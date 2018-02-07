Грозит обвалиться стена одного из домов в центре Бердска

Часть стены дома №20 по ул. К. Маркса не выдержала испытание временем и пошла опасными трещинами вдоль всего дома. Об этом сегодня, 7 февраля, на совещании коммунальщиков сообщил директор управляющей компании «Вымпел-Сервис» Николай Яковченко. Он отметил, что этот дом должны были включить в программу капремонта. Однако городская комиссия этого не сделала.

— Я попросил администрацию дать мне письменный ответ, почему не включили в программу модернизации дом по К. Маркса, 20. У нас есть фонд модернизации ЖКХ Новосибирской области, который проводит программу капитального ремонта. Для того, чтобы внести какой-то дом, требуется признание комиссии Бердска, которая подтвердит необходимость проведения срочного капремонта, — объяснил директор УК корреспонденту «Курьер. Среда. Бердск».

Действительно, проблемы дома видны невооруженным глазом. Практически по всему фасаду идут трещины.

Однако на совещании начальник управления гражданской защиты населения Бердска Василий Понамарев отметил, что на рассмотрении комиссии подавали три дом от УК «Вымпел-Сервис». Но комиссия приняла к модернизации только один, остальные даже не выносили на обсуждение.

— Давайте три дома рассмотрим! Там стены скоро вывалятся, куда больше-то, — возмутился Николай Яковченко.

Проблемы старых домов, которые требуют или капремонта, или расселения поднимали и депутаты на комитете горсовета по промышленности и предпринимательству. Так, по словам директора управления ЖКХ Владимира Захарова, в Бердскее 10 домов признали аварийными. Многие из них находятся в районе, которого в народе прозвали «ферганой».

— Федеральная программа расселения из ветхого и аварийного жилья закончилась, мы участвуем в областной, — пояснил Захаров.

Однако даже если деньги и поступят, с расселением этих домов могут возникнуть проблемы. По словам депутатов, в домах по ул. Ленина, предприниматели выкупили помещения.

— И расширились. И если раньше у них было 100 квадратов, то за счет расширения получилось 300. И они могут потребовать у застройщика отдать им эти 300, но тогда что получит застройщик? На это никто не пойдет. — предположил депутат Владимир Постников.

Между тем, владельцы квартир в домах самой «ферганы» по улице Ленина мечтают выехать оттуда. В их домах никто не выкупал коммерческие площади, а дом меж тем ветшает.

— У них подвал сырой, его постоянно топит и вся сырость, весь пар поднимаются в квартиры. Какой год ждут не дождутся, когда их переселят, — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» жители соседних многоэтажек.

Плачевная ситуация сложилась и по ул. Пионерской. Там из-за категорического несогласия одного собственника на переселение, не смогли уехать в новые квартиры жители всего двухэтажного дома.

— Все подписали бумаги к переселению, а один сказал, что не хочет уезжать. А потом, когда начали ремонт делать, у него вывалилась штукатурка на улицу. Он подписал заявление на переселение и просит дом туда включить, — рассказали депутаты.