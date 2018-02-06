Бюджет Новосибирской области в 2017 году впервые за много лет денег собрал больше, чем потратил.

Не дожидаясь окончательного отчета об исполнении бюджета Новосибирской области за 2017 год, правительство доложило предварительные итоги. По данным врио министра финансов и налоговой политики региона Виталия Голубенко, главным итогом года стало то, что впервые с 2011—2012 годов доходы области превысили расходы. Профицит составил 3,4 млрд рублей – достаточно, чтобы закрыть дефицит бюджета 2016-го (2,2 млрд рублей) и получить небольшой задел на увеличение расходов. При этом в число крупнейших налогоплательщиков, по его словам, вошли ПАО «Сбербанк России», ОАО РЖД и АО «Сибирский Антрацит». В октябре 2017 года после встречи с руководством и акционерами компании врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников заявил, что ведущий в России и в мире производитель и экспортер антрацита намерен стать крупнейшим налогоплательщиком региона.

«НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод им. Коминтерна», ООО «УК – БКС Фонды недвижимости» и ПАО «Совкомбанк» покинули топ-10 плательщиков налогов в консолидированный бюджет региона. Вместо них в этом перечне появились «Сибирский ликерно-водочный завод», «Разрез Восточный» и ГОУ «Новосибирское региональное отделение Фонда социального страхования РФ».

По предварительным данным, доходы бюджета-2017 составили 124,3 млрд рублей, расходы — 121 млрд рублей. В сумме доходов 18 млрд рублей — федеральные трансферты, в том числе 11,5 млрд рублей — целевые средства на решение совместных задач и проектов и 6,5 млрд — дотации. При этом именно с 2017-го были увеличены отчисления федеральному бюджету: на 1% с налога на прибыль и около четверти с акцизов на нефтепродукты, всего вышло почти на 4 млрд рублей больше, чем в 16-м.

Недовыполнение плана по налогу на прибыль Виталий Голубенко связывает с политикой по снижению ключевой ставки Центробанка, которая повлияла на доходность финансового сектора. Кроме этого, в 2017 году Банк России проводил мероприятия по оздоровлению проблемных банков, что коснулось банков «Открытие» и «Бинбанка». «Банковский сектор обеспечивает устойчиво 20% удельного веса в платежах по налогу на прибыль, — напомнил Виталий Голубенко. — Поэтому такие колебания не могут не отражаться на исполнении плана и это сложно прогнозировать при формировании бюджета».

Еще одной прорехой стали акцизы, получаемые регионом от производителей пива. В Новосибирской области есть несколько крупных производств, и их результаты оказалась ниже ожидаемых. Совокупно банки и производители пива недодали бюджету более миллиарда рублей.

Зато угольная отрасль напротив – развивается и набирает обороты. АО «Сибантрацит», реализующее при поддержке правительства области масштабный инвестиционный проект, увеличило отчисления налога на прибыль примерно на 1,7 млрд руб. В рамках инвестпроекта компания строит новые производственные объекты, приобретает горнотранспортное оборудование, развивает железнодорожную инфраструктуру. Все это обеспечивает и новые рабочие места, и рост налоговых поступлений. В 2017 году «Сибантрацит» уплатил в виде налогов 2,5 млрд рублей.

Ускоренными темпами развивается еще одно угольное предприятие Новосибирской области – «Разрез Восточный», заплативший в минувшем году свыше 1 млрд рублей налогов. Обе компании контролируются бизнесменом Дмитрием Босовым. Совокупная добыча предприятий в 2017 г. — 11,4 млн т антрацита («Сибирский Антрацит» — 7,4 млн т, «Разрез Восточный» — 4 млн т). По итогам 2020 г. общий объем добычи компаний составит около 20 млн т.

На сегодняшний день обеспеченность региона собственными доходами составила 85,5%, что подтверждает статус области как финансово самостоятельной и удерживает ее в первой двадцатке бездотационных регионов. Напомним, в этом рейтинге Новосибирская область занимает 16 место.

Общая оценка регионального Минфина – сдержанно оптимистичная. «Говорить о том, что мы перешли в фазу устойчивого роста, пока нельзя, — отметил врио министра. — Мы находимся в точке стабилизации».

Виктор ПОЛЕВАНОВ, «Новая Сибирь»

Источник: Новая Сибирь