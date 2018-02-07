Взламывали торговые киоски гастролеры в Бердске





В Бердске пресечена кража из уличного павильона, сообщили во вторник в управлении МВД по Новосибирской области.

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали в Бердске двоих молодых людей, пытавшихся совершить кражу из коммерческого киоска. Попытка непрошенных гостей проникнуть внутрь помещения не осталась незамеченной.

Объект был оборудован охранной сигнализацией, и подозреваемые были задержаны с поличным на месте преступления. Ими оказались жители Искитимского района в возрасте 18 и 20 лет. Оба задержанных ранее уже привлекались к уголовной ответственности за кражи.

— Позже сотрудники полиции выяснили, что предотвращенная кража была очередной в серии аналогичных преступлений. Еще два объекта уличной торговли пострадали по вине молодых людей в Бердске, один – в Советском районе Новосибирска. В последнем случае злоумышленники взломали дверь в павильоне на ул. Экваторной, вскрыли сейф и похитили находившиеся в нем 17 тыс. рублей, — рассказали в полицейском ведомстве.

В настоящее время оба подозреваемых находятся под стражей. Сотрудники полиции проверяют их на причастность к другим кражам из объектов уличной торговли. Расследование продолжается.