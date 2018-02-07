Сортировать мусор будут на новой свалке между Бердском и Искитимом
Современный полигон построят, предположительно, у п. Маяк в ближайшие 5 лет. Нынешнюю бердскую свалку будут использовать, пока он не заполнится до предельной отметки.
7.02.2018Автор: Елена МедведеваФото: Курьер. Среда. Бердск9 коммент.
Площадку для сбора мусора из Бердска снабдят сортировочным оборудованием
Современный мусорный полигон с сортировкой мусора могут построить в течение 5 лет между Бердском и Искитимом. Об этом сообщила корреспонденту «Курьер. Среда. Бердск» директор компании разработчика территориальной схемы размещения отходов АО «Экооператор» Лариса Анисимова. Она объяснила, что этот объект введут в эксплуатацию после того, как существующий бердский полигон твердых бытовых отходов заполнится.
Как рассказывала «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления природными ресурсами Бердска Светлана Шерстобитова, только 7 лет сможет принимать мусор городская свалка — до 2022 года. Куда свозить отходы потом, до сих пор было неизвестно. Как считают эксперты, даже новый мусосроперерабатывающий завод не гарантирует решения проблемы.
Но решение ищут на уровне региона. Площадку для сбора и сортировки мусора построят в рамках территориальной схемы развития региона.
Сегодня она находится в стадии актуализации. На переходный период будет действовать полигон существующий ныне в Бердске, построенный еще в 60-х годах прошлого века. По оценке специалистов объем скопившегося в бердском полигоне ТБО оходов сравним с 9-этажным домом.
— В дальнейшем, в пятилетней перспективе, для Исктимского района и Бердска построят отдельный объект с современной сортировкой. Когда ваш нынешний полигон заполнится до проектной отметки, — объяснила Лариса Анисмова.
По ее словам, новый полигон оборудуют обязательной сортировочной линией для того, чтобы захоранивать как можно меньше отходов, а отобранные полезные фракции пускать в оборот.
Также она подчеркнула, что не нужно путать строительство полигона по территориальной схеме, с пресловутой «мусорной» концессией.
— Территориальная схема — это документ, который определяет развитие региона на ближайшие 10 лет, и запускается она в соответствии с 89-м федеральным законом. Концессия — это отдельные проекты. И сейчас на стадии подачи еще три концессионных проекта — в Барабинске, Тогучине и Татарске. Это строительство инвестором объекта, который будет обеспечивать население коммунальной услугой, — отметила Лариса Анисимова.
По некоторым данным, новую свалку создадут в районе поселка Маяк в Искитимком районе (недалеко от станции Сельская и деревни Бердь). В том месте как раз берет начало речка Раздельная, протекающая по Бердску и впадающая в Обское море.
Добавим, что согласно территориальной схеме обращения отходов в Новосибирской области планируется построить семь кластерных объектов и 81 площадку временного накопления мусора.
ну а че, правильные планы. главное подальше от новосибирска, чтобы экологические отчеты не портить
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Но по карте р.Раздельная начинается сразу за городским кладбищем.Может я ошибаюсь? И если сейчас дым от свалки по розе ветров как-то минует город,то от будущей свалки,похоже, Бердск будет задыхаться.
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Не ошибаетесь, там и есть Маяк, это будет немножко дальше от Бердска, а вот жителям посёлка будет грустно, а там построили коттеджи бердчане — любители чистого воздуха. От существующей свалки дым на Бердск идёт при восточном и юго-восточном ветре, а на посёлок «Вега» идёт при северо-западном, от посёлка «Маяк» ветер будет южный и юго-восточный. Но на самом деле при любом ветре заражаются поля, леса и речки.
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Главное в новосибе не будет свалки там народу больше живет а мы потерпим
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За столько лет «набрали» мусора всего лишь на 1 девятиэтажный дом….Подумаешь, не так уж и много…Можно еще 40 лет жить, ну наберем на еще одну девятиэтажку)))))) Делов-то…из чего проблему сделали?
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Если бы мусора производили столько же, как в 70-80-е годы, то и существующей хватило бы лет на 50, но в последнее время количество мусора стремительно увеличивается. Спасти нас может только уменьшение пластиковой упаковки и раздельный сбор мусора. Как например в Швейцарии, там населения много плюс туристы, а земли мало, они организовали раздельный сбор (до 50 видов мусора) плюс переработка (от 50 до 80 процентов, остальное сжигается), так что свалок в нашем понимании у них вообще нет., в отличие от России — 5 процентов переработки, остальное захоранивается.
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Странно!? По всему миру насобирать опыт — тяжело?
Пусть мы в этом не соображаем, но не верится, что во всём мире не найдётся мудрых идей, которые можно использовать… Во-первых это кладезь сырья для изготовления бумаги, пластика и тд. , и т.п. Навалом вариантов с биотопливом! Тем более, если это отдать в руки коммерции…
Что напрашивается сразу же — похоже -это очень выгодное предприятие!
Нет???
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Свалка в районе Маяка.
Дым весь в город.
Все жидкие отходы и грунтовые воды со свалки попадут в реку Раздельная.
А она впадает в Обь у ВОДОЗАБОРА!!!!!
Надо валить из этого города или посадить в тюрьму разработчиков проекта свалки.
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за пять лет много воды утечёт..ещё не раз переиграют и передумают..любят у нас раньше времени писать..постройте и пишите..тогда!
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