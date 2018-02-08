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«Но мое рабочее время такое же как и у поликлиники»… поэтому это ваши проблемы. Так было всегда. Есть, правда, частные клиники/врачи, часть из которых работает до 21 ч. и по субботам..
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Там вообще своё государство. Посмотришь в единой регистратуре, запись ко всем врачам есть, приходишь народу нет, но записывают на приём, аж через неделю не раньше.
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Это Россия
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Давай, аргументируй, где врачи работают до ночи?
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Так я не поняла,автор хочет чтобы врач сидела и ждала,когда же у пациента закончится рабочий день и он придет на прием.Или все таки хочется на бесплатный прием,?.Тогда отпрашивайтесь с работы и вперед.Врач специфичный и поэтому приема можно и подождать.А чтобы не ходить на прием к венерологу-головой думать иногда надо.Венерологу как никому другому нужен не двухминутный прием
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С одного места закаполо!!!В интернете о своих проблемах погугли.А врачи тоже люди.Вас таких с вопросами на две минуты ох как много…..
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Я не поняла: вас отказались принимать без записи или врача в его рабочее время вообще на месте не было? Это ж разные вещи.
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Должен ли венеролог быть на месте в рабочее время?
В Бердске?…НЕ должен! В других городах?…Да! Должен! Ещё вопросы?
Вопрос Ярославе: Как долго вы живёте в Бердске?
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Если вам не смогла ответить заведующая, то как мы сможем ответить?
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