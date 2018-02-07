Продолжение хоровода «Новогодних детишек-2018″ вышло в газете «Курьер.Среда.Бердск»

Дорогие читатели! В декабре и до 10 января этого года вы присылали своих новогодних красавиц в фотомарафон «Новогодние детишки-2018″. Детишек мы сразу публиковали на сайте и в нашей группе в соцсети ВКонтакте.

31 января в газете «Курьер.Среда.Бердск» вышел первый хоровод прекрасных снежинок, белочек, пиратов, принцесс опубликованы!

А 7 февраля — второй хоровод, то есть продолжение проекта «Новогодние детишки-2018″.

И приславшие своих чудесных детишек могут купить свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск» и сохранить память о встрече 2018 года, о том, какими маленькими и задорными были ваши зайчики — в своем семейном архиве на долгие годы. А через энное количество лет подарить своему повзрослевшему зайцу газету! Прям на новый 2028 год!

Покупайте газету в специализированных киосках и супермаркетах «Продсиб».

Друзья, мы стараемся вместе с вами сохранить лучшие моменты вашей жизни!