Грозит обвалиться стена одного из домов в центре Бердска

По всему фасаду дома на Карла Маркса,20 идут трещины
Часть стены дома №20 по ул. К. Маркса не выдержала испытание временем и пошла опасными трещинами вдоль всего дома. Об этом сегодня, 7 февраля, на совещании коммунальщиков сообщил директор управляющей компании «Вымпел-Сервис» Николай Яковченко. Он отметил, что этот дом должны были включить в программу капремонта. Однако городская комиссия этого не сделала.
— Я попросил администрацию дать мне письменный ответ, почему не включили в программу модернизации дом по К. Маркса, 20. У нас есть фонд модернизации ЖКХ Новосибирской области, который проводит программу капитального ремонта. Для того, чтобы внести какой-то дом, требуется признание комиссии Бердска, которая подтвердит необходимость проведения срочного капремонта, — объяснил директор УК корреспонденту «Курьер. Среда. Бердск».
Действительно, проблемы дома видны невооруженным глазом. Практически по всему фасаду идут трещины.
Однако на совещании начальник управления гражданской защиты населения Бердска Василий Понамарев отметил, что на рассмотрении комиссии подавали три дом от УК «Вымпел-Сервис». Но комиссия приняла к модернизации только один, остальные даже не выносили на обсуждение.
— Давайте три дома рассмотрим! Там стены скоро вывалятся, куда больше-то, — возмутился Николай Яковченко.
Проблемы старых домов, которые требуют или капремонта, или расселения поднимали и депутаты на комитете горсовета по промышленности и предпринимательству. Так, по словам директора управления ЖКХ Владимира Захарова, в Бердскее 10 домов признали аварийными. Многие из них находятся в районе, которого в народе прозвали «ферганой».
— Федеральная программа расселения из ветхого и аварийного жилья закончилась, мы участвуем в областной, — пояснил Захаров.
Однако даже если деньги и поступят, с расселением этих домов могут возникнуть проблемы. По словам депутатов, в домах по ул. Ленина, предприниматели выкупили помещения.
— И расширились. И если раньше у них было 100 квадратов, то за счет расширения получилось 300. И они могут потребовать у застройщика отдать им эти 300, но тогда что получит застройщик? На это никто не пойдет. — предположил депутат Владимир Постников.
Между тем, владельцы квартир в домах самой «ферганы» по улице Ленина мечтают выехать оттуда. В их домах никто не выкупал коммерческие площади, а дом меж тем ветшает.
— У них подвал сырой, его постоянно топит и вся сырость, весь пар поднимаются в квартиры. Какой год ждут не дождутся, когда их переселят, — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» жители соседних многоэтажек.
Плачевная ситуация сложилась и по ул. Пионерской. Там из-за категорического несогласия одного собственника на переселение, не смогли уехать в новые квартиры жители всего двухэтажного дома.
— Все подписали бумаги к переселению, а один сказал, что не хочет уезжать. А потом, когда начали ремонт делать, у него вывалилась штукатурка на улицу. Он подписал заявление на переселение и просит дом туда включить, — рассказали депутаты.
Дом то деревянный,стена для вида,ничего не будет с ним.Эта старая больница .еще с затопленного города,лет 200 простоит еще.
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Что значит «стена для вида».
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К-маркса 20 это близко не фергана а дом действительно деревяный это старая детская поликлиника рядом и в 9этажке 2подьезда отошли от 3 чуть не развалилась там проблемы с грунтом
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Современная Россия С колен встает
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Это Мыкола не современная Россия а оставшиеся ветхие постройки 50-60х
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Постройки 90-х годов.
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Ну разьясню,а то передеретесь!!!Все абсолютно верно,дом К.М.20 деревянный,и так как жители были рады хоть какому то ремонту,потому позволили обложить свое жилище кирпичом(место то шикарное,как от туда сьехать,да и куда???)НО,обложили как попало,фундамент не подлили толком,да и внутри почти ничего не сделали(бывал я там),дом постоял еще 10-12 лет(немало после халявы такой)да и растрескался…Простоит ли 200 лет? Не факт.Под кирпичом дерево портится(точку росы нужно высчитать),Но пришло славное время РЕНОВАЦИИ,и жителям надо дать новые квартиры соответствуещей площади.А там…построить добротный элитный ДОМ.
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=…Под кирпичом дерево портится(точку росы нужно высчитать)…=
— именно.
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старая бревенчатая детская поликлиника уже рушилась, когда ее вдруг в 90х обложили кирпичем и хвалили как «теплую» по моему даже в курьере или бн.
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у голубя и болта поди слюна брызнула уже на эту землю ))
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Эта и другие трещины в домах бердчан появляются в последнее время и увеличиваются в зимний период, за-за подъема грунтовых вод под городом. О проблеме высоких грунтовых вод, говорили на аппаратном заседании в администрации. Странно, что только недавно решили сознаться руководители и прочие чиновники, что это ПРОБЛЕМА, а не мелочь.Частный сектор топит, все лето там стоит вода в колодцах центрального водоснабжения, а её там раньше не было, топит погреба у людей, лопаются простоявшие десятилетия фундаменты домов.
— Кто ответит за всё это?
— Кто займется проверкой застройщиков на предмет учета грунтовых вод при строительстве многоэтажек? Или в нашем городе, где везде «рука руку моет» это невозможно?
С коррупцией боремся, а последствия её на чьи плечи ложится, на плечи жителей города!? Полумеры… Полумеры…
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В советские времена на месте будущего строительства проводились исследования грунтов.
Теперь же, возводятся жилые многоэтажки даже там, где ранее были даны отрицательные оценки.
Строительство жилья — это быстрая окупаемость вложений. Тем более, когда лепят точечно, при наличии действующей инфраструктуры, без лишних расходов на неё. Другое дело — производственные объекты. Никто их и не возводит
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