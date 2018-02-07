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Провалов грунта опасаются УК Бердска после смерти детей в яме в Колывани

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Провалов грунта опасаются УК Бердска после смерти детей в яме в Колывани

О провалах грунта спросили у бердских коммунальщиков: не повторится ли колыванская трагедия в Бердске.

7.02.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Провалов грунта опасаются УК Бердска после смерти детей в яме в Колывани

Провал на ул. Рогачева

Управляющие компании сегодня, 7 февраля, на заседании штаба по прохождению отопительного сезона в Бердске задали вопрос муниципальному Комбинату бытовых услуг о провалах грунта в Бердске. Жилищники отметили, что в Бердске имеются такие участки, а значит, есть вероятность того, что в городе можем повториться трагедия, произошедшая в Колывани.

— УК «Уют» по провалам поднимал вопрос. Что будем делать с провалили в который может попасть и ребёнок и взрослый?, — спросил у у представителя КБУ руководитель управляющей компании Антон Борзенков.

Техдиректор Комбината Ирина Корнеевская заверила, что ситуация у них на контроле. По провалам ведётся работа.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» два брата в возрасте 6 и 11 лет 2 февраля утонули в яме с водой, которую не закопали коммунальщики после ремонта труб. Руководителя коммунального предприятия арестовал СК, возбудив уголовное дело, а глава поселка Колывать ушел в отставку.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Техдиректор Комбината Ирина Корнеевская заверила, что ситуация у них на контроле. По провалам ведётся работа.

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/02/07/337821-provalov-grunta-opasayutsya-uk-berdska-posle-smerti-detej-v-yame-v-kolyvani
    Какая работа ведется? на бумаге?!

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  2. осведомленный

    Контроль Корниевской,Кожина и их Адвоката Степановой бердчанам знаком. Таких врунишек днем с огнем не сыщешь. Они совсем недавно всем горожанам в один голос пели,что нет проблем с отоплением,хватаясь при этом за нормативную температуру в квартирах. ВЫСТУДИЛИ все дома центра города. Все ровным счетом повторится и с провалами. А Шестернину,создается впечатление,все проблемы города безразличны.

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