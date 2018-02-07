Крупнейшие инвестпроекты Новосибирской области-2018

«Сибирский Антрацит»

Один из масштабных инвестиционных проектов, который поддерживает правительство Новосибирской области, выбрав его участником программы господдержки, — развитие АО «Сибирский Антрацит». Компания (один из крупнейших в мире производителей и экспортеров высококачественного антрацита) ведет добычу в Искитимском районе. Сейчас в компании работает около 2400 человек. Предприятие вошло в число крупнейших плательщиков налогов в бюджет Новосибирской области в 2017 году наряду с ОАО РЖД и ПАО «Сбербанк России», сообщил врио министра финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко.

Только в 2013-2017 гг. объем инвестиций в рамках инвестпроекта «Сибантрацита» составил 5,3 млрд руб. — средства пошли на расширение производства и создание в области мощного современного горнодобывающего комплекса по производству высококачественного антрацита. В рамках реализации проекта предусмотрено строительство новых производственных объектов, приобретение горнотранспортного оборудования, развитие железнодорожной инфраструктуры, горно-капитальные работы и строительство инфраструктуры разрезов.

Усилия, прилагаемые менеджерами «Сибантрацита», дают ощутимые результаты. Производство ежегодно увеличивается. В 2017 году добыча составила 7,4 млн т (плюс 40% к уровню 2016 года).

Рост добычи требует новых транспортных мощностей. Одним из крупных проектов компании станет строительство железнодорожного перегона и станции погрузки. АО «Сибирский Антрацит» реализует этот важный проект в партнерстве с ООО «Разрез Восточный» (обе компании контролируются бизнесменом Дмитрием Босовым).

Железнодорожный путь протяженностью 25 км и пропускной способностью до 20 млн т свяжет лицензионные участки добычи двух крупнейших угольных компаний области — «Сибантрацита» и «Разреза Восточный», обогатительные фабрики «Сибантрацита» с пунктами переработки и погрузки угля, а также путями РЖД.

Новая железная дорога не только увеличит объем вывозимого угля, но и существенно снизит нагрузку на экологию за счет сокращения количества используемого автотранспорта.

Стоимость проекта – более 2,3 млрд руб. Все работы должны завершиться к концу 2019 года.

«Разрез Восточный» начал добычу антрацита в 2016 году, план развития предприятия также предполагает ежегодный значительный прирост производства. В 2016 году добыча составила 1,17 млн т, в 2017 г. — уже 4 млн т. Таким образом, в общей сложности «Сибантрацит» и «Разрез Восточный» в 2017 году добыли 11,4 млн т антрацита.

Как ожидается, по итогам 2018 года они добудут свыше 15,5 млн т антрацита (8,5 млн т — «Сибантрацит», свыше 7 млн т — «Разрез Восточный»).

А к 2020 году совокупный объем добычи двух предприятий составит около 20 млн т.

Развитие угольных предприятий ведет к росту числа рабочих мест, увеличению финансовых показателей и, как следствие, наращиванию налоговых выплат.

К 2022 году благодаря динамичному развитию угольные предприятия области создадут более 2 400 новых рабочих мест: на «Сибантраците» будет трудиться около 3 500 человек, на «Разрезе Восточный» — около 2 400.

В конце января было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством Новосибирской области, АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный». Документ предусматривает реализацию природоохранных программ, создание безопасных условий труда, обеспечение занятости населения и социальной защиты сотрудников. Подписывая соглашение, глава региона Андрей Травников отметил, что «инвестирование в эту отрасль вносит существенный вклад в экономическое развитие всей Новосибирской области».

