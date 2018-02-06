Бедность и снижение доходов беспокоят россиян

Наибольшее беспокойство россиян сейчас вызывают бедность населения и снижение доходов, рост цен и инфляция, коррупция и безработица, говорится в исследовании холдинга «Ромир». В опросе, посвященном внутренним проблемам общества, которые беспокоят граждан больше всего, приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих во всех типах городов и в сельской местности во всех федеральных округах.

По итогам 2017 года на первую строчку в рейтинге народных проблем 60% россиян поставили бедность, низкие зарплаты и снижение доходов населения. За год до этого о бедности говорили даже больше респондентов (66%), но тогда еще выше была доля обеспокоенных ростом цен (70%).

Второе место в рейтинге проблем заняла инфляция: на рост цен пожаловались 56% опрошенных. Третье место разделили безработица и коррупция, которые тревожат более трети населения — по 36%.

При этом уровень обеспокоенности россиян коррупцией за год с момента последнего опроса не изменился, а вот проблема безработицы снизила свою остроту на 5% по сравнению с 2016 годом.

Почти не изменился за время, прошедшее с последнего опроса в 2016 году, уровень обеспокоенности проблемами ЖКХ (28%), ростом преступности (25%) и наркомании (21%).

Вслед за сокращением проблемы безработицы меньше тревог вызывает и вопрос задержек с выплатой зарплат и пенсий (13%). Уровень беспокойства по поводу межэтнических проблем внутри страны остается также неизменным за последние годы — 8%. Каждый года снижается и тревожность по поводу мигрантов — сегодня этот вопрос беспокоит всего 5% респондентов, хотя три года назад этот показатель был вдвое выше.

За год незначительно выросла озабоченность россиян международными проблемами — до 10%. Однако снижается и доля граждан, которые ранее отмечали слабость государственной власти как одну из насущных проблем. В 2016 году об этом заявлял каждый пятый — 20%, а в 2017-м доля подобных ответов снизилась до 13%.

В целом большую тревожность по социальным вопросам, как-то рост цен, бедность, проблемы ЖКХ, демонстрируют наименее защищенные слои населения — граждане с низкими доходами, пенсионеры, жители малых городов. Обеспокоенность безработицей несколько чаще выражали молодые россияне до 24 лет.

Таким образом, с 2016 года доли россиян, отмечающих насущность проблем ЖКХ, роста преступности, наркомании, остались почти неизменными, а число граждан, возводящих в ранг проблемы слабость государственной власти, сократилась. То есть, констатируют исследователи, острота социальных проблем понемногу снижается, а гордость за власть растет.