Продолжение хоровода «Новогодних детишек-2018″ вышло в газете «Курьер.Среда.Бердск»
Ждем участников акции «Гав-Гав» за грамотами в редакции «Курьер.Среда.Бердск»
Провалов грунта опасаются УК Бердска после смерти детей в яме в Колывани
Проект «Я тебя люблю!» вышел в газете «Курьер.Среда.Бердск» 7 февраля
Кудрин убежден в важности повышения пенсионного возраста в России
Сортировать мусор будут на новой свалке между Бердском и Искитимом
За 1,3 млн лет рассчитается со штрафом осужденный за коррупцию бывший вице-мэр Бердска
Испортила имидж всей Новосибирской области роковая земля главного полицейского Бердска
Крупнейшие инвестпроекты Новосибирской области-2018