КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-комн квартиру
продам студию
продам студию
продам студию
продам студию
Продам 2-ю
продам студию
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Продолжение хоровода «Новогодних детишек-2018″ вышло в газете «Курьер.Среда.Бердск»

Ждем участников акции «Гав-Гав» за грамотами в редакции «Курьер.Среда.Бердск»

Провалов грунта опасаются УК Бердска после смерти детей в яме в Колывани

Проект «Я тебя люблю!» вышел в газете «Курьер.Среда.Бердск» 7 февраля

Кудрин убежден в важности повышения пенсионного возраста в России

Сортировать мусор будут на новой свалке между Бердском и Искитимом

За 1,3 млн лет рассчитается со штрафом осужденный за коррупцию бывший вице-мэр Бердска

Испортила имидж всей Новосибирской области роковая земля главного полицейского Бердска

Крупнейшие инвестпроекты Новосибирской области-2018

Росгвардия ужесточила требования к школьной охране

Последние комментарии

Февраль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  


Сортировать мусор будут на новой свалке между Бердском и Искитимом

Современный полигон построят, предположительно, у п. Маяк в ближайшие 5 лет. Нынешнюю бердскую свалку будут использовать, пока он не заполнится до предельной отметки.

7.02.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Курьер. Среда. Бердск 9 коммент.

Сортировать мусор будут на новой свалке между Бердском и Искитимом

Площадку для сбора мусора из Бердска снабдят сортировочным оборудованием

Современный мусорный полигон с сортировкой мусора могут построить в течение 5 лет между Бердском и Искитимом. Об этом сообщила корреспонденту «Курьер. Среда. Бердск» директор компании разработчика территориальной схемы размещения отходов АО «Экооператор» Лариса Анисимова. Она объяснила, что этот объект введут в эксплуатацию после того, как существующий бердский полигон твердых бытовых отходов заполнится.

Как рассказывала «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления природными ресурсами Бердска Светлана Шерстобитова, только 7 лет сможет принимать мусор городская свалка — до 2022 года. Куда свозить отходы потом, до сих пор было неизвестно. Как считают эксперты, даже новый мусосроперерабатывающий завод не гарантирует решения проблемы.

Но решение ищут на уровне региона. Площадку для сбора и сортировки мусора построят в рамках территориальной схемы развития региона.

Сегодня она находится в стадии актуализации. На переходный период будет действовать полигон существующий ныне в Бердске, построенный еще в 60-х годах прошлого века. По оценке специалистов объем скопившегося в бердском полигоне ТБО оходов сравним с 9-этажным домом.

— В дальнейшем, в пятилетней перспективе, для Исктимского района и Бердска построят отдельный объект с современной сортировкой. Когда ваш нынешний полигон заполнится до проектной отметки, — объяснила Лариса Анисмова.

По ее словам, новый полигон оборудуют обязательной сортировочной линией для того, чтобы захоранивать как можно меньше отходов, а отобранные полезные фракции пускать в оборот.

Также она подчеркнула, что не нужно путать строительство полигона по территориальной схеме, с пресловутой «мусорной» концессией.

— Территориальная схема — это документ, который определяет развитие региона на ближайшие 10 лет, и запускается она в соответствии с 89-м федеральным законом. Концессия — это отдельные проекты. И сейчас на стадии подачи еще три концессионных проекта — в Барабинске, Тогучине и Татарске. Это строительство инвестором объекта, который будет обеспечивать население коммунальной услугой, — отметила Лариса Анисимова.

По некоторым данным, новую свалку создадут в районе поселка Маяк в Искитимком районе (недалеко от станции Сельская и деревни Бердь). В том месте как раз берет начало речка Раздельная, протекающая по Бердску и впадающая в Обское море.

Добавим, что согласно территориальной схеме обращения отходов в Новосибирской области планируется построить семь кластерных объектов и 81 площадку временного накопления мусора.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Офицер-начальник в Искитиме заставил подчиненного погасить штрафы ГИБДД 13 февраля Павел Грудинин приедет в Новосибирск Кто нашел розовый мешок с туфлями для девочки????

(9) Комментариев

  1. Аноним

    ну а че, правильные планы. главное подальше от новосибирска, чтобы экологические отчеты не портить

    Thumb up 3 Thumb down 3

  2. Наталья

    Но по карте р.Раздельная начинается сразу за городским кладбищем.Может я ошибаюсь? И если сейчас дым от свалки по розе ветров как-то минует город,то от будущей свалки,похоже, Бердск будет задыхаться.

    Thumb up 10 Thumb down 1

    • Аноним

      Не ошибаетесь, там и есть Маяк, это будет немножко дальше от Бердска, а вот жителям посёлка будет грустно, а там построили коттеджи бердчане — любители чистого воздуха. От существующей свалки дым на Бердск идёт при восточном и юго-восточном ветре, а на посёлок «Вега» идёт при северо-западном, от посёлка «Маяк» ветер будет южный и юго-восточный. Но на самом деле при любом ветре заражаются поля, леса и речки.

      Thumb up 0 Thumb down 0

  3. Иван

    Главное в новосибе не будет свалки там народу больше живет а мы потерпим

    Thumb up 2 Thumb down 1

  4. Анна автоледи

    За столько лет «набрали» мусора всего лишь на 1 девятиэтажный дом….Подумаешь, не так уж и много…Можно еще 40 лет жить, ну наберем на еще одну девятиэтажку)))))) Делов-то…из чего проблему сделали?

    Thumb up 0 Thumb down 2

    • Аноним

      Если бы мусора производили столько же, как в 70-80-е годы, то и существующей хватило бы лет на 50, но в последнее время количество мусора стремительно увеличивается. Спасти нас может только уменьшение пластиковой упаковки и раздельный сбор мусора. Как например в Швейцарии, там населения много плюс туристы, а земли мало, они организовали раздельный сбор (до 50 видов мусора) плюс переработка (от 50 до 80 процентов, остальное сжигается), так что свалок в нашем понимании у них вообще нет., в отличие от России — 5 процентов переработки, остальное захоранивается.

      Thumb up 0 Thumb down 1

  5. Пенсионер

    Странно!? По всему миру насобирать опыт — тяжело?
    Пусть мы в этом не соображаем, но не верится, что во всём мире не найдётся мудрых идей, которые можно использовать… Во-первых это кладезь сырья для изготовления бумаги, пластика и тд. , и т.п. Навалом вариантов с биотопливом! Тем более, если это отдать в руки коммерции…
    Что напрашивается сразу же — похоже -это очень выгодное предприятие!
    Нет???

    Thumb up 0 Thumb down 1

  6. Шестеренкин

    Свалка в районе Маяка.
    Дым весь в город.
    Все жидкие отходы и грунтовые воды со свалки попадут в реку Раздельная.
    А она впадает в Обь у ВОДОЗАБОРА!!!!!
    Надо валить из этого города или посадить в тюрьму разработчиков проекта свалки.

    Thumb up 0 Thumb down 0

  7. Аноним

    за пять лет много воды утечёт..ещё не раз переиграют и передумают..любят у нас раньше времени писать..постройте и пишите..тогда! :P

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

скидка 25% на КГ угл Престиж
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика