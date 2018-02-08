Путин прибыл в Новосибирск

Владимира Путина встречают в новосибирском аэропорту Толмачево
Президент России приехал в Новосибирск вечером 7 февраля из Красноярска, где началась его двухдневная поездка по Сибири. Во встрече Владимира Путина в аэропорту «Толмачёво» принял участие врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», глава государства посетит Академгородок, где осмотрит лаборатории Института ядерной физики имени Г. И.Будкера и встретится с учёными Сибирского отделения Российской академии наук.
Кроме того, Путин вручит премии президента в области науки и инноваций трем молодым учёным за 2017 год. Премия, учреждённая в 2008 году, присуждается молодым учёным и специалистам за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий. Среди номинантов есть и новосибирский исследователь.
Глава государства также проведёт заседание Совета по науке и образованию, на котором планируется обсудить основные задачи и перспективы развития отрасли, а также ключевые направления международного научно-технического сотрудничества, подтвердили в пресс-службе регионального правительства.
Новосибирск подготовился к встрече высокого гостя, почистив дороги. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», снег с проезжей части и с тротуаров в Академгородке убрали до асфальта, вывезли также сугробы с обочин. Аналогичная ситуация и по пути следования президентского кортежа.
Новосибирцы ждут пробок в центре города и на Бердском шоссе, по которому Владимир Путин поедет в Академгородок. Хотя в региональном управлении ГИБДД сообщили, что перекрывать улицы ради проезда главы государства в четверг не планируют.
А почему трап красной дорожкой не застелили???) Красноярск так встречали! И ещё, во всех СМИ пишут, что в Академ царь на вертолёте полетит, никакого кортежа не будет!
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Это государственная тайна. На самом деле его по водопроводу протащат.
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Водопровод для него маловат. У меня инфа есть, что всё-таки по каныге поплывут.
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Даже стадион до газона вычистили под вертолётную площадку…
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Голову не боится застудить?
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Новый мэр уже давно и безнадёжно свою застудил. И не только её, но и их.
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Она уже застужена
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Интересно почему в пальто, а не в кимоно и на горных лыжах?
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«К нам в Холуево приезжает Путин…»
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пробок нет и те будет он на вертолете..
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Мне сон снился, чо наш рабовладелец на своем вертолете в шторм попал и его случайно занесло в Черепаново. Во было бы шоу …. После посещения Черепаново царь бы снял кандидатуру с выборов со словами «нафиг так жить вообще».
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Надо посоветовать им следующий раз снег подбеливать.
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Или обильно зелёнкой поливать типа трава.
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