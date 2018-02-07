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Федеральные чиновники повысили рейтинг врио губернатора Новосибирской области

Визит вице-премьера Дворковича и готовящийся приезд президента Путина подняли Андрея Травникова в группу глав регионов с «сильным влиянием».

7.02.2018 Один комментарий

Федеральные чиновники повысили рейтинг врио губернатора Новосибирской области

Андрей Травников встретился с жителями Бердска 31 января

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) подготовило рейтинг влияние глав регионов за январь текущего года. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников укрепил позиции, переместившись с 55-го на 50-е место. Таким образом он оказался в конце группы с «сильным влиянием».

Авторы рейтинга отмечают, что усиление позиций связано с визитом в Новосибирск вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, с которым Травников обсуждал программу реиндустриализации, о чем сообщал «Курьер. Среда. Бердск». В том числе говорили о создании под Бердском предприятия по переработке картофеля.

Кроме того, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в четверг, 8 февраля, в Новосибирск приезжает президент Владимир Путин. Он посетит Институт ядерной физики в Академгородке, пообщается с учеными СО РАН и наградит лучших молодых исследователей.

В группе с «сильным влиянием» Травников оказался впервые с момента вступления в должность исполняющего обязанности губернатора в начале октября 2017 года по указу президента.


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(1) Комментарий

  1. Андрей

    Откуда у туриста «сильное влияние» ? Может он что-то важное для области успел сделать? Или откликнулся на просьбу бердчан убрать идиотский принцип оплаты «1/12″ ?

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