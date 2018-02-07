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Вычистили до асфальта дороги перед визитом Путина в Новосибирске

В Красноярске, куда президент прилетает сегодня, закрыли аэропорт и отменили «режим черного неба».

7.02.2018 Фото: Кремлин.ру 5 коммент.

Вычистили до асфальта дороги перед визитом Путина в Новосибирске

Владимир Путин посетит два города в Сибири

Президент РФ Владимир Путин прилетел в Красноярск сегодня, 7 февраля. К его визиту власти отменили режим «черного неба».

Из-за прилета Путина временно закрыли аэропорт Емельяново, пишет в фейсбуке Григорий Скарченко.

Путин осмотрит спортивные объекты, строящиеся к зимней Универсиаде-2019, и проведет совещание. Он приедет в многофункциональный комплекс «Сопка» и ледовый дворец «Платинум Арена Красноярск», говорится на сайте Кремля. Кроме того, запланирована встреча с футбольным клубом «Тотем», в котором играют детдомовцы.

Перед визитом Путина в городе, страдающем от смога, сняли режим неблагоприятных метеоусловий из-за сильного ветра, пишет «Проспект мира». Пресс-служба МЧС предупредила о метели, гололедице и порывах ветра до 23 м/с.

В Новосибирск президент приедет завтра, 8 февраля. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Путин побывает в Академгородке, где ему покажут Институт ядерной физики и где он встретится с учеными СО РАН.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» жители Советского района Новосибирска, Академгородок вычистили от снега перед визитом главы государства, «как летом — до асфальта». По словам очевидцев, убрали снег с обочин дорог и тротуаров, с придомовых территорий.


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    А смысл ?

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  2. Новый мэр

    Языками вылизывали

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  3. Аноним

    А че он так своего народа боится? А ?. :-!

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  4. Аноним

    Про профессора Кожина как бы до него, Путина, донести. Рассказать, как он (Кожин) , вместе с Шестерниным и Степановой издеваются над бердчанами, устроив «Ташкент» в наших квартирах, и в то же время за такой холод выставили баснословные суммы за отопление. Полнейший беспредел, а впереди , господа хорошие, выборы Главы государства. Немного включите свои мозги…

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  5. noname

    Ну хоть какая-та польза от 18лет «правления»

    Thumb up 1 Thumb down 0

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