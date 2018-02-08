КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-комн квартиру
продам студию
продам студию
продам студию
продам студию
Продам 2-ю
продам студию
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Ввернуть летнее время хочет Госдума

Мертвого котенка сожгла в печи жительница Искитима

Топилин: Падают доходы россиян из-за выхода экономики из тени

За «духовные скрепы» и против комедии «Смерть Сталина» выступил митрополит Тихон в Бердске

Стартовал конкурс «Бердская красавица-2019»

Собака примерзла языком к металлической крышке колодца в Приморье

Убрать снег с крыш торопит власть управляющие компании Бердска

Прятался в мешке с картошкой от судебных приставов «Джеймс Бонд» в Новосибирске

Москва наградила за качество дорожного ремонта Новосибирскую область

Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме

Последние комментарии

Февраль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  


Путин прибыл в Новосибирск

Новосибирцы ждут пробок в центре города и на Бердском шоссе, по которому поедет в Академгородок президентский кортеж.

8.02.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Nso.ru 13 коммент.

Путин прибыл в Новосибирск

Владимира Путина встречают в новосибирском аэропорту Толмачево

Президент России приехал в Новосибирск вечером 7 февраля из Красноярска, где началась его двухдневная поездка по Сибири. Во встрече Владимира Путина в аэропорту «Толмачёво» принял участие врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», глава государства посетит Академгородок, где осмотрит лаборатории Института ядерной физики имени Г. И.Будкера и встретится с учёными Сибирского отделения Российской академии наук.

Кроме того, Путин вручит премии президента в области науки и инноваций трем молодым учёным за 2017 год. Премия, учреждённая в 2008 году, присуждается молодым учёным и специалистам за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий. Среди номинантов есть и новосибирский исследователь.

Глава государства также проведёт заседание Совета по науке и образованию, на котором планируется обсудить основные задачи и перспективы развития отрасли, а также ключевые направления международного научно-технического сотрудничества, подтвердили в пресс-службе регионального правительства.

Новосибирск подготовился к встрече высокого гостя, почистив дороги. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», снег с проезжей части и с тротуаров в Академгородке убрали до асфальта, вывезли также сугробы с обочин. Аналогичная ситуация и по пути следования президентского кортежа.

Новосибирцы ждут пробок в центре города и на Бердском шоссе, по которому Владимир Путин поедет в Академгородок. Хотя в региональном управлении ГИБДД сообщили, что перекрывать улицы ради проезда главы государства в четверг не планируют.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Ввернуть летнее время хочет Госдума Мертвого котенка сожгла в печи жительница Искитима Топилин: Падают доходы россиян из-за выхода экономики из тени

(13) Комментариев

  1. Аноним

    А почему трап красной дорожкой не застелили???) Красноярск так встречали! И ещё, во всех СМИ пишут, что в Академ царь на вертолёте полетит, никакого кортежа не будет!

    Thumb up 8 Thumb down 6

  2. Новый мэр

    Голову не боится застудить?

    Thumb up 7 Thumb down 4

  3. Аноним

    Она уже застужена :-D :-D :-D

    Thumb up 5 Thumb down 1

  4. Эрвин

    Интересно почему в пальто, а не в кимоно и на горных лыжах?

    Thumb up 2 Thumb down 1

  5. Аноним

    «К нам в Холуево приезжает Путин…» :-D

    Thumb up 3 Thumb down 1

  6. Аноним

    пробок нет и те будет он на вертолете..

    Thumb up 1 Thumb down 1

  7. КолянДА

    Мне сон снился, чо наш рабовладелец на своем вертолете в шторм попал и его случайно занесло в Черепаново. Во было бы шоу …. После посещения Черепаново царь бы снял кандидатуру с выборов со словами «нафиг так жить вообще».

    Thumb up 3 Thumb down 1

  8. Гость

    Надо посоветовать им следующий раз снег подбеливать.

    Thumb up 2 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

КЛИНИКА САНИТАС.Гиудотерапия -эффективный метод лечения
ЗАО "Клиника Санитас"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика