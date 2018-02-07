Провалов грунта опасаются УК Бердска после смерти детей в яме в Колывани

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Техдиректор Комбината Ирина Корнеевская заверила, что ситуация у них на контроле. По провалам ведётся работа.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/02/07/337821-provalov-grunta-opasayutsya-uk-berdska-posle-smerti-detej-v-yame-v-kolyvani
Какая работа ведется? на бумаге?!
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Контроль Корниевской,Кожина и их Адвоката Степановой бердчанам знаком. Таких врунишек днем с огнем не сыщешь. Они совсем недавно всем горожанам в один голос пели,что нет проблем с отоплением,хватаясь при этом за нормативную температуру в квартирах. ВЫСТУДИЛИ все дома центра города. Все ровным счетом повторится и с провалами. А Шестернину,создается впечатление,все проблемы города безразличны.
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