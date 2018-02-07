Проект «Я тебя люблю!» вышел в газете «Курьер.Среда.Бердск» 7 февраля

Дорогие друзья! Все наши читатели, кто прислал признания в любви своим близким и родным людям, могут УЖЕ СЕГОДНЯ купить газету в проектом «Я тебя люблю!».

Мы собрали все ваши прекрасные слова нежности, любви, добра и надежды! 7 февраля в газете «Курьер.Среда.Бердск» опубликован проект. Спешите купить газету в супермаркетах «Продсиб» и специализированных киосках. И вы сможете сделать уникальный подарок своим любимым 14 февраля.

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