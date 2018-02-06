Бедность и снижение доходов беспокоят россиян
500 млн рублей от правительства РФ получит на центр волейбола Новосибирск
Поздравь маму в проекте «Селфи с мамой — 2018» газеты «Курьер.Среда.Бердск»
За убитую самку лося заплатит ущерб 400 000 рублей браконьер из Бердска
Новый автобус №8 запускают в феврале в Бердске
Сбитого в Сирии пилота Су-25 посмертно наградят звездой Героя России
На 23 млн рублей увеличит бюджетные расходы Бердск в 2018 году
4800 рублей в месяц из 500-миллионного штрафа за взятку платит экс-мэр Бердска
Валидаторы оставят без «черного нала» муниципального перевозчика в Бердске
Арестовали имущество обвиняемых в коррупции на 9 млрд рублей за 2017 год
А где на новый Авнгард? Меняйло был,Травников был, все обещали и опять мимо?!
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