Вычистили до асфальта дороги перед визитом Путина в Новосибирске

Президент РФ Владимир Путин прилетел в Красноярск сегодня, 7 февраля. К его визиту власти отменили режим «черного неба».

Из-за прилета Путина временно закрыли аэропорт Емельяново, пишет в фейсбуке Григорий Скарченко.

Путин осмотрит спортивные объекты, строящиеся к зимней Универсиаде-2019, и проведет совещание. Он приедет в многофункциональный комплекс «Сопка» и ледовый дворец «Платинум Арена Красноярск», говорится на сайте Кремля. Кроме того, запланирована встреча с футбольным клубом «Тотем», в котором играют детдомовцы.

Перед визитом Путина в городе, страдающем от смога, сняли режим неблагоприятных метеоусловий из-за сильного ветра, пишет «Проспект мира». Пресс-служба МЧС предупредила о метели, гололедице и порывах ветра до 23 м/с.

В Новосибирск президент приедет завтра, 8 февраля. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Путин побывает в Академгородке, где ему покажут Институт ядерной физики и где он встретится с учеными СО РАН.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» жители Советского района Новосибирска, Академгородок вычистили от снега перед визитом главы государства, «как летом — до асфальта». По словам очевидцев, убрали снег с обочин дорог и тротуаров, с придомовых территорий.