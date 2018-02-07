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Росгвардия ужесточила требования к школьной охране

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Росгвардия ужесточила требования к школьной охране

Ведомство составило перечень условий работы для ЧОПов, охраняющих объекты образования. Охрану проверят на нарушения после волны атак на школы.

7.02.2018 Один комментарий

Росгвардия ужесточила требования к школьной охране

Школы готовы принять учеников

Охрану для школ будут отбирать по новым критериям. Необходимыми условиями для работы в учебных заведениях станут отсутствие нарушений за последний год, наличие аналогичного опыта работы и соглашений с органами внутренних дел об участии в охране общественного порядка. Такой перечень обязательных требований к фирмам, предоставляющим охранные услуги, предлагает ввести Росгвардия, сообщил https://iz.ru/703166/marina-iurshina/shkolnuiu-okhranu-proveriat-na-narusheniia «Известиям» советник директора ведомства Александр Хинштейн.

Проект соответствующего постановления правительства сейчас проходит процедуру согласования со всеми заинтересованными сторонами. Эксперты предложение поддерживают, однако прогнозируют передел рынка частных охранных услуг.

В Росгвардии считают необходимым упорядочить деятельность по охране образовательных объектов, рассказал Александр Хинштейн. Для этого нужно ввести перечень обязательных требований к частным охранным предприятиям, обеспечивающим безопасность в школах. В настоящее время договоры на такую деятельность заключаются с фирмой, выигравшей торги, так как средства выделяются из государственного или муниципального бюджета. На аукционе побеждают те, кто предложил наименьшую стоимость, однако в этих случаях фактически не учитывается профессионализм и надежность охранного предприятия.

— Вопрос безопасности детей не должен определяться рыночными отношениями. Сегодня это большая проблема, и последние ЧП в школах это наглядно продемонстрировали. Мы убеждены, что ЧОПы, которые охраняют объекты образования, в первую очередь школы, должны отвечать ряду обязательных требований, которые необходимо закрепить в конкурсных условиях, — пояснил Александр Хинштейн.

В Росгвардии считают, что в перечень требований должны быть включены: наличие у ЧОПа лицензии на антитеррористическую охрану объектов, аналогичный опыт работы и отсутствие нарушений в течение последнего года. Кроме того, допускаться к участию в конкурсе должны лишь те организации, которые заключали с территориальными органами Росгвардии и МВД соглашение об участии в охране общественного порядка.

— Мы также будем ставить вопрос о включении в перечень требований соответствия профессиональному стандарту. Это позволит еще более систематизировать работу охранной сферы. Мы поддерживаем это нововведение, оно особенно важно для образовательных объектов, — подчеркнул Александр Хинштейн.

Минтруд принял профстандарты в декабре 2015 года, однако они носят рекомендательный характер и действуют только на территории Москвы.

В отрасли нововведения поддерживают, заявил председатель Всероссийского объединения работодателей в сфере охраны и безопасности Александр Козлов. По его словам, ситуация с охраной школ сейчас складывается наиболее остро и участвовать в этой деятельности должны только самые профессиональные ЧОПы, обладающие необходимыми ресурсами, знаниями и навыками. В отрасли с пониманием относятся к требованию о необходимости заключать соглашения об участии в охране общественного порядка, подчеркнул Александр Козлов.

— Соглашение подразумевает, что пункт охраны будет внесен в систему единой дислокации сил и средств, то есть дежурный ОВД будет знать, что в школе стоит ЧОП, и сможет оперативно довести до него информацию. Например, совершено преступление, виновные скрылись и могут прятаться на территории школы. Или нужно оказать помощь потерпевшему. Государство платит деньги ЧОПу, поэтому тот должен в какой-то мере выполнять правоохранительные функции, — заявил эксперт.

Что касается профстандартов, то согласно закону они станут обязательными с 2020 года, напомнил он. Однако ничто не мешает утвердить любой из них отдельным постановлением и раньше.

Действующие требования к частным охранным предприятиям и сейчас достаточно серьезны, считает заместитель председателя коллегии адвокатов «Де-Юре» Антон Пуляев.

— Безусловно, участившиеся преступления в стенах общеобразовательных учреждений вызывают тревогу. Однако предложения похожи на попытку формально ввести дополнительный фильтр. Не факт, что их принятие не приведет к переделу на рынке частных охранных услуг, — сказал он.

Директор юридической компании «Центр правосудия» Армен Восканян говорит, что трагедий в школах можно было избежать в случае достаточной квалификации сотрудников охранных предприятий, обеспечивавших порядок и пропускной режим на объектах.

— Ведь после каждого инцидента выяснялось, что ЧОПы, обслуживавшие школы, работали с грубыми нарушениями, — заметил эксперт.

Сейчас проект постановления правительства, разработанный Росгвардией, проходит процедуру согласования со всеми заинтересованными сторонами.


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(1) Комментарий

  1. igk63

    А,что же доблестные «гвардейцы»сами детей не охраняют.Навара мало? =-O

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