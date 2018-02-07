Промышленность России зависит от импорта на 93%

Политика импортозамещения в российской промышленности, провозглашенная после резкого ухудшения отношений с Западом в 2014 году, находится на грани провала, пишет Finanz.ru со ссылкой на данные февральского «Мониторинга экономической ситуации в России» РАНХиГС.

Там также говорилось, что ВВП России пока не способен расти быстрее 1,5-2% в год — тормозом уже не первый год служат по меньшей мере пять факторов.

Как следует из этой публикации, доля российских предприятий, не готовых отказаться от закупок за рубежом технологий и сырья, за время санкционной войны не только не снизилась, но даже выросла. Хуже всего обстоят дела с оборудованием, показала серия опросов, которую РАНХиГС проводила в течение последних трех лет. Если в 2015 году году 30% предприятий выражали готовность сократить или полностью свернуть закупки за рубежом машин, станков и технологических решений, то к 2017-му таких осталось лишь 7%.

Что касается закупки сырья, то три года назад о попытке перейти на отечественные аналоги говорили 22% опрошенных руководителей, а в прошлом году их доля сократилась до 8%.

Таким образом, зависимость промышленности от импорта выросла до 92-93%, подчеркивают аналитики.

Основным препятствием для отказа от зарубежных закупок было и до сих пор остается отсутствие российских аналогов любого качества.

Кроме того, если в 2015 году 62% российских предприятий признали невозможность прекратить закупки за рубежом из-за того, что в России в принципе не производится нужная им продукция, то в 2017 году их доля выросла до 69%.

По данным Федеральной таможенной службы, за январь — ноябрь 2017 года закупки за рубежом машин и оборудования подскочили на 28%, а их доля в общем объеме импорта из стран дальнего зарубежья достигла 51%.