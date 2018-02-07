Провалов грунта опасаются УК Бердска после смерти детей в яме в Колывани

Управляющие компании сегодня, 7 февраля, на заседании штаба по прохождению отопительного сезона в Бердске задали вопрос муниципальному Комбинату бытовых услуг о провалах грунта в Бердске. Жилищники отметили, что в Бердске имеются такие участки, а значит, есть вероятность того, что в городе можем повториться трагедия, произошедшая в Колывани.

— УК «Уют» по провалам поднимал вопрос. Что будем делать с провалили в который может попасть и ребёнок и взрослый?, — спросил у у представителя КБУ руководитель управляющей компании Антон Борзенков.

Техдиректор Комбината Ирина Корнеевская заверила, что ситуация у них на контроле. По провалам ведётся работа.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» два брата в возрасте 6 и 11 лет 2 февраля утонули в яме с водой, которую не закопали коммунальщики после ремонта труб. Руководителя коммунального предприятия арестовал СК, возбудив уголовное дело, а глава поселка Колывать ушел в отставку.