Собчак превратит Россию в Дом-3

Права и свобода являются величайшими достижениями общества. Но если человек не воспитан в правильном их применении, исполнении и использовании, то они могут привести к такому положению, что действия этого человека не будут приняты, а будут осуждены тем обществом в котором он живет. К чему такое вступление?
В нашей Конституции предусмотрены права и свобода. В практической жизни все мы ими пользуемся. Но так как все мы отличаемся друг от друга, то по конституционному и подходим к применению и использованию своих прав и свобод.
Но некоторые, чтобы выделиться и поработать на публику, начинают с извращениями пользоваться правами и свободой. Считаю, что таким подходом пользуется кандидат в Президенты РФ Собчак Ксения. Ведь она обозвала весь народ России быдлом. По какому праву? И хочет, чтобы этот народ избрал ее своим Президентом, чтобы она навела порядок. Это обещание вызывает большое сомнение. А вот груповуху в шоу-бизнесе она умело проводит. Это у нее здорово получается. Можно посмотреть, войдя на сайт https://ok.ru/video/375804660444 . И вот этот кандидат, назвавший себя
«Против всех» (обратите внимание как высокомерно оценив себя, считает то, что ей равных нет в России) с таким мировоззрением обещает навести порядок, только изберите. Сомневаюсь. Превратить Россию в Дом 3 сможет. Не зря выступает за однополые браки.
Собчак назвала себя «Против всех» Ну назвала и назвала. А было бы справедливо, чтобы избиратели заявили «Все против» такого кандидата.
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А кто это?
Кто такой Алексин?
ЛДПР?
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Ну, что уж вы так категоричны к Ксении Анатольевне, пристаёте к ней с этим домом, она ещё в 12 году от туда ушла. Почему вы думаете, что человек не может повзрослев поумнеть и остепениться, не смотря на всю бурную молодость? Возьмём князя Владимира Святославича например, что Русь крестил огнём и мечём, по молодости ох зело куролесил, грабил, убивал, насиловал, а сейчас вон, считается святым, памятник гигантский у Кремля ему поставили. А Ксения Анатольевна никого не убивала и не насиловала, во всяком случае, летописи об этом молчат Дайте ей шанс высказаться, тем более, что цели стать президентом она не ставит и никогда им не станет Ну, сказала она там что-то про генетическое отребье и быдло, ну и что? Нынешняя власть народ российски за быдло держит будь здоров, кому это мешает или возмущает? Этот самый народ пойдёт и опять за это самое и проголосует и тут уже начинаешь сомневаться, а так уж ли не права Собчак?
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Петр, а ты только и ждешь, как бы нагадить России. Это у тебя в крови. Все что плохо для России для тебя благодать. Но живешь ведь в России, так и делай для России хорошо.
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Да да Аноним, это я уже слышал, активно ведут Россию на полное дно все эти удалые хлопцы из «кооператива Озеро» и ПЖиВ, а враг народа и агент Госдепа всё равно я
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Было время, когда Выборы воспринимались серьёзной и ответственной процедурой в общественно-политической жизни государства.
Теперь этот институт воспринимается утратившим своё истинное предназначение.
Истина и начертанный итог вырисовываются на этапе предвыборной гонки . И уж нет уверенности в важности участия в этой объявленной процедуре
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пришедшие на выборы проголосуют за своего. Не пришедшие голосовать согласны с любым выбранным другими! И не подействуют отговорки, мол, назло не пошёл…
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=…Не пришедшие голосовать согласны с любым выбранным другими…=
— какая разница-то? Когда итог заранее известен ;).
Для протокола — да, явиться надо
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