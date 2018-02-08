Украла у подопечного инвалида стиральную машинку сиделка в Новосибирске

В Дзержинском районе Новосибирска задержана подозреваемая в ограблении инвалида, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области в среду.

6 февраля в полицию позвонил мужчина и сообщил, что его ограбили. На место преступления прибыла следственно-оперативная группа полиции. Как установили правоохранители, хозяин дома — 72-летний инвалид, проживает один. Через знакомых он нашел женщину, которая помогала ему по хозяйству.

В этот раз домработница пришла к нему в состоянии алкогольного опьянения и сказала, что забирает стиральную машинку. Воспользовавшись тем, что мужчина не может ходить, злоумышленница с товарищем вытащили из дома машинку стоимостью более 20 тысяч рублей и увезли на ее санках. При этом другу женщина сказала, что техника принадлежит ей.

В течение нескольких часов 37-летняя ранее судимая за кражу жительница Заельцовского района была задержана полицейскими. Стиральную машинку оперативники изъяли и вернули потерпевшему.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 Уголовного кодекса РФ (грабеж). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.