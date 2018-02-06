Заберет деньги из образования и ЖКХ ради погашения долгов власть Бердска

Для погашения просроченной кредиторской задолженностиБердск перераспределит бюджетные средства. Их «заберут» у управлений капитального строительства, образования, гражданской защиты и ЖКХ. Начальник управления финансов города Галина Купцова объяснила, что им эти деньги восстановят в течения года.

Сегодня, 6 февраля, комитет горсовета Бердска по промышленности и предпринимательству одобрил вынесения на сессию вопроса об изменениях в бюджет города на 2017 год. Увеличивается только расходная часть — на 23,9 млн рублей. Из них 7 млн «уйдут» на реализацию наказов избирателей, 1,76 млн — в рамках софинансирования на проект «Безопасные и качественные дороги» и 16,4 млн рублей — на погашение долгов. В итоге на закрытие задолженности необходимо более 25 млн рублей.

Для этого пришлось «ужать» в расходах совет депутатов — на 896 тыс. рублей, и управление финансов и налоговой политики на 863 тысячи.

Однако осталось еще 23 млн рублей. Часть из этой суммы соберут за счет перемещения бюджетных средств. То есть деньги, которые должны были пойти на содержание некоторых подразделений исполнительной власти заберут на погашение долгов.

— У меня огромное пожелание, чтобы те деньги, которые мы сейчас «передвигаем» с управления гражданской защиты, управления образования, УКСа, управление ЖКХ, им вернули. Мы передвигаем там из какого-то квартала в первый. Им нужно вернуть деньги. А иначе получится, что наступит ноябрь, а им зарплату платить будет не чем, — заметил председатель депутатского комитета Владимир Голубев.

Галина Купцова объяснила, что если деньги не восстановят, то платить будет нечем уже в июле. Она заверила, что «пострадавшим» управлениям всё вернут.