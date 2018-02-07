Собчак превратит Россию в Дом-3

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Права и свобода являются величайшими достижениями общества. Но если человек не воспитан в правильном их применении, исполнении и использовании, то они могут привести к такому положению, что действия этого человека не будут приняты, а будут осуждены тем обществом в котором он живет. К чему такое вступление?

В нашей Конституции предусмотрены права и свобода. В практической жизни все мы ими пользуемся. Но так как все мы отличаемся друг от друга, то по конституционному и подходим к применению и использованию своих прав и свобод.

Но некоторые, чтобы выделиться и поработать на публику, начинают с извращениями пользоваться правами и свободой. Считаю, что таким подходом пользуется кандидат в Президенты РФ Собчак Ксения. Ведь она обозвала весь народ России быдлом. По какому праву? И хочет, чтобы этот народ избрал ее своим Президентом, чтобы она навела порядок. Это обещание вызывает большое сомнение. А вот груповуху в шоу-бизнесе она умело проводит. Это у нее здорово получается. Можно посмотреть, войдя на сайт https://ok.ru/video/375804660444 . И вот этот кандидат, назвавший себя

«Против всех» (обратите внимание как высокомерно оценив себя, считает то, что ей равных нет в России) с таким мировоззрением обещает навести порядок, только изберите. Сомневаюсь. Превратить Россию в Дом 3 сможет. Не зря выступает за однополые браки.

Собчак назвала себя «Против всех» Ну назвала и назвала. А было бы справедливо, чтобы избиратели заявили «Все против» такого кандидата.