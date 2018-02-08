За «духовные скрепы» и против комедии «Смерть Сталина» выступил митрополит Тихон в Бердске

Митрополит Тихон прочитал лекцию в Бердске
Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон (в миру Леонид Емельянов) выступил в конференц-зале администрации Бердска с лекцией, в которой раскрыл положительные стороны правления Иосифа Сталина и осудил запрещенный Минкультом фильм британского режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина».
Выступление состоялось 7 февраля перед представителями духовенства Новосибирска и Бердска, работниками администрации города в рамках III Парламентских Рождественских чтений на церковно-общественном форуме.
Митрополит Новосибирский и Бердский, возглавлявший форум, заявил темой своего доклада «Нравственные ценности, как основа народного единства». Рассказывая о тесном переплетении духовности и государственности, морали и нравственности, он цитировал высказывания академика Дмитрия Лихачева, президента Владимира Путина и патриарха Кирилла о том, что основа успешного будущего страны — нравственность, а духовный ориентир — православие.
— Духовные скрепы — это народное единство, это нравственные основы человеческой жизни. Их надо укреплять, а не расшатывать. Как священные заветы мудрых предков наших, духовные скрепы надлежит передавать новому поколению граждан России. И об этом же нам напоминают слова гимна России: «Предками данная мудрость народная», — отметил владыка. — Наша верность Отчизне дает нам силу к созиданию будущего — это верность духовно-нравственным и культурно-историческим ценностям и традициям России.
Священник не ограничился общими словами о нравственности, но раскрыл это понятие в контексте внешней политики РФ. По словам Тихона, западные церкви «капитулировали под давлением аморальности», а РПЦ, наоборот, стала оплотом нравственности.
Тихон осудил молодых людей, которые, по результатам соцопросов, ставят любовь к Родине на последнее место в списке своих приоритетов, допуская возможность того, что начнут любить Родину, если та даст им хорошее образование и различные материальные блага.
Кроме того, по словам главы новосибирской митрополии, среди молодежи насаждается уголовная субкультура, становятся модными «татуировки, мат и однополые связи», в современном мире «новой религией» стало стремление к комфорту, в погоне за которым люди забывают о духовном, посетовал митрополит Тихон. В заключение своей лекции митрополит призвал «укреплять, а не раскачивать духовные скрепы».
В таком стиле была выстроена основная часть доклада, лейтмотивом которого служила мысль о том, что вера укрепляет государство, пока митрополит не перешел к рассуждениям об истории, отвечая на вопрос молодого человека из зала. Тот спросил у митрополита, как он оценивает деятельность Иосифа Сталина «с точки зрения нравственности».
— Иосиф Виссарионович — семинарист, правда, недоучившийся. Он очень любил священные писания и, по воспоминаниям его дочери, у него дома всегда стояли книги о жизни Иисуса Христа. И когда дочка спросила у него: «Папа, а Иисус Христос был?», он сказал: «Я считаю, что Иисус Христос — историческая личность». То есть, это он не подвергал сомнению, — сделал вывод митрополит Тихон. — Ну, а то, что у него не все получалось, чтобы, так сказать, нравственности соответствовать… Ну, раз он ушел из церкви, объявлял себя человеком атеистической идеологии, то, наверное, у него были свои понятия о нравственности. Но сейчас даже не об этом идет речь. Я понимаю, что в обществе идет дискуссия, кто прав, кто виноват и что делать. Но наша задача: не плевать на свою историю. И о том, что сделано хорошо, так и говорить — это хорошо.
Священник рассказал, что его отец, которому сейчас 101 год, участвовал в Великой Отечественной войне и, по его убеждению, «Сталин фактически победил фашизм».
— Никто не сможет отрицать, что он стоит во главе победы над фашизмом» — согласился митрополит.
Упомянув о гонениях Сталина на церковь, священник вспомнил Петра I и его распоряжение снять колокола с церквей и переплавить их на пушки. «Говорить о том, что эта личность (Сталин) была такая плохая… Во-первых, он был не один. Это же была целая идеология. И когда время пришло более благоприятное, на оккупированных территориях начали открывать храмы и монастыри. Сталин собрал членов священного синода русской православной церкви и сказал им: «Берите Свято-Троицкую Сергиеву лавру, открывайте храмы на возвращенных территориях». То есть он сразу скорректировал это все», — пересказал митрополит историю.
По его мнению, о сталинском периоде нельзя говорить однозначно.
— Хотя, как говорится, если сейчас устроить нравственный суд над любым человеком, то у любого человека есть и положительные, и отрицательные стороны, — добавил он.
Он осудил запрещенный фильм британского режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина», назвав его американским.
— Нельзя, конечно, делать так, как вот сделали американцы сейчас. Фильм о Сталине, который Министерство культуры запретило. Там унижают его (Сталина) личность и достоинство. Он все-таки был главой нашего государства, — сказал глава новосибирской митрополии.
Парламентские встречи с митрополитом Тихоном проходят в Бердске третий год подряд. В прошлом году он выступал с докладом «Эволюция нравственности», в котором изложил взгляд церкви на события XX века. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», он заявлял, что под предлогом свободы творчества попираются нормы приличия. На лекции в Бердске 25 января 2017 года владыка Тихон назвал «безобразные пляски» участниц Pussy Riot и «кощунственный спектакль» в Новосибирске попытками отменить традиционную культуру.
По окончании нынешних чтений мэр города Евгений Шестернин подарил митрополиту памятный альбом, изданный к 301 годовщине Бердска и сувениры с городской символикой, сообщили в пресс-центре мэрии.
23 января министерство культуры РФ приняло решение об отзыве прокатного удостоверения у фильма британского режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина», уведомив об этом прокатчика картины — ООО «Вольгафильм».
В Совете по правам человека назвали запрет «Смерти Сталина» «неприкрытой цензурой», исходящей из «политической вкусовщины». Признаков экстремизма в фильме нет, это «исключительно политическая вкусовщина», указал правозащитник Илья Шаблинский. Запрет на показ продиктован исключительно политическими предпочтениями должностного лица, которое решило не показывать фильм широкому зрителю, отметил член СПЧ.
Если бы наши учёные придумали, как поповское лицемерие перерабатывать в электричество, то пары-тройки митрополитов и одного патриарха хватило бы, что бы обеспечить электроэнергией всю страну на 1000 лет вперёд, ещё бы и на экспорт осталось.
3 1