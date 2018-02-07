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Ждем участников акции «Гав-Гав» за грамотами в редакции «Курьер.Среда.Бердск»

Приходите ежедневно с 9.00 до 18.00 в редакции по адресу: ул.К.Маркса,24, офис, 2. И громко говорите «Я пришел за своей грамотой!»

7.02.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев

Ждем участников акции Гав Гав за грамотами в редакции Курьер.Среда.Бердск

Уже третий номер мы публикуем работы участников акции «Гав-Гав»

Газета «Курьер.Среда.Бердск» благодарит всех ребят и взрослых, принявших участие в акции «Гав-Гав».
Как и обещали, для участников редакция приготовила грамоты. Ждем представителей школы №8, школы №9, изостудии «Арбат», школы №12, 2 А класс, школы №10, 1А класс, школу №3, центра туризма «Юность», детского сада №3, а так же авторов Яну Васильеву, Владислава Владыко, Алексея Загороднева, Алину Тилюнину за своими наградами!
Приходите ежедневно с 9.00 до 18.00 в редакции по адресу: ул.К.Маркса,24, офис, 2. И громко говорите «Я пришел за своей грамотой!»

От редакции: Части участников мы выслали грамоты по электронной почте и они должны наградить своих творцов на местах. Всем спасибо! Приглашаем вас участвовать в конкурсе «Мой подарок для Курьера».


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