13 февраля Павел Грудинин приедет в Новосибирск

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7 февраля (среда) в 16:00 в пресс-центре Новосибирского областного комитета КПРФ (ул. Большевистская, 29) пройдет пресс-конференция избирательного штаба Павла Грудинина, в ходе которой будет объявлена дата и подробности визита Кандидата в Президенты РФ в Новосибирск

Павел Грудинин приедет в Новосибирскую область 13 февраля. Как сообщает пресс-служба областного отделения КПРФ, сначала кандидат в президенты посетит НГАУ. Там Грудинин встретится с руководством вуза, студентами и преподавателями. Ещё один пункт поездки — это Краснообск, где политик посетит научный центр агробиотехнологий СО РАН.

С жителями Новосибирска кандидат в президенты встретится в 16.30 в кинотеатре им. Маяковского.