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Путин приедет в Новосибирск 8 февраля

В Академгородке президент побывает в Институте ядерной физики и встретится с учеными СО РАН. Но сначала глава государства заедет в Красноярск.

7.02.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 5 коммент.

Путин приедет в Новосибирск 8 февраля

Владимир Путин побывал в Новосибирске в 2014 году на открытии Бугринского моста

7 и 8 февраля президент России будет работать в Сибири: Владимир Путин посетит сначала Красноярск, а потом Новосибирск. Оба города давно оспаривают статус столицы Сибири, и глава государства не стал выбирать один населенный пункт для своей поездки, а посетит сразу два.

Красноярск вовсю готовится к Всемирной зимней универсиаде-2019. Глава государства осмотрит многофункциональный спорткомплекс «Сопка» и ледовый спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена Красноярск». Здесь же состоится совещание по вопросам подготовки универсиады, передает РГ.

В планах президента и встреча с детской футбольной командой клуба «Тотем»: в ней играют воспитанники Красноярского детдома №1. С 2011 года они не раз занимали призовые места на чемпионате мира по футболу среди ребят из детдомов и школ-интернатов, который проводится в Варшаве.

Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Это первые в истории России зимние Студенческие игры. Для них будет подготовлено 34 объекта спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.

Затем Путин отправится в Новосибирск, заедет в Академгородок, осмотрит лаборатории Института ядерной физики и встретится с учеными Сибирского отделения РАН. Глава государства также вручит премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2017 год. Награду присуждают за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий.

Кроме того, президент проведет заседание Совета по науке и образованию.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», визит Владимира Путина в Новосибирск может стать судьбоносным для региона. В преддверии президентских выборов глава государства обращает внимание на «сложные регионы», к коим эксперты относят и Новосибирскую область.


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(5) Комментариев

  1. АНОНИМ10

    Обратите внимание на медицину !!!!!
    Это разве нормально онкобольным стоять на прием к онкологу по пять часов!!!! и это при предворительной записи.
    Бердск рулит в медицине!!!
    Отсутствие детского кардиолога никого не смущает?

    Проголосую хоть за черта! Наведите в медицине порядок!!!!!

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    • Аноним

      Такое впечатление,что вы живете за бетонной стеной и не имеете ни друзей и знакомых,да и родственников в других городах и регионах.По сравнению с некоторыми,а особенно с Анапой у нас с медициной полный порядок-помещения ремонтируются,помощь оказывается.Скоро разгрузится поликлиника и возможно будет больше места для ожидания.А вот система выписки медпрепаратов не отработана.Я как федеральный льготник вынуждена для выписки рецептов каждый месяц записываться к врачу заранее и также сидеть в очереди не один час И если бы эта система была отработана,то и народу в два раза было бы меньше

      Thumb up 1 Thumb down 8

  2. Новый мэр

    Покажут слайды провезут быстро и много хвалебных речей

    Thumb up 4 Thumb down 2

  3. Аноним

    В Анапе то были? Со всей России туда детей лечится везут.

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  4. Аноним

    он в Академ на вертолете прилетит и так же улетит. =) Для него же почистили стадион около ДК «Юность». Пару дней назад вертолет прилетал…проверил все и улетел.И никуда он не будет больше заезжать.Зачем ему в нащих пробках стоять? Наверное,выступление Собчак послушал,какие у нас пробки и решил на воздушном транспорте посетить наш город.

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