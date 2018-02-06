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500 млн рублей от правительства РФ получит на центр волейбола Новосибирск

3,3 млрд рублей субсидий распределил Медведев регионам на строительство спортивных объектов.

6.02.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

500 млн рублей от правительства РФ получит на центр волейбола Новосибирск

В Бердске тоже культивируют волейбол

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении в 2018 году субсидий в размере 3,27 млрд рублей регионам на строительство спортивных объектов. Документ опубликован во вторник на сайте правительства.

«Подписанным распоряжением утверждено распределение в 2018 году субсидий в объеме 3 272,4 млн рублей из федерального бюджета восьми субъектам Федерации на финансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности регионов, не включенные в федеральные целевые программы», — говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Средства распределяются следующим образом: 1 млрд рублей получит Калужская область на строительство Дворца спорта в Калуге, 580 млн выделяется на строительства универсального зала в Саранске, еще 500 млн — на центр волейбола в Новосибирске. Субсидии также получит Тува (470 млн), Дагестан (224 млн), а также Астраханская (196,4 млн), Московская (242 млн) и Саратовская области (60 млн).

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства 1 февраля.


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(1) Комментарий

  1. Новый мэр

    А где на новый Авнгард? Меняйло был,Травников был, все обещали и опять мимо?!

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