Сортировать мусор будут на новой свалке между Бердском и Искитимом

Современный мусорный полигон с сортировкой мусора могут построить в течение 5 лет между Бердском и Искитимом. Об этом сообщила корреспонденту «Курьер. Среда. Бердск» директор компании разработчика территориальной схемы размещения отходов АО «Экооператор» Лариса Анисимова. Она объяснила, что этот объект введут в эксплуатацию после того, как существующий бердский полигон твердых бытовых отходов заполнится.

Как рассказывала «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления природными ресурсами Бердска Светлана Шерстобитова, только 7 лет сможет принимать мусор городская свалка — до 2022 года. Куда свозить отходы потом, до сих пор было неизвестно. Как считают эксперты, даже новый мусосроперерабатывающий завод не гарантирует решения проблемы.

Но решение ищут на уровне региона. Площадку для сбора и сортировки мусора построят в рамках территориальной схемы развития региона.

Сегодня она находится в стадии актуализации. На переходный период будет действовать полигон существующий ныне в Бердске, построенный еще в 60-х годах прошлого века. По оценке специалистов объем скопившегося в бердском полигоне ТБО оходов сравним с 9-этажным домом.

— В дальнейшем, в пятилетней перспективе, для Исктимского района и Бердска построят отдельный объект с современной сортировкой. Когда ваш нынешний полигон заполнится до проектной отметки, — объяснила Лариса Анисмова.

По ее словам, новый полигон оборудуют обязательной сортировочной линией для того, чтобы захоранивать как можно меньше отходов, а отобранные полезные фракции пускать в оборот.

Также она подчеркнула, что не нужно путать строительство полигона по территориальной схеме, с пресловутой «мусорной» концессией.

— Территориальная схема — это документ, который определяет развитие региона на ближайшие 10 лет, и запускается она в соответствии с 89-м федеральным законом. Концессия — это отдельные проекты. И сейчас на стадии подачи еще три концессионных проекта — в Барабинске, Тогучине и Татарске. Это строительство инвестором объекта, который будет обеспечивать население коммунальной услугой, — отметила Лариса Анисимова.

По некоторым данным, новую свалку создадут в районе поселка Маяк в Искитимком районе (недалеко от станции Сельская и деревни Бердь). В том месте как раз берет начало речка Раздельная, протекающая по Бердску и впадающая в Обское море.

Добавим, что согласно территориальной схеме обращения отходов в Новосибирской области планируется построить семь кластерных объектов и 81 площадку временного накопления мусора.