Кудрин убежден в важности повышения пенсионного возраста в России

Алексей Кудрин занимается реформами экономики России
Экс-министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин выразил уверенность в том, что повышение в России пенсионного возраста неизбежно, передает «Интерфакс».
«Международная организация труда считает, что государство должно обеспечивать минимум 40% (величины пенсии относительно прежнего заработка пенсионера), а с учетом добровольных и накопительных программ это должно быть до 70%. Это обеспечивается в разных странах, таких, как Великобритания, Германия, Италия. Значит, мы должны эту программу тоже наметить. Пусть это будет через 10-15-20 лет, но мы должны выйти на эти параметры. В том числе, и повышение пенсионного возраста, без этого не обойтись», — заявил Кудрин на финале Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» в среду.
Он отметил, что «важнейшими приоритетами развития являются образование, здравоохранение — сохранение населения, и трудоспособности, и продления жизни, прежде всего, здоровой жизни, и транспортная инфраструктура».
«Это три кита бюджетной и государственной политики — как перераспределить средства. Мы подсчитали на моделях, сколько это дает. Этот маневр дает 1% ВВП по сравнению со всеми другими программами и институтами в течение пяти-шести лет», — отметил Кудрин и добавил: «Это структурные реформы, это надо сделать».
Это в свою очередь означает, считает он, «нужно где-то немного снять, с каких-то программ, повышение пенсионного возраста тоже частично решает эту задачу», а также «где-то нам нужно снизить расходы в области государственного управления».
По его словам, соответствующие предложения он уже передал президенту.
В настоящее же время в РФ пенсия составляет чуть более трети заработной платы, отметил он.
«У нас получается, что относительно средней заработной платы средняя пенсия начинает снижаться. Она сегодня составляет примерно 33-34%, то есть человек, уходящий на пенсию, сразу переходит на треть содержания от того, что он имел, когда он работал», — сказал Кудрин.
Ранее Кудрин обещал, что при повышении пенсионного возраста выплаты вырастут на треть.
Экс-министр добавил, что перед руководством страны в настоящее время стоит задача увеличения продолжительности жизни до уровня развитых стран.
«Активная жизни и здоровая жизнь увеличивается, и сегодня мы ставим задачу, чтобы, к примеру, в ближайшие лет шесть, примерно с 72 лет продолжительности жизни уйти на 76-78, а чуть дальше за шесть лет это должно быть 80, это уровень развитых стран», — заявил он.
С одной стороны, это вопрос культуры здорового образа жизни, а с другой — уровень медицины в стране — профилактики, обнаружения заболеваний на ранних стадиях и их лечение.
В конце прошлого года президент России Владимир Путин пообещал «постепенное и мягкое» повышение пенсионного возраста.
Б/у министр блюдет политесс.,,А то, рубанул бы правду,типа: для сохранения инвестиционной привлекательности территории России , нам буржуазным министрам нужно сохранять стимулы для капиталистов, а для этого нам буржуазным министрам, необходимо отказаться от социальных гарантий прежнего социалистического государства.
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Вы подождите, всё ещё скажет, когда его после «выборов» назначат вместо Димона
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«где-то нам нужно снизить расходы в области государственного управления»… свежо предание -да верится с трудом, а по большому счёту и не верится вовсе!!! Пройдут выборы… и всё станет в разы потише — пока совсем не стихнет… до следующих выборов.! Плавали — знаем…
Давно тут живём!!! И потом — благими намерениями выстлана дорога в ад!
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А что не так в словах Кудрина?
Акцент на неизбежности повышения пенсионного возраста? Конечно, это весьма неприятные подвижки при невысокой средней продолжительности жизни населения страны. Но многие ли при достижении пенсионного возраста уходят на заслуженный отдых? Позволяет ли безбедную жизнь заработанная пенсия? Многие, кто смог сохранить здоровье, так и пашут лет до 70-ти, пока не выгонят .
=…отметил, что «важнейшими приоритетами развития являются образование, здравоохранение — сохранение населения, и трудоспособности, и продления жизни, прежде всего, здоровой жизни, и транспортная инфраструктура…=
=…также «где-то нам нужно снизить расходы в области государственного управления»…=
— а это? что сказать против этого?
Помнится, когда-то правительственная г-жа Голикова, получив новый кабинет, меняла обстановку под свой вкус. Разумеется, на весьма круглую сумму. Обязательно такое? К тому же вопрос? — куда попадают выселенные прежние убранства? Всё это плодит немые вопросы.
А виноват перед нами кто? — Тот, кто смеет озвучить реалии, как они есть
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Надеюсь этот «жирный кот» вообще сладко проживет и без пенсии от наших налогов, «раздел государство бод орех» браво, аферистам, Путин их любит, сам такой…
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=…Путин их любит…=
— скорей всего, бывший главный финансист не из упомянутого числа.
Был молниеносно изгнан с должности г-м премьером за неугодное слуху выступление. Теперь снова на должности. Но кто скажет, что во власти много тех, кто обладает багажом знаний более полезным, чем А.Кудрин?
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Не дают им покоя, эти пенсионеры. А к миллиардерам олигархам, которые зарплату платят чёрную, и налог платят копейки, получается к ним у него нет вопросов.
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А надо, чтобы и Кудрин пошёл в оппозицию с открытым забралом?
Кто же тогда останется на горизонте из грамотных специалистов в области финансов и экономики?
И какой же он жирный кот? Кстати, студенты ценят его лекции.
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Нашли грамотного специалиста:) Посредственный счетовод, не более.
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