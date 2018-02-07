В базу одаренных детей впишут школьников Бердска

Министерство образования Новосибирской области реализует ряд проектов дополнительного образования, к участию в которых приглашаются школьники региона. Мероприятия в рамках проектов пройдут в муниципальных образованиях области.

Проекты по развитию дополнительного образования, разработанные в Новосибирской области в рамках майских указов президента, направлены на создание благоприятных условий развития творческого потенциала учащихся, внедрение новых форматов государственно-общественного управления, обсуждения социально-значимых инициатив, раннего профессионального самоопределения учащихся.

В частности, на протяжении нескольких лет в Новосибирской области реализуется проект «Зеленая волна», направленный на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. Ежегодно с учетом школьного этапа в фестивале в различных номинациях принимают участие более 15 тыс. школьников.

Последние четыре года включены номинации с участием родителей. В 2017 – 2018 году номинация конкурса семейных альбомов «Моя семья за безопасность!» предполагает создание альбома, отражающего соблюдение членами семьи правил дорожного движения, пропагандирующего транспортную культуру человека, призывающего ответственно относиться к своей безопасности. В марте министерством образования региона с привлечением инспекторов ГИБДД в школах будет организовано награждение победителей (семей) школьного этапа в данной номинации.

Также в 2017-2018 году в образовательных организациях Новосибирской области проводится региональный фестиваль «Школа. Творчество. Успех», к участию в котором приглашаются все образовательные организации региона, в возрастных категориях: 1- 4 класс; 5 — 8 класс; 9 — 11 класс; возможно участие смешанных коллективов.

Номинации фестиваля включают в себя все направления дополнительного образования детей: музыкальное исполнительство (инструментальное и вокальное), художественное чтение, танец (народный и современный), декоративно-прикладное творчество, театральное творчество, изобразительное искусство, техническое творчество.

В марте и сентябре (по различным номинациям) в школах будут организованы творческие программы и выставки. По итогам муниципальных этапов победителей (не более 3 в каждой номинации) муниципальный оператор заносит в региональную базу «Одаренные дети» (с письменного согласия родителей в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных»). В настоящее время активно включились в работу Бердск, Татарский район, Кольцово, Ленинский район Новосибирска, сообщили в пресс-службе областного правительства.

В феврале и марте в учреждениях образования Новосибирской области пройдут презентационные мероприятия в рамках проектов дополнительного образования.

24 января 2018 года образовательные организации Бердска подвели первые промежуточные итоги школьных этапов Регионального фестиваля «Школа. Творчество. Успех». Во всех школах состоялись оргкомитеты по проведению номинаций фестиваля, изданы приказы, проведены родительские собрания, собраны предварительные заявки от классов и индивидуальных исполнителей для участия в номинациях 1 этапа – «Народный танец», «Вокал», «Инструментальное исполнительство», «Хоровое пение».

По предварительным заявкам в 1 отборочном этапе фестиваля примет участие 7442 обучающихся 1-11 классов, сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.

С 25 января 2018 года в школах и лицеях началась подготовка и репетиции номеров в вышеуказанных номинациях.