КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-комн квартиру
продам студию
продам студию
продам студию
продам студию
Продам 2-ю
продам студию
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Продолжение хоровода «Новогодних детишек-2018″ вышло в газете «Курьер.Среда.Бердск»

Ждем участников акции «Гав-Гав» за грамотами в редакции «Курьер.Среда.Бердск»

Провалов грунта опасаются УК Бердска после смерти детей в яме в Колывани

Проект «Я тебя люблю!» вышел в газете «Курьер.Среда.Бердск» 7 февраля

Кудрин убежден в важности повышения пенсионного возраста в России

Сортировать мусор будут на новой свалке между Бердском и Искитимом

За 1,3 млн лет рассчитается со штрафом осужденный за коррупцию бывший вице-мэр Бердска

Испортила имидж всей Новосибирской области роковая земля главного полицейского Бердска

Крупнейшие инвестпроекты Новосибирской области-2018

Росгвардия ужесточила требования к школьной охране

Последние комментарии

Февраль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  


Кто нашел розовый мешок с туфлями для девочки????

Верните, пожалуйста!

7.02.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Надежда:
Вчера в 332 или 325 маршрутках, или в автобусе №1 (ребенок не помнит точно, оставлен розовый мешок для обуви с туфлями для девочки . Она ехала от остановки «Медучилище» до ост Березовая в 10.30-11.00. Пожалуйста, кто нашел, позвоните — 89237008265


Похожие записи

  • Нет похожих записей.
Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Офицер-начальник в Искитиме заставил подчиненного погасить штрафы ГИБДД 13 февраля Павел Грудинин приедет в Новосибирск Кто нашел розовый мешок с туфлями для девочки????

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 10% на КГ Трапеза
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика