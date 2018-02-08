Путин прибыл в Новосибирск

Президент России приехал в Новосибирск вечером 7 февраля из Красноярска, где началась его двухдневная поездка по Сибири. Во встрече Владимира Путина в аэропорту «Толмачёво» принял участие врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», глава государства посетит Академгородок, где осмотрит лаборатории Института ядерной физики имени Г. И.Будкера и встретится с учёными Сибирского отделения Российской академии наук.

Кроме того, Путин вручит премии президента в области науки и инноваций трем молодым учёным за 2017 год. Премия, учреждённая в 2008 году, присуждается молодым учёным и специалистам за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий. Среди номинантов есть и новосибирский исследователь.

Глава государства также проведёт заседание Совета по науке и образованию, на котором планируется обсудить основные задачи и перспективы развития отрасли, а также ключевые направления международного научно-технического сотрудничества, подтвердили в пресс-службе регионального правительства.

Новосибирск подготовился к встрече высокого гостя, почистив дороги. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», снег с проезжей части и с тротуаров в Академгородке убрали до асфальта, вывезли также сугробы с обочин. Аналогичная ситуация и по пути следования президентского кортежа.

Новосибирцы ждут пробок в центре города и на Бердском шоссе, по которому Владимир Путин поедет в Академгородок. Хотя в региональном управлении ГИБДД сообщили, что перекрывать улицы ради проезда главы государства в четверг не планируют.