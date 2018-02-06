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На 23 млн рублей увеличит бюджетные расходы Бердск в 2018 году

Депутатский комитет по промышленности горсовета одобрил вынесение вопроса на сессию. Деньги пойдут на погашение кредиторской задолженности.

6.02.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

На 23 млн рублей увеличит бюджетные расходы Бердск в 2018 году

Бердску не хватает собственных средств

На 23 млн могут увеличить расходы в бюджете Бердска в 2018 году. Об этом на заседании комитета горсовета по промышленности и предпринимательству сегодня, 6 февраля, сообщила начфин администрации города Галина Купцова. Вопрос вынесут на внеочередную сессию, которую назначили на 9 февраля.

Начальник управления финансов сообщила, что доходная часть бюджета остаётся без изменений, а расходы увеличатся на сумму более 23 млн рублей. Львиную доля средств пойдёт на погашение просроченной кредиторской задолженности — более 16 млн рублей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в понедельник завершился аукцион на открытие кредитной линии для покрытия дефицита бюджета Бердска и погашения долговых обязательств. Сумма кредита 76 млн рублей. На право предоставить кредит претендовали три банка. «Совкомбанк» предложил 12% годовых за обслуживание. Банк «Левобережный» и Сбербанк вышли со ставкой 11,5%.

Выиграл конкурс Сбербанк, понизив годовое обслуживание, стало известно «Курьер. Среда. Бердск». Сейчас уполномоченное учреждение проводит трехдневную проверку по выигравшему поставщику.

Напомним, что за предоставление 76 млн рублей чиновники готовы были отдать 8,86 млн рублей в виде процентов за пользование деньгами. Однако, согласно документам закупки. Поставщики предложили 5,8 млн. Это было максимальным понижением.

Как сообщал ранее «Курьер. Среда. Бердск», в документах закупки сказано, что кредитор открывает заемщику возобновляемую кредитную линию с лимитом единовременной задолженности в 76 млн рублей сроком на 365 дней с даты заключения контракта. Кредит дается для покрытия дефицита бюджета Бердска и погашения долговых обязательств.

Использование кредитной линии осуществляется любыми суммами в пределах свободного остатка лимита задолженности в течение срока действия муниципального контракта.
Размер процентной ставки не должен увеличиваться в течение действия контракта, взимание дополнительных комиссий недопустимо. Кредит дается без предоставления обеспечения исполнения обязательств.


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(1) Комментарий

  1. Moris

    опять мимо кассы пустят

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