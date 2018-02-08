Должен ли венеролог быть на месте в рабочее время?

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Прошу выяснить (так как мне не ответила заведующая на этот вопрос),

Должен ли врач в Бердском кожвендиспансере быть на месте во время своих часов приема.?

Вопрос к врачу был на 2 минуты чисто консультативный…но оказывается я должна записаться туда за 2 недели заранее.

Но мое рабочее время такое же как и у поликлиники.