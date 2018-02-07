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Испортила имидж всей Новосибирской области роковая земля главного полицейского Бердска

Арест начальника бердского отдела МВД Сергея Проценко, а также гибель 10 рабочих обувной фабрики на пожаре понизили рейтинг региона, считают аналитики.

7.02.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 12 коммент.

Испортила имидж всей Новосибирской области роковая земля главного полицейского Бердска

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Фонда «Петербургская политика» составил рейтинг регионов за январь 2018 года на основе мониторинг главных событий социально-политической жизни территорий Сибири.

Из 12 регионов Сибирского федерального округа Новосибирская область оказалась на 10 месте. Испортил «показатели» арест начальника отдела МВД по Бердску Сергея Проценко, считают эксперты. Суд взял его под стражу 1 февраля по подозрению в махинациях с землей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», СК задержал главного бердского полицейского 30 января. Это событие стало одним из негативных, отразившихся на имидже Новосибирской области. Как и задержание замначальника департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Сергея Елисеева, против которого возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Кроме этого «увело в минус» регион объявление депутатами заксобрания недоверия руководству новосибирского Биотехнопарка Кольцово, в деятельности которого областная контрольно-счетная палата выявила многомиллионные нарушения

Сказались также, пожар на обувной фабрике в поселке Чернореченском Искитимского района 4 января, при котором погибли 10 человек и заявление жителей Татарск об угрозе бойкота президентских выборов из-за нежелания властей решать городские проблемы.

Положительно повлиял на рейтинг Новосибирской области целый ряд событий. Например, подписание врио губернатора Андреем Травниковым и руководителями угледобывающих предприятий АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный» соглашения о сотрудничестве.

Рабочая встреча Андрея Травникова с гендиректором компании «Россети» Павлом Ливинским по перспективам сотрудничества и приоритетным направлениям развития электросетевого комплекса региона тоже «сыграла в плюс».

Среди положительных событий — заключение ВТБ кредитного соглашения с ООО “Птицефабрика «Улыбино» в Искитимском районе в сумме 2 млрд рублей на строительство комплекса для выращивания утки, подписание Фондом «Сколково» соглашения об аккредитации новосибирского “Академпарка” в качестве официального регионального оператора, запуск авиакомпанией S7 прямых рейсов из Новосибирска в Братск.

Новосибирская область может похвастаться 5-м местом в рейтинге инновационной активности Ассоциации инновационных регионов России и 10–м местом в Рейтинге командных игровых видов спорта Фонда «Петербургская политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 10–е место по хоккею с мячом; 7–е место по волейболу.

Среди других значимых региональных событий «Петербургская политика» отмечает признание облизбиркомом тиража газеты «Правда» незаконной агитацией, не оплаченной из избирательного фонда кандидата КПРФ Павла Грудинина, а также назначение на пост главного федерального инспектора и. о. директора Сахалинского филиала ФГУП «Росморпорт» Юрия Семенова.


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(12) Комментариев

  1. Magician

    Похоже СК РФ забыл про Шестернина с Тужиком, которые разбазаривают Бердскую землю. @=

    Thumb up 34 Thumb down 0

  2. лол,что

    не возможно испортить то,что давно испорчено :-D

    Thumb up 16 Thumb down 1

  3. Новый мэр

    Страна рейтингов :-D

    Thumb up 6 Thumb down 0

  4. Николай

    Подставился Сергей! Посмотрел, как в Бердске с землицей крутят, решил немного подзаработать. Открутиться сложно с самыми лучшими адвокатами, так как » показная порка» намечается в МВД Новосибирской области. Жалко, сгорел мужик!

    Thumb up 5 Thumb down 4

  5. Новый мэр

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от министра экономического развития Максима Орешкина объяснить данные Счетной палаты, которая выявила факт предоставления одним и тем же предпринимателям средств на поддержку малого бизнеса.
    Московский Комсомолец20:21
    Вера Чистова
    Например, предоставление финансовой поддержки четырем обществам с ограниченной ответственностью с одним и тем же учредителем, 22 малых предприятия зарегистрированы непосредственно перед предоставлением государственной помощи. Одни и те же предприниматели год от года, круг практически не расширяется.
    А чего тут о имидже не думают? Ждем проверку Орешкина или опять бла бла !?

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