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Стартовал конкурс «Бердская красавица-2019»

Ждем от участниц две фотографии: одну в полный рост, вторую — портретный снимок. Итогом станет – большой календарь на 2019 год.

8.02.2018 6 коммент.

Приглашаем бердчанок участвовать в следующем этапе. Конкурс продлится весь 2018 год, в конце которого будут подведены итоги. Свои фотографии вы можете присылать на электронную почту bkurer@mail.ru с пометкой «Бердская красавица-2019 ».
Обязательно укажите в письме ваши имя и фамилию, а также номер телефона, чтобы мы могли с вами связаться при подведении итогов.
Для участия необходимо выслать две фотографии.
Одна фотография в полный рост, другая — портретный снимок. Одна фотография приниматься на конкурс не будет.
Все вопросы уточняйте по тел. 2-15-51.

Стартовал конкурс «Бердская красавица 2019»

Филимонова Софья

Стартовал конкурс «Бердская красавица 2019»

Зинаида Рудакова

Стартовал конкурс «Бердская красавица 2019»

Алена Ильина

Стартовал конкурс «Бердская красавица 2019»

Ксения Лунёва

Стартовал конкурс «Бердская красавица 2019»

Екатерина Эйрих


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Весь сюжет: Фотомарафоны

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(6) Комментариев

  1. Moris

    шёл 2017 год…

    Thumb up 10 Thumb down 1

    • a.danilov

      да уже лет 5-6 подряд так.
      В конце ноября подведение итогов, потом фотосессия у победительниц и в декабре календарь на следующий(!) год.
      После подведения итогов(ноябрь) сразу же объявляется новый конкурс. Например, «2019» продлится до ноября 2018 и в декабре будет календарь с красавицами на 2019 год.
      Отсюда и название.

      Thumb up 1 Thumb down 5

  2. Аноним

    А почему только женщины?

    Thumb up 7 Thumb down 1

  3. Аноним

    Даёшь конкурс Бердский красавец!!!

    Thumb up 24 Thumb down 1

  4. Аноним

    Зина,что же вы так голову запрокинули? У меня аж шея затекла рассматривать.

    Thumb up 3 Thumb down 1

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