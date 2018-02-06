Сбитого в Сирии пилота Су-25 посмертно наградят звездой Героя России

Пилот разбившегося в Сирии российского штурмовика Су-25СМ Роман Филипов представлен к званию Героя России посмертно, сообщило Министерство обороны. В оборонном ведомстве рассказали, что погибший во время разведывательного полета летчик до последнего удерживал самолет в воздухе. При этом он успел предупредить командование, что штурмовик был сбит ракетой.

«Приземлившись после катапультирования в районе Телль-Дебес, подконтрольном террористам, майор Роман Филипов до последних минут жизни вел бой из штатного оружия. После окружения террористами, будучи тяжело раненым, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, российский офицер подорвал себя гранатой»,— говорится в сообщении Минобороны.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи с гибелью пилота. Он также сообщил журналистам, что сохраняющийся в Сирии «потенциал российских вооруженных сил на пунктах временного базирования достаточен для того, чтобы в случае необходимости наносить сокрушительный удар по террористам». «Именно о таких точечных ударах речь и идет, они были спровоцированы трагическим происшествием, когда террористами был сбит наш самолет»,— добавил Песков.

О том, что в сирийской провинции Идлиб сбили российский штурмовик Су-25СМ, стало известно 3 февраля. Ответственность за происшедшее взяли на себя «Хайет Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) и «Джейш ан-Насер» (входит в состав «Сирийской свободной армии»). Это первая потеря Су-25СМ с момента начала операции России в Сирии, передает Ъ.

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Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Сирии погиб и бердчанин Валерий Матвеев. Его похоронили на бердском кладбище 4 января 2018 года.

В Сирии 31 декабря 2017 года разбился российский военный вертолет Ми-24. Погибли двое пилотов Артем Кулиш и Валерий Матвеев. Вертолет, в котором они находились, сопровождал конвой в провинции Хама и задел линию электропередачи. Оба погибших пилота служили в бердском вертолетном полку до его расформирования. А после были переведены в часть, расположенную в городе Оби (аэропорт Толмачево). На разбившемся Ми-24 Валерий Матвеев был старшим штурманом.