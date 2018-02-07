Испортила имидж всей Новосибирской области роковая земля главного полицейского Бердска

Полковника Сергея Преценко уволят из органов, если его вина будет доказана
Фонда «Петербургская политика» составил рейтинг регионов за январь 2018 года на основе мониторинг главных событий социально-политической жизни территорий Сибири.
Из 12 регионов Сибирского федерального округа Новосибирская область оказалась на 10 месте. Испортил «показатели» арест начальника отдела МВД по Бердску Сергея Проценко, считают эксперты. Суд взял его под стражу 1 февраля по подозрению в махинациях с землей.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», СК задержал главного бердского полицейского 30 января. Это событие стало одним из негативных, отразившихся на имидже Новосибирской области. Как и задержание замначальника департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Сергея Елисеева, против которого возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Кроме этого «увело в минус» регион объявление депутатами заксобрания недоверия руководству новосибирского Биотехнопарка Кольцово, в деятельности которого областная контрольно-счетная палата выявила многомиллионные нарушения
Сказались также, пожар на обувной фабрике в поселке Чернореченском Искитимского района 4 января, при котором погибли 10 человек и заявление жителей Татарск об угрозе бойкота президентских выборов из-за нежелания властей решать городские проблемы.
Положительно повлиял на рейтинг Новосибирской области целый ряд событий. Например, подписание врио губернатора Андреем Травниковым и руководителями угледобывающих предприятий АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный» соглашения о сотрудничестве.
Рабочая встреча Андрея Травникова с гендиректором компании «Россети» Павлом Ливинским по перспективам сотрудничества и приоритетным направлениям развития электросетевого комплекса региона тоже «сыграла в плюс».
Среди положительных событий — заключение ВТБ кредитного соглашения с ООО “Птицефабрика «Улыбино» в Искитимском районе в сумме 2 млрд рублей на строительство комплекса для выращивания утки, подписание Фондом «Сколково» соглашения об аккредитации новосибирского “Академпарка” в качестве официального регионального оператора, запуск авиакомпанией S7 прямых рейсов из Новосибирска в Братск.
Новосибирская область может похвастаться 5-м местом в рейтинге инновационной активности Ассоциации инновационных регионов России и 10–м местом в Рейтинге командных игровых видов спорта Фонда «Петербургская политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 10–е место по хоккею с мячом; 7–е место по волейболу.
Среди других значимых региональных событий «Петербургская политика» отмечает признание облизбиркомом тиража газеты «Правда» незаконной агитацией, не оплаченной из избирательного фонда кандидата КПРФ Павла Грудинина, а также назначение на пост главного федерального инспектора и. о. директора Сахалинского филиала ФГУП «Росморпорт» Юрия Семенова.
Похоже СК РФ забыл про Шестернина с Тужиком, которые разбазаривают Бердскую землю.
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напомните им
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У Шестернина даже есть МЕДАЛИ и ГРАМОТЫ от РПЦ, которые вручил ему Тихон за бесплатную раздачу Бердской земли.
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спешу вас расстроить, следственный комитет не прочитает это сообщение
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уверяю вас.. даже первый экономический отдел Ск прочитает в том числе и мой коментарий, поймет кто я и улыбнется.))
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Зато прочитают Шестернин с Тужиком и явятся в СК РФ с повинной, принесут в доказательство МЕДАЛИ и ОРДЕНА за раздачу земли Бердской.
Раньше сядут, раньше выйдут.
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не возможно испортить то,что давно испорчено
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Страна рейтингов
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Подставился Сергей! Посмотрел, как в Бердске с землицей крутят, решил немного подзаработать. Открутиться сложно с самыми лучшими адвокатами, так как » показная порка» намечается в МВД Новосибирской области. Жалко, сгорел мужик!
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Ничего Проценко не будет. Следствие «разберётся» и отпустит, за неимением доказательств.
Уволят с должности и всё.
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=…Посмотрел, как в Бердске с землицей крутят, решил немного подзаработать…=
— вот именно
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от министра экономического развития Максима Орешкина объяснить данные Счетной палаты, которая выявила факт предоставления одним и тем же предпринимателям средств на поддержку малого бизнеса.
Московский Комсомолец20:21
Вера Чистова
Например, предоставление финансовой поддержки четырем обществам с ограниченной ответственностью с одним и тем же учредителем, 22 малых предприятия зарегистрированы непосредственно перед предоставлением государственной помощи. Одни и те же предприниматели год от года, круг практически не расширяется.
А чего тут о имидже не думают? Ждем проверку Орешкина или опять бла бла !?
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