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За 1,3 млн лет рассчитается со штрафом осужденный за коррупцию бывший вице-мэр Бердска

Владимир Мухамедов, осужденный на 9 лет, отчисляет в счет погашения своего 500-миллионного штрафа от 31 рубля до 2,4 тыс. в месяц.

7.02.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Курьер. Среда. Бердск 6 коммент.

За 1,3 млн лет рассчитается со штрафом осужденный за коррупцию бывший вице мэр Бердска

Владимир Мухамедов заявлял о давлении следователей на него

«Курьер. Среда. Бердск» выяснил, сколько времени будет выплачивать полумиллиардный штраф за коррупционные преступления бывший вице-мэр Бердска Владимир Мухамедов. Его суд приговорил к 9 годам лишения свободы как подельника экс-главы города Ильи Потапова.

По данным службы судебных приставов, Илья Николаевич, отбывающий 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, платит государству 4800 тыс. рублей в  месяц из своей зарплаты библиотекаря. Такими темпами, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», он будет выплачивать сумму штрафа 8680 лет.

Бывший заместитель Потапова Владимир Мухамедов также обязан выплатить 500 млн рублей. На его счета приставы уже обратили взыскание. Квартиру, которая является его единственным жильем изымать не имеют права. Долг Владимира Ибрагимовича также составляет более 499,9 млн рублей. Однако, судя по данным УФССП, он является менее добросовестным плательщиком, нежели его бывший начальник.

— Ежемесячно из исправительной колонии в счёт погашения задолженности поступают денежные средства в размере от 31 до 2400 рублей, — рассказали приставы о платежах Мухамедова.

То есть, если Владимир Ибрагимович будет отчислять по 2400 рублей в месяц, то рассчитается полностью за 173 века. А если платежи будут минимальными, погасить долг перед государством не удастся и за 1 млн 300 тыс. лет.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Мухамедов так и не признал себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях. Он заявил, что следствие вело с ним «войну», в которой он не хотел участвовать. Напомним, что Мухамедова обвиняли в вымогательстве взятки и других коррупционных преступлениях, писал «Курьер. Среда. Бердск».


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    Пусть за него заплатит тот чью волю он исполнял

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  2. Аноним

    система умная у нас. Пусть заплатит положенное в бюджет и гуляет. а он просто тупо ухмыляется.

    Thumb up 8 Thumb down 2

  3. Partizan!

    Прочитал статью — как будто Жванецкого послушал…

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  4. Гость

    С этого налима вы не увидите ничего. Вот только выйдет по удо и вообще ни копейки не будет платить! Даже не удивлюсь, если он там сейчас при кухне что-нидь «совершенствует», «инновации внедряет», с улучшенным персональным рационом?! Этот нигде не пропадёт! ;)

    Thumb up 5 Thumb down 1

  5. Adeli

    а Мартьянов-то возвращает 47 миллионов? Как с отчислениями по тому делу?

    Thumb up 9 Thumb down 0

  6. 1

    Над бердскими судебными решениями уже петухи по России обсмеялись

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