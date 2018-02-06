За убитую самку лося заплатит ущерб 400 000 рублей браконьер из Бердска

Ужесточились меры в отношении браконьеров в Бердске. Теперь оплата ущерба за незаконно убитого зверя или птицу им обойдется в еще более кругленькую сумму.

31 января 2018 года приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 17 ноября 2017 года № 612 утверждены изменения к методике исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам, установлено увеличение такс в двухкратном размере.

Такса при расчете вреда за незаконную добычу лося увеличена с 40 до 80 тыс. рублей, кабана — до 30 тыс. рублей, при незаконной добыче глухаря, бобра, куницы — до 6 тыс. рублей и так далее.

Если человек, например, случайно сбивает насмерть лося на дороге, размер вреда, причиненного охотничьим ресурсам, составит 80 тыс. рублей, если животное убивают на охоте без разрешения, то ущерб уже составит за самца — 240 тыс. рублей, за самку — 400 тыс. рублей, объяснил «Курьер. Среда. Бердск» председатель бердского охотобщества Игорь Кашин.

Непреднамеренное причинение вреда косуле выльется в ущерб в 40 тыс. рублей. Незаконный отстрел самца — 120 тыс. рублей, самки — 200 тыс. рублей.

Сурок или бобр, убитые случайно, выльются в 6 тыс. рублей. Если производился отстрел на угодьях заказника, то ущерб составит 30 тыс. рублей. Даже за зайца, убитого в заказнике, придется заплатить ущерб в 5 тыс. рублей.

Сейчас сезон охоты закрыт. Весенний сезон охоты на селезня утки и самца тетерева пройдет с 16 по 25 апреля.

За 2017 год сотрудники бердского охотобщества 52 сообщения, в основном за нарушение перевозки оружия и охоту без разрешения.