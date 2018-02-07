Путин приедет в Новосибирск 8 февраля

7 и 8 февраля президент России будет работать в Сибири: Владимир Путин посетит сначала Красноярск, а потом Новосибирск. Оба города давно оспаривают статус столицы Сибири, и глава государства не стал выбирать один населенный пункт для своей поездки, а посетит сразу два.

Красноярск вовсю готовится к Всемирной зимней универсиаде-2019. Глава государства осмотрит многофункциональный спорткомплекс «Сопка» и ледовый спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена Красноярск». Здесь же состоится совещание по вопросам подготовки универсиады, передает РГ.

В планах президента и встреча с детской футбольной командой клуба «Тотем»: в ней играют воспитанники Красноярского детдома №1. С 2011 года они не раз занимали призовые места на чемпионате мира по футболу среди ребят из детдомов и школ-интернатов, который проводится в Варшаве.

Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Это первые в истории России зимние Студенческие игры. Для них будет подготовлено 34 объекта спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.

Затем Путин отправится в Новосибирск, заедет в Академгородок, осмотрит лаборатории Института ядерной физики и встретится с учеными Сибирского отделения РАН. Глава государства также вручит премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2017 год. Награду присуждают за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий.

Кроме того, президент проведет заседание Совета по науке и образованию.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», визит Владимира Путина в Новосибирск может стать судьбоносным для региона. В преддверии президентских выборов глава государства обращает внимание на «сложные регионы», к коим эксперты относят и Новосибирскую область.