Центр торговли и переработки сельхозпродукции (ОРЦ) компании «РосАгроМаркет» на территории ПЛП

Инвестиции общим объемом в 16,5 млрд рублей предстоит освоить еще одному не менее масштабному проекту – оптово-распределительному центру, построенному на территории ПЛП (Новосибирская область, Новосибирский район, в 12 км от города Новосибирска, в 6 км от международного аэропорта Толмачево). Речь идет о хранении, доработке и оптовой реализации свежей продукции (фруктов, овощей, рыбы, мяса, молочных продуктов). Ожидается, что ОРЦ площадью 233 тыс. кв.м. и объемом единовременного хранения в 175 тыс. тонн, станет единой логистической платформой, объединяющей производителей, оптовых и розничных продавцов, предприятия общественного питания.

Новосибирский ОРЦ станет частью федеральной сети оптово-распределительных центров холдинга «РосАгроМаркет».

ОРЦ будет представлять собой комплекс объектов: павильон оптовой торговли, 2 зоны для продажи товара с фур, мультитемпературный склад, морозильный склад, овощехранилище, парковка, административное здание, гостиница, кафе.

Единая электронная система учета сельхозпродукции, сбора и обработки заказов, которая будет функционировать рамках ОРЦ, по ожиданиям инвесторов, сделает его самой высокотехнологичной из продуктовых оптовых баз в Новосибирске.

Строительство этого объекта, согласно официальному сайту компании, началось в 4 квартале 2017 года, а ввод объектов первой очереди планируется на 1 квартал 2019 года.

Объем вложений в реализацию первого этапа — порядка 6,2 млрд руб. Финансирование проекта будет вестись на 75% за счет заемных средств и на 25% — из собственного капитала компании.

Предполагается, что создание ОРЦ даст Новосибирской области 2,5 тысячи рабочих мест, причем 761 рабочее место будет создано уже в рамках первой очереди строительства.

Клиенты ОРЦ создадут еще около 3 тысяч рабочих мест. Ожидается, что выручка проекта к 2020 году составит 4,9 млрд рублей, чистая прибыль — 800 млн руб. В результате реализации проекта поступления в бюджет Новосибирской области с 2016 по 2030 годы должны превысить 8 млрд рублей.

Отмечается, что создание ОРЦ может стать дополнительным инструментом для развития мелких и средних сельхозпроизводителей.

Лесопромышленный комплекс по глубокой переработке древесины на территории Кыштовского и Северного районов НСО компании «Сибирский ЛПК»

Советом по инвестициям Новосибирской области в 2017 году был поддержан инвестиционный проект по развитию глубокой переработки древесины, который будет реализован на территории Кыштовского и Северного районов. Общий объем вложений — 8,5 млрд рублей. Инвестор проекта — русско-китайская инвестиционная компания по развитию торгово-промышленного сотрудничества в Томской области, реализующая проект Асиновского лесопромышленного парка, ЗАО «Роскитинвест». Для реализации проекта в Новосибирске в апреле 2016 года была создана компания ООО «Сибирский ЛПК».

Ожидается, что производственные площадки с лесопильными цехами, сушильными комплексами и котельными займут по 50 га в каждом из районов, лесосырьевая база займет сотни га. Поставки полученных древесных плит для производства мебели будут осуществляться в Китай. При наличии спроса — также в Европу и центральную часть России.

В случае успешной реализации проекта в Кыштовском и Северном районах будет создано более 3000 рабочих мест. При этом около 10% вакансий будут открыты для китайских технологов.

Во ходе первой презентации проекта ЛПК отмечалось, что при выходе проектов на полную мощность, ежегодные поступления в бюджет и внебюджетные фонды составит: на федеральном уровне — 718 млн. рублей, на региональном уровне — 330 млн. рублей. Ежегодная валовая выручка, без НДС (с 2018) предполагается на уровне 9 млрд рублей, производство товарной продукции в год — по пиломатериалу 340 тыс. м. куб., по погонажу 170 тыс. м. куб.

Техническое перевооружение малотоннажного опытно-промышленного производства по переработке углеводородного сырья компании «ВПК-Ойл»

Увеличение мощностей нефтеперерабатывающего завода «ВПК-Ойл» — еще один проект, который поддерживает правительство НСО.

