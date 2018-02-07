Кто нашел розовый мешок с туфлями для девочки????

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Надежда:

Вчера в 332 или 325 маршрутках, или в автобусе №1 (ребенок не помнит точно, оставлен розовый мешок для обуви с туфлями для девочки . Она ехала от остановки «Медучилище» до ост Березовая в 10.30-11.00. Пожалуйста, кто нашел, позвоните — 89237008265

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