Стартовал конкурс «Бердская красавица-2019»

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шёл 2017 год…
10 1
да уже лет 5-6 подряд так.
В конце ноября подведение итогов, потом фотосессия у победительниц и в декабре календарь на следующий(!) год.
После подведения итогов(ноябрь) сразу же объявляется новый конкурс. Например, «2019» продлится до ноября 2018 и в декабре будет календарь с красавицами на 2019 год.
Отсюда и название.
1 5
А почему только женщины?
7 1
Конкурс для мальчиков надо на календарь влупить ?
1 1
Даёшь конкурс Бердский красавец!!!
24 1
Зина,что же вы так голову запрокинули? У меня аж шея затекла рассматривать.
3 1