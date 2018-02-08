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Должен ли венеролог быть на месте в рабочее время?

Но мое рабочее время такое же как и у поликлиники.

8.02.2018 9 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ярослава:

Прошу выяснить (так как мне не ответила заведующая на этот вопрос),
Должен ли врач в Бердском кожвендиспансере быть на месте во время своих часов приема.?
Вопрос к врачу был на 2 минуты чисто консультативный…но оказывается я должна записаться туда за 2 недели заранее.
Но мое рабочее время такое же как и у поликлиники.


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(9) Комментариев

  1. Аноним

    «Но мое рабочее время такое же как и у поликлиники»… поэтому это ваши проблемы. Так было всегда. Есть, правда, частные клиники/врачи, часть из которых работает до 21 ч. и по субботам..

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  2. Аноним

    Там вообще своё государство. Посмотришь в единой регистратуре, запись ко всем врачам есть, приходишь народу нет, но записывают на приём, аж через неделю не раньше.

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  3. Жир и носки

    Это Россия :-D :-D :-D

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  4. Аноним

    Так я не поняла,автор хочет чтобы врач сидела и ждала,когда же у пациента закончится рабочий день и он придет на прием.Или все таки хочется на бесплатный прием,?.Тогда отпрашивайтесь с работы и вперед.Врач специфичный и поэтому приема можно и подождать.А чтобы не ходить на прием к венерологу-головой думать иногда надо.Венерологу как никому другому нужен не двухминутный прием

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    • Аноним

      С одного места закаполо!!!В интернете о своих проблемах погугли.А врачи тоже люди.Вас таких с вопросами на две минуты ох как много…..

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  5. evro

    Я не поняла: вас отказались принимать без записи или врача в его рабочее время вообще на месте не было? Это ж разные вещи.

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  6. Alex

    Должен ли венеролог быть на месте в рабочее время?
    В Бердске?…НЕ должен! В других городах?…Да! Должен! Ещё вопросы?
    Вопрос Ярославе: Как долго вы живёте в Бердске?

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  7. crash

    Если вам не смогла ответить заведующая, то как мы сможем ответить?

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