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Грозит обвалиться стена одного из домов в центре Бердска

Но разрушающуюся двухэтажку не включили в программу капремонта. Мечтают расселиться и обитатели старых домов на «фергане». (ФОТО)

7.02.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Елены Медведевой 12 коммент.

Грозит обвалиться стена одного из домов в центре Бердска


По всему фасаду дома на Карла Маркса,20 идут трещины

Часть стены дома №20 по ул. К. Маркса не выдержала испытание временем и пошла опасными трещинами вдоль всего дома. Об этом сегодня, 7 февраля, на совещании коммунальщиков сообщил директор управляющей компании «Вымпел-Сервис» Николай Яковченко. Он отметил, что этот дом должны были включить в программу капремонта. Однако городская комиссия этого не сделала.

— Я попросил администрацию дать мне письменный ответ, почему не включили в программу модернизации дом по К. Маркса, 20. У нас есть фонд модернизации ЖКХ Новосибирской области, который проводит программу капитального ремонта. Для того, чтобы внести какой-то дом, требуется признание комиссии Бердска, которая подтвердит необходимость проведения срочного капремонта, — объяснил директор УК корреспонденту «Курьер. Среда. Бердск».

Действительно, проблемы дома видны невооруженным глазом. Практически по всему фасаду идут трещины.

 

Грозит обвалиться стена одного из домов в центре Бердска Грозит обвалиться стена одного из домов в центре Бердска Грозит обвалиться стена одного из домов в центре БердскаОднако на совещании начальник управления гражданской защиты населения Бердска Василий Понамарев отметил, что на рассмотрении комиссии подавали три дом от УК «Вымпел-Сервис». Но комиссия приняла к модернизации только один, остальные даже не выносили на обсуждение.

— Давайте три дома рассмотрим! Там стены скоро вывалятся, куда больше-то, — возмутился Николай Яковченко.

Проблемы старых домов, которые требуют или капремонта, или расселения поднимали и депутаты на комитете горсовета по промышленности и предпринимательству. Так, по словам директора управления ЖКХ Владимира Захарова, в Бердскее 10 домов признали аварийными. Многие из них находятся в районе, которого в народе прозвали «ферганой».

— Федеральная программа расселения из ветхого и аварийного жилья закончилась, мы участвуем в областной, — пояснил Захаров.

Грозит обвалиться стена одного из домов в центре Бердска Грозит обвалиться стена одного из домов в центре Бердска

Однако даже если деньги и поступят, с расселением этих домов могут возникнуть проблемы. По словам депутатов, в домах по ул. Ленина, предприниматели выкупили помещения.

— И расширились. И если раньше у них было 100 квадратов, то за счет расширения получилось 300. И они могут потребовать у застройщика отдать им эти 300, но тогда что получит застройщик? На это никто не пойдет. — предположил депутат Владимир Постников.

Грозит обвалиться стена одного из домов в центре Бердска Грозит обвалиться стена одного из домов в центре Бердска

Между тем, владельцы квартир в домах самой «ферганы» по улице Ленина мечтают выехать оттуда. В их домах никто не выкупал коммерческие площади, а дом меж тем ветшает.

— У них подвал сырой, его постоянно топит и вся сырость, весь пар поднимаются в квартиры. Какой год ждут не дождутся, когда их переселят, — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» жители соседних многоэтажек.

Грозит обвалиться стена одного из домов в центре Бердска Грозит обвалиться стена одного из домов в центре Бердска

Плачевная ситуация сложилась и по ул. Пионерской. Там из-за категорического несогласия одного собственника на переселение, не смогли уехать в новые квартиры жители всего двухэтажного дома.

— Все подписали бумаги к переселению, а один сказал, что не хочет уезжать. А потом, когда начали ремонт делать, у него вывалилась штукатурка на улицу. Он подписал заявление на переселение и просит дом туда включить, — рассказали депутаты.


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Весь сюжет: Капремонт

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(12) Комментариев

  1. Аноним

    Дом то деревянный,стена для вида,ничего не будет с ним.Эта старая больница .еще с затопленного города,лет 200 простоит еще.

    Thumb up 8 Thumb down 4

  2. Гость

    К-маркса 20 это близко не фергана а дом действительно деревяный это старая детская поликлиника рядом и в 9этажке 2подьезда отошли от 3 чуть не развалилась там проблемы с грунтом

    Thumb up 7 Thumb down 0

  3. Аноним

    Современная Россия :-D С колен встает :-D

    Thumb up 6 Thumb down 2

  4. Аноним

    Постройки 90-х годов.

    Thumb up 0 Thumb down 0

  5. Аноним

    Ну разьясню,а то передеретесь!!!Все абсолютно верно,дом К.М.20 деревянный,и так как жители были рады хоть какому то ремонту,потому позволили обложить свое жилище кирпичом(место то шикарное,как от туда сьехать,да и куда???)НО,обложили как попало,фундамент не подлили толком,да и внутри почти ничего не сделали(бывал я там),дом постоял еще 10-12 лет(немало после халявы такой)да и растрескался…Простоит ли 200 лет? Не факт.Под кирпичом дерево портится(точку росы нужно высчитать),Но пришло славное время РЕНОВАЦИИ,и жителям надо дать новые квартиры соответствуещей площади.А там…построить добротный элитный ДОМ.

    Thumb up 6 Thumb down 0

  6. Аноним

    старая бревенчатая детская поликлиника уже рушилась, когда ее вдруг в 90х обложили кирпичем и хвалили как «теплую» по моему даже в курьере или бн.

    Thumb up 1 Thumb down 0

  7. Moris

    у голубя и болта поди слюна брызнула уже на эту землю ))

    Thumb up 1 Thumb down 1

  8. Серьезный

    Эта и другие трещины в домах бердчан появляются в последнее время и увеличиваются в зимний период, за-за подъема грунтовых вод под городом. О проблеме высоких грунтовых вод, говорили на аппаратном заседании в администрации. Странно, что только недавно решили сознаться руководители и прочие чиновники, что это ПРОБЛЕМА, а не мелочь.Частный сектор топит, все лето там стоит вода в колодцах центрального водоснабжения, а её там раньше не было, топит погреба у людей, лопаются простоявшие десятилетия фундаменты домов.
    — Кто ответит за всё это?
    — Кто займется проверкой застройщиков на предмет учета грунтовых вод при строительстве многоэтажек? Или в нашем городе, где везде «рука руку моет» это невозможно?
    С коррупцией боремся, а последствия её на чьи плечи ложится, на плечи жителей города!? Полумеры… Полумеры…

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    • Зелёная

      В советские времена на месте будущего строительства проводились исследования грунтов.
      Теперь же, возводятся жилые многоэтажки даже там, где ранее были даны отрицательные оценки.
      Строительство жилья — это быстрая окупаемость вложений. Тем более, когда лепят точечно, при наличии действующей инфраструктуры, без лишних расходов на неё. Другое дело — производственные объекты. Никто их и не возводит ;)

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