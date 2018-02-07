Шувалов: русский народ талантливее американского

Вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов попросил прощения у американцев, но отметил, что русский народ более талантливый, чем американский.

«Пусть среди вас появятся вот эти Илоны Маски (канадско-американский миллиардер, изобретатель — ред.), вчера показывали на весь свет, как они осуществили тестовый запуск тяжелой ракеты, среди вас будут создатели Tesla и всего остального. Я уверен, что русский народ более талантливый, чем американский, пусть простят меня американцы, поэтому я желаю вам успехов», — напутствовал Шувалов участников конкурса «Лидеры России».

Финал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» стартовал в среду в Сочи, передает РИА Новости. По итогам мероприятий будут определены 100 победителей, которые получат возможность в течение года общаться с лучшими управленцами страны.

Цель конкурса, который реализуется по поручению президента РФ — выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций. Всего на участие в конкурсе было подано 199 тысяч заявок, до полуфинала дошли 2,7 тысячи человек. Из этого числа было отобрано 300 финалистов, которые получат образовательные гранты в размере 1 миллиона рублей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», среди финалистов «Лидеров России» есть бердчанин.

Дмитрий Игонин работает в ООО «Кимберли-Кларк». Он имеет шанс получить 1 млн рублей и занять высокий пост в органах власти.