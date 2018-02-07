Промышленность России зависит от импорта на 93%

69% нужной отечественным предприятиям продукции не производят в России
Политика импортозамещения в российской промышленности, провозглашенная после резкого ухудшения отношений с Западом в 2014 году, находится на грани провала, пишет Finanz.ru со ссылкой на данные февральского «Мониторинга экономической ситуации в России» РАНХиГС.
Там также говорилось, что ВВП России пока не способен расти быстрее 1,5-2% в год — тормозом уже не первый год служат по меньшей мере пять факторов.
Как следует из этой публикации, доля российских предприятий, не готовых отказаться от закупок за рубежом технологий и сырья, за время санкционной войны не только не снизилась, но даже выросла. Хуже всего обстоят дела с оборудованием, показала серия опросов, которую РАНХиГС проводила в течение последних трех лет. Если в 2015 году году 30% предприятий выражали готовность сократить или полностью свернуть закупки за рубежом машин, станков и технологических решений, то к 2017-му таких осталось лишь 7%.
Что касается закупки сырья, то три года назад о попытке перейти на отечественные аналоги говорили 22% опрошенных руководителей, а в прошлом году их доля сократилась до 8%.
Таким образом, зависимость промышленности от импорта выросла до 92-93%, подчеркивают аналитики.
Основным препятствием для отказа от зарубежных закупок было и до сих пор остается отсутствие российских аналогов любого качества.
Кроме того, если в 2015 году 62% российских предприятий признали невозможность прекратить закупки за рубежом из-за того, что в России в принципе не производится нужная им продукция, то в 2017 году их доля выросла до 69%.
По данным Федеральной таможенной службы, за январь — ноябрь 2017 года закупки за рубежом машин и оборудования подскочили на 28%, а их доля в общем объеме импорта из стран дальнего зарубежья достигла 51%.
Так оно и есть, наша промышленность полностью зависит от импортного сырья, компонентов,комплектующих и средств производства. Мягко говоря -тупо отверточное производство.
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Мировая экономика технологически стала настолько продвинутой, что ни одна страна в мире не способна производить продукцию приемлемого уровня без широкой международной кооперации. «Импортозамещение» — специальное красивое слово для оправдания много чего. В первую очередь колоссальных средств уведенных под это.
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«ни одна страна в мире не способна производить продукцию приемлемого уровня »
да ладно…и много таких стран, у которых промышленность зависит от импорта аж на 93% ? ) я б, понял — на 5-10% еще..
В конце концов , отдавать отечественный рынок тем же китайским производителям -от всякой мелочи до ведущих компьютерных технологий — это надо обладать большим «государственным » мышлением, да..)
а то тут на Курьере есть защитники -любители «капиталистического рынка», только забывающие о том, что это не мы завоевываем иностранные рынка сбыта, а нас давно завоевали, …
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«Политика импортозамещения в российской промышленности, провозглашенная после резкого ухудшения отношений с Западом в 2014 году, находится на грани провала..»
от кремлевских «эффективных менеджеров» нечего ожидать модернизации и развития страны…..И неудивительно — до этого полтора десятка лет они только громили отечественные производства, сведя всё к сырьевой ,с минимальными затратами , экономике….
Для модернизации нужна совсем другая элита …А у нас все 18 лет одни и те же люди…
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Ну, осталось только с Китаем поссориться…и всё.
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без отечественных высокотехнологичных производств о какой обороноспособности можно говорить?:
Черноморский флот ВМФ России не получит малый ракетный корабль проекта 21631 «Вышний Волочек» …
…По его словам, задержка вызвана проблемами с высокооборотным судовым дизелем CHD622V20 китайского производства. Изначально девять кораблей строящейся серии должны были получить немецкие двигатели MTU 16V4000M90. Однако в результате прекращения поставок из-за санкций(!!) дизели установили только на пять кораблей, переданных флоту в 2014-2015 годах.
Источник в одной из двигателестроительных компаний, знакомый с ситуацией, заявил изданию, что китайский двигатель создавали для гражданских судов и он не рассчитан на военные нагрузки на энергоустановку. «Военно-морские скоростные режимы он просто не потянет, что обязательно проявится в будущем», — добавил специалист. https://lenta.ru/news/2018/02/06/chd622v20/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
а потом у нас продолжать падать и тонуть ракеты, самолеты , корабли…
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прорвёмся!
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…кричали трубы и коммуникации
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