Ждем участников акции «Гав-Гав» за грамотами в редакции «Курьер.Среда.Бердск»

Газета «Курьер.Среда.Бердск» благодарит всех ребят и взрослых, принявших участие в акции «Гав-Гав».

Как и обещали, для участников редакция приготовила грамоты. Ждем представителей школы №8, школы №9, изостудии «Арбат», школы №12, 2 А класс, школы №10, 1А класс, школу №3, центра туризма «Юность», детского сада №3, а так же авторов Яну Васильеву, Владислава Владыко, Алексея Загороднева, Алину Тилюнину за своими наградами!

Приходите ежедневно с 9.00 до 18.00 в редакции по адресу: ул.К.Маркса,24, офис, 2. И громко говорите «Я пришел за своей грамотой!»

От редакции: Части участников мы выслали грамоты по электронной почте и они должны наградить своих творцов на местах. Всем спасибо! Приглашаем вас участвовать в конкурсе «Мой подарок для Курьера».