такая она, «западная демократия»! Погремушка для выступления в ООН и на других международных площадках! 8)

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    • Бердчанин

      Ну-ну, давай, кремлебот, вываливай свой пропагандистский «помёт» на уши читателям курьера. У нас все равно иммунитет есть, насмотрелись уже по зомбоящику центральных каналов! :-D :-D :-D

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  2. Аноним

    Раз Путин сам не может вывести войска, только показуху на авиабазе устраивал, то дождется силового решения. Жаль только военных, которые уже гибнут и сколько ещё будет потерь за позорные понты. :(

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