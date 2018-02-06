Заберет деньги из образования и ЖКХ ради погашения долгов власть Бердска
Урежут финансирование также управлениям капстроительства, гражданской защиты, финансов и Совету депутатов. Чиновники обещают вернуть деньги за год.
6.02.2018Автор: Елена МедведеваФото: Елены Медведевой11 коммент.
Для закрытия долгов депутаты разрешат временно «забрать» часть денег из других расходных статей
Для погашения просроченной кредиторской задолженностиБердск перераспределит бюджетные средства. Их «заберут» у управлений капитального строительства, образования, гражданской защиты и ЖКХ. Начальник управления финансов города Галина Купцова объяснила, что им эти деньги восстановят в течения года.
Сегодня, 6 февраля, комитет горсовета Бердска по промышленности и предпринимательству одобрил вынесения на сессию вопроса об изменениях в бюджет города на 2017 год. Увеличивается только расходная часть — на 23,9 млн рублей. Из них 7 млн «уйдут» на реализацию наказов избирателей, 1,76 млн — в рамках софинансирования на проект «Безопасные и качественные дороги» и 16,4 млн рублей — на погашение долгов. В итоге на закрытие задолженности необходимо более 25 млн рублей.
Для этого пришлось «ужать» в расходах совет депутатов — на 896 тыс. рублей, и управление финансов и налоговой политики на 863 тысячи.
Однако осталось еще 23 млн рублей. Часть из этой суммы соберут за счет перемещения бюджетных средств. То есть деньги, которые должны были пойти на содержание некоторых подразделений исполнительной власти заберут на погашение долгов.
— У меня огромное пожелание, чтобы те деньги, которые мы сейчас «передвигаем» с управления гражданской защиты, управления образования, УКСа, управление ЖКХ, им вернули. Мы передвигаем там из какого-то квартала в первый. Им нужно вернуть деньги. А иначе получится, что наступит ноябрь, а им зарплату платить будет не чем, — заметил председатель депутатского комитета Владимир Голубев.
Галина Купцова объяснила, что если деньги не восстановят, то платить будет нечем уже в июле. Она заверила, что «пострадавшим» управлениям всё вернут.
А не пробовали деньги забрать у воров Деньги кстати бюджетные.У Мартьянова у Ведяшкиной,у Захаровой у Вагнер и других.Проще же забрать у образования,а потом будут давить на родителей и ставить условия.Сократите расходы на доставку правителей из Новосибирска.Пусть ездят за свой счет Мы все ездим на работу за свои деньги,а эта вороватая шобла за счет бюджета.Если лично коснется эта проблема меня и моего ребенка в виде поборов на ремонт -путь один-в прокуратуру
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Голубев бензил бодяжел, сейчас бюджет
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Меня бесит работа журналиста ! Бесит, бесит, бесит .. минус минус минус ..
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А себе зарплату подняли
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Мэру вместе с чиновниками неплохо бы изучить книгу «Как управлять вселенной, не привлекая внимание санитаров. »
Это произведение даёт практические советы руководителям поведения в кризисной ситуации.
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При чём мэр? Я смотрю, там «высокий блондин» на кассе??!
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Вот его и надо поставить мэром
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А у нас куда не кинь-мэр не при делах! А нужен ли такой мэр городу? Это же за гранью разума — вынуть деньги из ЖКХ, которое и так на ладан дышит, а самое главное из образования! Воровать нужно меньше, а ещё лучше вообще не воровать, господа!
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Не беспокойтесь в ЖКХ денег как у дурака фантиков только они делать ничего не хотят .
Туда хоть сколько денег кидай всё проваливается в прорву ненасытную .
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Зарплату себе урежьте и сразу деньги появятся! Позор такому руководству города!
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Каждому своё. Одним — деньги, другим — покричать. Ничего не изменилось.
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