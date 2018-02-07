Кудрин убежден в важности повышения пенсионного возраста в России

Экс-министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин выразил уверенность в том, что повышение в России пенсионного возраста неизбежно, передает «Интерфакс».

«Международная организация труда считает, что государство должно обеспечивать минимум 40% (величины пенсии относительно прежнего заработка пенсионера), а с учетом добровольных и накопительных программ это должно быть до 70%. Это обеспечивается в разных странах, таких, как Великобритания, Германия, Италия. Значит, мы должны эту программу тоже наметить. Пусть это будет через 10-15-20 лет, но мы должны выйти на эти параметры. В том числе, и повышение пенсионного возраста, без этого не обойтись», — заявил Кудрин на финале Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» в среду.

Он отметил, что «важнейшими приоритетами развития являются образование, здравоохранение — сохранение населения, и трудоспособности, и продления жизни, прежде всего, здоровой жизни, и транспортная инфраструктура».

«Это три кита бюджетной и государственной политики — как перераспределить средства. Мы подсчитали на моделях, сколько это дает. Этот маневр дает 1% ВВП по сравнению со всеми другими программами и институтами в течение пяти-шести лет», — отметил Кудрин и добавил: «Это структурные реформы, это надо сделать».

Это в свою очередь означает, считает он, «нужно где-то немного снять, с каких-то программ, повышение пенсионного возраста тоже частично решает эту задачу», а также «где-то нам нужно снизить расходы в области государственного управления».

По его словам, соответствующие предложения он уже передал президенту.

В настоящее же время в РФ пенсия составляет чуть более трети заработной платы, отметил он.

«У нас получается, что относительно средней заработной платы средняя пенсия начинает снижаться. Она сегодня составляет примерно 33-34%, то есть человек, уходящий на пенсию, сразу переходит на треть содержания от того, что он имел, когда он работал», — сказал Кудрин.

Ранее Кудрин обещал, что при повышении пенсионного возраста выплаты вырастут на треть.

Экс-министр добавил, что перед руководством страны в настоящее время стоит задача увеличения продолжительности жизни до уровня развитых стран.

«Активная жизни и здоровая жизнь увеличивается, и сегодня мы ставим задачу, чтобы, к примеру, в ближайшие лет шесть, примерно с 72 лет продолжительности жизни уйти на 76-78, а чуть дальше за шесть лет это должно быть 80, это уровень развитых стран», — заявил он.

С одной стороны, это вопрос культуры здорового образа жизни, а с другой — уровень медицины в стране — профилактики, обнаружения заболеваний на ранних стадиях и их лечение.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин пообещал «постепенное и мягкое» повышение пенсионного возраста.