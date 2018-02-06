Сбитого в Сирии пилота Су-25 посмертно наградят звездой Героя России
Майор Роман Филипов до последних минут жизни вел бой из штатного оружия, а потом подорвал себя гранатой.(ВИДЕО)
6.02.2018Фото: «Коммерсант»/из личного архива Романа Филипова17 коммент.
Пилот Роман Филипов предпочел смерть плену
Пилот разбившегося в Сирии российского штурмовика Су-25СМ Роман Филипов представлен к званию Героя России посмертно, сообщило Министерство обороны. В оборонном ведомстве рассказали, что погибший во время разведывательного полета летчик до последнего удерживал самолет в воздухе. При этом он успел предупредить командование, что штурмовик был сбит ракетой.
«Приземлившись после катапультирования в районе Телль-Дебес, подконтрольном террористам, майор Роман Филипов до последних минут жизни вел бой из штатного оружия. После окружения террористами, будучи тяжело раненым, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, российский офицер подорвал себя гранатой»,— говорится в сообщении Минобороны.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи с гибелью пилота. Он также сообщил журналистам, что сохраняющийся в Сирии «потенциал российских вооруженных сил на пунктах временного базирования достаточен для того, чтобы в случае необходимости наносить сокрушительный удар по террористам». «Именно о таких точечных ударах речь и идет, они были спровоцированы трагическим происшествием, когда террористами был сбит наш самолет»,— добавил Песков.
О том, что в сирийской провинции Идлиб сбили российский штурмовик Су-25СМ, стало известно 3 февраля. Ответственность за происшедшее взяли на себя «Хайет Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) и «Джейш ан-Насер» (входит в состав «Сирийской свободной армии»). Это первая потеря Су-25СМ с момента начала операции России в Сирии, передает Ъ.
Видео youtube.com
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Сирии погиб и бердчанин Валерий Матвеев. Его похоронили на бердском кладбище 4 января 2018 года.
В Сирии 31 декабря 2017 года разбился российский военный вертолет Ми-24. Погибли двое пилотов Артем Кулиш и Валерий Матвеев. Вертолет, в котором они находились, сопровождал конвой в провинции Хама и задел линию электропередачи. Оба погибших пилота служили в бердском вертолетном полку до его расформирования. А после были переведены в часть, расположенную в городе Оби (аэропорт Толмачево). На разбившемся Ми-24 Валерий Матвеев был старшим штурманом.
Вот так и обесценивается высокое звание Героя!
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Обесценилось когда академику дали.
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Шойгу?
4 0
Ахматыч
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За что? Давайте теперь всем погибшим раздавать «героя». А почему нет?
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За то, что смерть предпочёл плену! За то, что подорвав себя гранатой, прихватил с собой ещё несколько бармалеев! Роман Филипов — Настоящий Русский Герой!
Стыдно за тебя, что ты этого не понимаешь!
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Никаких он бармалеев с собой не захватил, Видео же есть,или тебе ссылку скинуть?
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Думай, что написал! *****!
Роман Филипов — настоящий Герой России! Честь ему и Вечная Слава!
А к генералам есть вопросы: Почему, в который раз, направлен одиночный самолёт, без прикрытия?! Ведь есть же печальный опыт: и в Грузии, и с турками, и вот ещё?! Почему пиндосы летают двумя парами — если собьют, вторая пара с верхнего эшелона прикроет место приземления экипажа до прибытия группы эвакуации! Кто опять экономит за счёт жизни лётчиков?!
Не делаем выводов, к сожалению! На копейках экономим!
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Пока гром не грянет…
Военная авиация ВКС РФ будут подниматься на высоту выше ……5 тыс. км в…… Сирии после инцидента с штурмовиком Су-25
http://www.dsnews.ua/world/rossiyskie-samolety-nachnut-letat-vyshe-v-sirii-iz-za-sbitogo-05022018130000
5 0
Грамотей, смотри видео, они парой летели. тактика штурмовой авиации предусматривает полет только парой!
А твои измышления про «летают двумя парами — если собьют, вторая пара с верхнего эшелона прикроет место приземления экипажа до прибытия группы эвакуации»-это вообще бред!
СУ-25 это не вертолет, он пока развернется для нового захода, можно пол окопа выкопать!
И, опять таки, от ПЗРК ничто не спасает, только высота более 5000м. Тут хоть парой лети, хоть звеном.
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Экономят не копейках а на жизни
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Тело погибшего летчика Филиппова доставлено на аэродром Чкаловский. Трудно сказать, официальная пропаганда упомянет, что тело было получено на территории Турции, куда был отправлен транспортный самолет, или обойдет этот момент молчанием.
Фактически две воюющие между собой страны — Турция и Россия — решили данный вопрос, что называется, цивилизованным образом. Для охлоса картинка немного другая — пилот погиб в бою с боевиками. В реальности — российский военный погиб в бою с турецкими иррегулярными подразделениями, причем неизвестно: сбивали ли его самолет те же иррегуляры или все-таки «настоящие» турецкие военные. Зримое подтверждение старой поговорки про панов и трещащих чубами холопов.
Тот факт, что турки сумели практически мгновенно забрать тело погибшего у боевиков, говорит лишь о том, что боевики полностью подчиняются Турции и не имеют никакой возможности не выполнить полученный приказ.
Тем не менее, картинка в телевизоре эти нюансы не освещает, так как у электората окончательно перегорят остатки житейской логики. Проще верить про неких международных террористов, от которых российские войска что-то там освобождают. (с)
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Сколько самолётов потеряли США и Израиль? Они ведь тоже там есть. Просто нужно не на дровах-25 летать, а на современных самолётах и не будет поводов награждать лётчиков посмертно.
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Еще один маршал авиации объявился на сайте…
Умник, для ПЗРК нет разницы, какого поколения летательный аппарат и когда он выпущен!
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Тогда вопрос к профессионализму наших пилотов, ну или командования!!!
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о другой точке зрения на сбитие самолета..
вот видео-обращение с одного турецкого канала к родственникам погибшего Филлипова и к всем россиянам :
https://www.youtube.com/watch?v=AyK9WwHS1gc
где российские летчики обвиняются в беспощадных бомбежках севера Сирии , массовой гибели мирных жителей и разрушениях ..этот телеканал является довольно авторитетным в Турции и среди мусульманского населения Европы, которое интересуется происходящими в Сирии событиями. Считается умеренным и в определенной мере светским.
зы. героическую смерть летчика это не отменяет, но заставляет задуматься о смысле войны в Сирии для нас..
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а вы продолжайте летать отдыхать в Турцию!
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