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Любителей вышивать ждет музей

Заявки принимаются до 12 февраля! Торжественное открытие фестиваля – 17 февраля в 16:00 часов.

7.02.2018 Фото: Музей Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Музей:

Любителей вышивать ждет музей

Любителей вышивать музей приглашает стать участниками городского музейного фестиваля «Золотая игла».
Никаких ограничений в возрасте, технике исполнения вышивки или используемых материалах! Крестиком или гладью, машинная или ручная, нитью, лентами или бисером – все работы будут приняты и размещены на выставке в арт-зале музея. Единственное — не более трех работ от одного участника. В рамках фестиваля пройдут два конкурса — на приз «Золотая игла» и на приз «Национальный колорит» — в них примут участие все работы. На выставке также будут представлены старинные вышивки из фондов музея, пройдут презентации и мастер-классы.
Заявки принимаются до 12 февраля! Торжественное открытие фестиваля – 17 февраля в 16:00 часов.
Фестиваль вышивки «Золотая игла» является продолжением цикла музейных мероприятий по популяризации традиционных народных ремесел, среди которых проходившие в 2017 году «Музейный чемпионат по вязанию «Петелька», «Музейная школа ремесел», выставочный проект «Путешествие куклы в пространстве и времени» и т.д.
Учредителями фестиваля выступают сам музей и общественая организация «Союз женщин города Бердска». Партнерамы фестиваляПК «Вышивка Сибири», багетная мастерская «Арт-багет», магазины и студии творчества,. Задать вопросы по участию в фестивале можно по тел. 5-33-60 или в группе «Музей Бердска» сети «ВКонтакте».


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