В 2012 году проект получил господдержку региона в размере 330,8 миллиона рублей (субсидирование части процентной ставки по банковскому кредиту, налоговые льготы на имущество и налогу на прибыль).

Общий объем инвестиций в создание НПЗ оценивается в 9,3 миллиарда рублей.

Осенью 2016 года «ВПК-Ойл» заключила с Сибирским банком Сбербанка инвестиционное соглашение, предусматривающее открытие кредитной линии с лимитом 3,15 млрд рублей.

В качестве лицензиара был привлечен международный провайдер технологий, продуктов и услуг для нефтепереработки, нефтехимии, рынков газа и альтернативных топлив Axens. Также в проекте задействован промышленный концерн из Германии ThyssenKrupp, китайская корпорация «Сайноконст» (инвестор на втором этапе развития Коченевского НПЗ), немецкий концерн Mahler.

В мае 2017 года на нефтеперерабатывающем заводе «ВПК-Ойл» был запущен в эксплуатацию комплекс битумного производства. В 2017 году компания выпустила 61 тыс. тонн битума. В целом в 2018 году мощность битумного хозяйства составит 240 тыс. тонн в год. Объем рынка битумов дорожных марок в Сибирском федеральном округе порядка 493 тыс. тонн. К 2020 году он увеличится до 649 тыс. тонн.

Следующий шаг для Коченевского НПЗ – старт производства дизельного топлива стандарта «Евро-5» в 2018 году

На сегодня в компании работает 453 человека, но уже в конце 2018, как ожидается, численность сотрудников возрастет до 550. По прогнозам руководства «ВПК-Ойл», после запуска второго этапа проекта, размер налоговых отчислений вырастет до 15 млрд рублей, из них в консолидированный бюджет области будет поступать около 9 млрд рублей в год.

Стоит отметить, что ООО «ВПК-Ойл» — единственный нефтеперерабатывающий завод в Новосибирской области. Увеличение его мощностей не только создаёт дополнительные рабочие места и объем налоговых отчислений, но и условия для развития смежных отраслей промышленности.

Четвертый мост через Обь

Еще один крупный инвестиционный проект, которому только предстоит перейти в стадию начала реализации — строительство четвертого моста через Обь в Новосибирске.

В декабре 2017 года правительство Новосибирской области подписало соответствующее концессионное соглашение с ООО «Сибирская концессионная компания».

Сметная стоимость четвёртого мостового перехода через Обь составляет 34 миллиарда рублей. При этом ожидается, что город получит федеральную поддержку в размере 26,2 млрд рублей, 6 млрд рублей планируется получить от концессионера, еще 2 млрд рублей на подготовку площадки должна выделить Новосибирская область.

Планируется, что новый мост будет построен между Димитровским и Октябрьским мостами и соединит Южную площадь и площадь Труда. Проект предусматривает строительство транспортных развязок на обоих берегах реки, строительство тоннелей под железнодорожными путями и самого полуторакилометрового шестиполосного моста.

По условиям концессионного соглашения, проезд по мосту будет платным, ранее сообщалось, что цена за проезд составит не менее 100 рублей.

Согласно условиям контракта, концессионер должен построить мост за 5 лет, а затем содержать его за свои деньги в течение 25 лет.

При этом условиям договора область не должна начинать строительство до выделения средств из федерального бюджета. Вместе с тем, 17 января 2018 года губернатор НСО Андрей Травников, комментируя ситуацию с выделением федерального финансирования, отметил, что в областном бюджете зарезервированы средства на строительство четвертого моста, но расходовать их Новосибирская область не планирует до тех пор, пока не прояснится ситуация по срокам предоставления гранта. «Минтранс России нас ориентирует, что к этому вопросу можно вернуться во втором полугодии 2018 года. Мы к этому и готовимся», — рассказал губернатор НСО.

Источник: КС