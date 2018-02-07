КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
Продам квартиру
Продам 3-комнатную квартиру!!!
Продам квартиру
Продам квартиру
продам
Продам 1-ю квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Оштрафуют медсанчасть линевского СИЗО в Искитимском районе

Журналиста и менеджера по рекламе приглашает Издательский дом «БукЪвица»

Вычистили до асфальта дороги перед визитом Путина в Новосибирске

Письма водителям написали школьники Бердска

Отравленную колбасу нашли в магазинах Новосибирской области

Взламывали торговые киоски гастролеры в Бердске

Путин приедет в Новосибирск 8 февраля

Новые рубрики добавлены в доску объявлений сайта www.kurer-sreda.ru

Провалов грунта опасаются УК Бердска после смерти детей в яме в Колывани

Бесплатно вакансию можно разместить на сайте www.rabotanso.ru

Последние комментарии

Февраль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  


Взламывали торговые киоски гастролеры в Бердске

Нападению серийных грабителей подвергались павильоны и в Академгородке, где они, взломав сейф, похитили 17 тыс. рублей. Бойцы Росгвардии задержали воров.

7.02.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Взламывали торговые киоски гастролеры в Бердске

Полиция задержала преступников на месте преступления



В Бердске пресечена кража из уличного павильона, сообщили во вторник в управлении МВД по Новосибирской области.

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали в Бердске двоих молодых людей, пытавшихся совершить кражу из коммерческого киоска. Попытка непрошенных гостей проникнуть внутрь помещения не осталась незамеченной.

Объект был оборудован охранной сигнализацией, и подозреваемые были задержаны с поличным на месте преступления. Ими оказались жители Искитимского района в возрасте 18 и 20 лет. Оба задержанных ранее уже привлекались к уголовной ответственности за кражи.

— Позже сотрудники полиции выяснили, что предотвращенная кража была очередной в серии аналогичных преступлений. Еще два объекта уличной торговли пострадали по вине молодых людей в Бердске, один – в Советском районе Новосибирска. В последнем случае злоумышленники взломали дверь в павильоне на ул. Экваторной, вскрыли сейф и похитили находившиеся в нем 17 тыс. рублей, — рассказали в полицейском ведомстве.

В настоящее время оба подозреваемых находятся под стражей. Сотрудники полиции проверяют их на причастность к другим кражам из объектов уличной торговли. Расследование продолжается.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Полицейский автозак попал в ДТП в Бердске Ракета запустила к Марсу автомобиль Tesla Roadster «просто так» Снегоход за 200 тыс. рублей и 8 колес от BMW украли в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

КЛИНИКА САНИТАС, Эфективное лечение псориаза.
ЗАО "Клиника Санитас"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика