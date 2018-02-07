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Шувалов: русский народ талантливее американского

Говоря это на конкурсе «Лидеры России», первый зампредстедетеля российского правительства извинился перед америкацами.

7.02.2018 Фото: Кремлин.ру 8 коммент.

Шувалов: русский народ талантливее американского

Игорь Шувалов выступил перед финалистами конкурса «Лидеры России»

Вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов попросил прощения у американцев, но отметил, что русский народ более талантливый, чем американский.

«Пусть среди вас появятся вот эти Илоны Маски (канадско-американский миллиардер, изобретатель — ред.), вчера показывали на весь свет, как они осуществили тестовый запуск тяжелой ракеты, среди вас будут создатели Tesla и всего остального. Я уверен, что русский народ более талантливый, чем американский, пусть простят меня американцы, поэтому я желаю вам успехов», — напутствовал Шувалов участников конкурса «Лидеры России».

Финал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» стартовал в среду в Сочи, передает РИА Новости. По итогам мероприятий будут определены 100 победителей, которые получат возможность в течение года общаться с лучшими управленцами страны.

Цель конкурса, который реализуется по поручению президента РФ — выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций. Всего на участие в конкурсе было подано 199 тысяч заявок, до полуфинала дошли 2,7 тысячи человек. Из этого числа было отобрано 300 финалистов, которые получат образовательные гранты в размере 1 миллиона рублей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», среди финалистов «Лидеров России» есть бердчанин.

Дмитрий Игонин работает в ООО «Кимберли-Кларк». Он имеет шанс получить 1 млн рублей и занять высокий пост в органах власти.


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(8) Комментариев

  1. Аноним

    заявление спорное. Талант проявляется в условиях, создаваемых обществом и государством. Если лучшие условия теперь у американцев (не говоря уже о финансировании проектов), то и результаты у них на порядок лучшие… Однако у нас сейчас условия для коррупции наилучшие (порука), поэтому в таланте обмана нам нет равных! (к сожалению) ИМХО. :(

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  2. Новый мэр

    Ты на зубы не заговаривай,деньги верни.

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  3. лол,что

    этот чувак собачек на самолете катает?

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  4. док

    Сериал » Собачье сердце», серия 121. Клим Чугункин вице- премьер.

    Thumb up 4 Thumb down 0

  5. ФАГ

    Может и талантливый русский народ, что не скажешь о паразитах во власти. Они оказались самыми тупыми из всех стран в мире.

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  6. Поросёнок Пётр

    Несомненно талантливее, даже спорить не о чем, пока всякие тупые илоны маски запускают никому не нужные ракеты и распространяют свои технологии на весь мир, у нас, лепят петухов из говна. ;)

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  7. Дождь

    Когда же они поймут, что растить абстрактных универсальных управленцев — тупиковый путь?
    В первую очередь управленец должен быть специалистом в области деятельности коллектива, а уж потом в области менеджмента.

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  8. Эрвин

    Народ талантливый, правда все за рубеж уехали

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