Письма водителям написали школьники Бердска

В рамках акции «Внимание дети!» сотрудники Госавтоинспекции Бердска совместно с учащимися школы № 2 «Спектр» провели профилактическую акцию «Письмо водителю».

Ребята обратились к водителям с пожеланиями быть осторожнее в пути, соблюдать Правила дорожного движения, пропускать пешеходов не допускать аварий.

Юные пешеходы стремились донести важность проблемы детского дорожно-транспортного травматизма до водителей.

— В результате проведенной акции остались довольны все участники дорожного движения: водители, которым пропагандистская акция поднимала настроение, и ребята, которые чувствовали свою значимость в проводимой работе, — сообщили в управлении ГИБДД по Новосибирской области сегодня, 7 февраля.

В свою очередь Госавтоинспекция Новосибирской области предупреждает, что, управляя повышенным источником опасности, водитель несет ответственность не только за жизнь своих пассажиров, а также за жизнь других участников движения.