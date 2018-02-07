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13 февраля Павел Грудинин приедет в Новосибирск

С жителями Новосибирска кандидат в президенты встретится в 16.30 в кинотеатре им. Маяковского.

7.02.2018 2 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости » написал Varadero:

7 февраля (среда) в 16:00 в пресс-центре Новосибирского областного комитета КПРФ (ул. Большевистская, 29) пройдет пресс-конференция избирательного штаба Павла Грудинина, в ходе которой будет объявлена дата и подробности визита Кандидата в Президенты РФ в Новосибирск
Павел Грудинин приедет в Новосибирскую область 13 февраля. Как сообщает пресс-служба областного отделения КПРФ, сначала кандидат в президенты посетит НГАУ. Там Грудинин встретится с руководством вуза, студентами и преподавателями. Ещё один пункт поездки — это Краснообск, где политик посетит научный центр агробиотехнологий СО РАН.

С жителями Новосибирска кандидат в президенты встретится в 16.30 в кинотеатре им. Маяковского.


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(2) Комментариев

  1. Новый мэр

    Грудинин наш кандидат

    Thumb up 3 Thumb down 1

  2. Зелёная

    Вопрос — Действительно ли Грудинин считает И.Сталина (Джугашвили) лучшим правителем государства?

    Thumb up 0 Thumb down 0

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