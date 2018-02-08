За «духовные скрепы» и против комедии «Смерть Сталина» выступил митрополит Тихон в Бердске

Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон (в миру Леонид Емельянов) выступил в конференц-зале администрации Бердска с лекцией, в которой раскрыл положительные стороны правления Иосифа Сталина и осудил запрещенный Минкультом фильм британского режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина».

Выступление состоялось 7 февраля перед представителями духовенства Новосибирска и Бердска, работниками администрации города в рамках III Парламентских Рождественских чтений на церковно-общественном форуме.

Митрополит Новосибирский и Бердский, возглавлявший форум, заявил темой своего доклада «Нравственные ценности, как основа народного единства». Рассказывая о тесном переплетении духовности и государственности, морали и нравственности, он цитировал высказывания академика Дмитрия Лихачева, президента Владимира Путина и патриарха Кирилла о том, что основа успешного будущего страны — нравственность, а духовный ориентир — православие.

— Духовные скрепы — это народное единство, это нравственные основы человеческой жизни. Их надо укреплять, а не расшатывать. Как священные заветы мудрых предков наших, духовные скрепы надлежит передавать новому поколению граждан России. И об этом же нам напоминают слова гимна России: «Предками данная мудрость народная», — отметил владыка. — Наша верность Отчизне дает нам силу к созиданию будущего — это верность духовно-нравственным и культурно-историческим ценностям и традициям России.

Священник не ограничился общими словами о нравственности, но раскрыл это понятие в контексте внешней политики РФ. По словам Тихона, западные церкви «капитулировали под давлением аморальности», а РПЦ, наоборот, стала оплотом нравственности.

Тихон осудил молодых людей, которые, по результатам соцопросов, ставят любовь к Родине на последнее место в списке своих приоритетов, допуская возможность того, что начнут любить Родину, если та даст им хорошее образование и различные материальные блага.

Кроме того, по словам главы новосибирской митрополии, среди молодежи насаждается уголовная субкультура, становятся модными «татуировки, мат и однополые связи», в современном мире «новой религией» стало стремление к комфорту, в погоне за которым люди забывают о духовном, посетовал митрополит Тихон. В заключение своей лекции митрополит призвал «укреплять, а не раскачивать духовные скрепы».

В таком стиле была выстроена основная часть доклада, лейтмотивом которого служила мысль о том, что вера укрепляет государство, пока митрополит не перешел к рассуждениям об истории, отвечая на вопрос молодого человека из зала. Тот спросил у митрополита, как он оценивает деятельность Иосифа Сталина «с точки зрения нравственности».

— Иосиф Виссарионович — семинарист, правда, недоучившийся. Он очень любил священные писания и, по воспоминаниям его дочери, у него дома всегда стояли книги о жизни Иисуса Христа. И когда дочка спросила у него: «Папа, а Иисус Христос был?», он сказал: «Я считаю, что Иисус Христос — историческая личность». То есть, это он не подвергал сомнению, — сделал вывод митрополит Тихон. — Ну, а то, что у него не все получалось, чтобы, так сказать, нравственности соответствовать… Ну, раз он ушел из церкви, объявлял себя человеком атеистической идеологии, то, наверное, у него были свои понятия о нравственности. Но сейчас даже не об этом идет речь. Я понимаю, что в обществе идет дискуссия, кто прав, кто виноват и что делать. Но наша задача: не плевать на свою историю. И о том, что сделано хорошо, так и говорить — это хорошо.

Священник рассказал, что его отец, которому сейчас 101 год, участвовал в Великой Отечественной войне и, по его убеждению, «Сталин фактически победил фашизм».

— Никто не сможет отрицать, что он стоит во главе победы над фашизмом» — согласился митрополит.

Упомянув о гонениях Сталина на церковь, священник вспомнил Петра I и его распоряжение снять колокола с церквей и переплавить их на пушки. «Говорить о том, что эта личность (Сталин) была такая плохая… Во-первых, он был не один. Это же была целая идеология. И когда время пришло более благоприятное, на оккупированных территориях начали открывать храмы и монастыри. Сталин собрал членов священного синода русской православной церкви и сказал им: «Берите Свято-Троицкую Сергиеву лавру, открывайте храмы на возвращенных территориях». То есть он сразу скорректировал это все», — пересказал митрополит историю.

По его мнению, о сталинском периоде нельзя говорить однозначно.

— Хотя, как говорится, если сейчас устроить нравственный суд над любым человеком, то у любого человека есть и положительные, и отрицательные стороны, — добавил он.

Он осудил запрещенный фильм британского режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина», назвав его американским.

— Нельзя, конечно, делать так, как вот сделали американцы сейчас. Фильм о Сталине, который Министерство культуры запретило. Там унижают его (Сталина) личность и достоинство. Он все-таки был главой нашего государства, — сказал глава новосибирской митрополии.

Парламентские встречи с митрополитом Тихоном проходят в Бердске третий год подряд. В прошлом году он выступал с докладом «Эволюция нравственности», в котором изложил взгляд церкви на события XX века. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», он заявлял, что под предлогом свободы творчества попираются нормы приличия. На лекции в Бердске 25 января 2017 года владыка Тихон назвал «безобразные пляски» участниц Pussy Riot и «кощунственный спектакль» в Новосибирске попытками отменить традиционную культуру.

По окончании нынешних чтений мэр города Евгений Шестернин подарил митрополиту памятный альбом, изданный к 301 годовщине Бердска и сувениры с городской символикой, сообщили в пресс-центре мэрии.

23 января министерство культуры РФ приняло решение об отзыве прокатного удостоверения у фильма британского режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина», уведомив об этом прокатчика картины — ООО «Вольгафильм».

В Совете по правам человека назвали запрет «Смерти Сталина» «неприкрытой цензурой», исходящей из «политической вкусовщины». Признаков экстремизма в фильме нет, это «исключительно политическая вкусовщина», указал правозащитник Илья Шаблинский. Запрет на показ продиктован исключительно политическими предпочтениями должностного лица, которое решило не показывать фильм широкому зрителю, отметил член СПЧ.