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Письма водителям написали школьники Бердска

Соблюдать ПДД и пропускать пешеходов попросили автомобилистов ученики бердской школы №2 «Спектр».

7.02.2018 Фото: ГУ ГИБДД по НСО 2 коммент.

Письма водителям написали школьники Бердска

Акция «Внимание, дети» в Бердске

В рамках акции «Внимание дети!» сотрудники Госавтоинспекции Бердска совместно с учащимися школы № 2 «Спектр» провели профилактическую акцию «Письмо водителю».

Ребята обратились к водителям с пожеланиями быть осторожнее в пути, соблюдать Правила дорожного движения, пропускать пешеходов не допускать аварий.

Юные пешеходы стремились донести важность проблемы детского дорожно-транспортного травматизма до водителей.

— В результате проведенной акции остались довольны все участники дорожного движения: водители, которым пропагандистская акция поднимала настроение, и ребята, которые чувствовали свою значимость в проводимой работе, — сообщили в управлении ГИБДД по Новосибирской области сегодня, 7 февраля.

В свою очередь Госавтоинспекция Новосибирской области предупреждает, что, управляя повышенным источником опасности, водитель несет ответственность не только за жизнь своих пассажиров, а также за жизнь других участников движения.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    когда провеи, где провели, черт его знает, отчитаться бы быстрей :-D

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