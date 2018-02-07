За 1,3 млн лет рассчитается со штрафом осужденный за коррупцию бывший вице-мэр Бердска

«Курьер. Среда. Бердск» выяснил, сколько времени будет выплачивать полумиллиардный штраф за коррупционные преступления бывший вице-мэр Бердска Владимир Мухамедов. Его суд приговорил к 9 годам лишения свободы как подельника экс-главы города Ильи Потапова.

По данным службы судебных приставов, Илья Николаевич, отбывающий 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, платит государству 4800 тыс. рублей в месяц из своей зарплаты библиотекаря. Такими темпами, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», он будет выплачивать сумму штрафа 8680 лет.

Бывший заместитель Потапова Владимир Мухамедов также обязан выплатить 500 млн рублей. На его счета приставы уже обратили взыскание. Квартиру, которая является его единственным жильем изымать не имеют права. Долг Владимира Ибрагимовича также составляет более 499,9 млн рублей. Однако, судя по данным УФССП, он является менее добросовестным плательщиком, нежели его бывший начальник.

— Ежемесячно из исправительной колонии в счёт погашения задолженности поступают денежные средства в размере от 31 до 2400 рублей, — рассказали приставы о платежах Мухамедова.

То есть, если Владимир Ибрагимович будет отчислять по 2400 рублей в месяц, то рассчитается полностью за 173 века. А если платежи будут минимальными, погасить долг перед государством не удастся и за 1 млн 300 тыс. лет.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Мухамедов так и не признал себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях. Он заявил, что следствие вело с ним «войну», в которой он не хотел участвовать. Напомним, что Мухамедова обвиняли в вымогательстве взятки и других коррупционных преступлениях, писал «Курьер. Среда. Бердск».