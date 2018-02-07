Шувалов: русский народ талантливее американского

Игорь Шувалов выступил перед финалистами конкурса «Лидеры России»
Вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов попросил прощения у американцев, но отметил, что русский народ более талантливый, чем американский.
«Пусть среди вас появятся вот эти Илоны Маски (канадско-американский миллиардер, изобретатель — ред.), вчера показывали на весь свет, как они осуществили тестовый запуск тяжелой ракеты, среди вас будут создатели Tesla и всего остального. Я уверен, что русский народ более талантливый, чем американский, пусть простят меня американцы, поэтому я желаю вам успехов», — напутствовал Шувалов участников конкурса «Лидеры России».
Финал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» стартовал в среду в Сочи, передает РИА Новости. По итогам мероприятий будут определены 100 победителей, которые получат возможность в течение года общаться с лучшими управленцами страны.
Цель конкурса, который реализуется по поручению президента РФ — выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций. Всего на участие в конкурсе было подано 199 тысяч заявок, до полуфинала дошли 2,7 тысячи человек. Из этого числа было отобрано 300 финалистов, которые получат образовательные гранты в размере 1 миллиона рублей.
заявление спорное. Талант проявляется в условиях, создаваемых обществом и государством. Если лучшие условия теперь у американцев (не говоря уже о финансировании проектов), то и результаты у них на порядок лучшие… Однако у нас сейчас условия для коррупции наилучшие (порука), поэтому в таланте обмана нам нет равных! (к сожалению) ИМХО.
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Ты на зубы не заговаривай,деньги верни.
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этот чувак собачек на самолете катает?
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Сериал » Собачье сердце», серия 121. Клим Чугункин вице- премьер.
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Может и талантливый русский народ, что не скажешь о паразитах во власти. Они оказались самыми тупыми из всех стран в мире.
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Несомненно талантливее, даже спорить не о чем, пока всякие тупые илоны маски запускают никому не нужные ракеты и распространяют свои технологии на весь мир, у нас, лепят петухов из говна.
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Когда же они поймут, что растить абстрактных универсальных управленцев — тупиковый путь?
В первую очередь управленец должен быть специалистом в области деятельности коллектива, а уж потом в области менеджмента.
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Народ талантливый, правда все за рубеж уехали
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