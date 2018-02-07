Письма водителям написали школьники Бердска

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когда провеи, где провели, черт его знает, отчитаться бы быстрей
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Так это было на прошлой неделе, этих ГИБДДшников уже сократили, они уже не работают…
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