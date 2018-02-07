Отравленную колбасу нашли в магазинах Новосибирской области

Итоги проверок предприятий региона по обеспечению безопасности мясной продукции и яиц в 2017 году подведены на заседании комиссии при минпромторге Новосибирской области. Всего было проведено 838 надзорных мероприятий, в ходе которых проверено 543 предприятия торговли и общепита, сообщили в пресс-службе регионального првительства.

Специалистами уполномоченных органов, входящих в состав комиссии при министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области по вопросам обеспечения безопасности товаров на потребительском рынке, проверялась безопасность мяса всех видов животных и птицы, полуфабрикатов, субпродуктов, колбасных изделий, копченостей, консервов, яиц и яйцепродуктов.

По результатам проведенных мероприятий по контролю и надзору возбуждено 736 дел об административных правонарушениях, вынесено постановлений о наложении штрафов на сумму более 5,7 млн рублей, составлено 237 протоколов за торговлю в неустановленных местах и 67 протоколов ареста, материалы дел направлены в суды. Снято с реализации 344 партии продукции общим весом 1198,63 кг, направлено мяса на утилизацию 711,04 т, на обезвреживание – 260,39 т.

С подробной информацией об итогах проведенных мероприятий можно ознакомиться на сайте министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

По вопросам качества пищевых продуктов жители Новосибирской области могут обращаться по телефону горячей линии 8 800 350 50 60 (управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области).

Для справки

Контрольно-надзорные мероприятия по обеспечению безопасности пищевых продуктов проводились специалистами управлений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области, ветеринарии Новосибирской области, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новосибирской области, департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, ФБУ «Новосибирский ЦСМ».