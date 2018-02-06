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4800 рублей в месяц из 500-миллионного штрафа за взятку платит экс-мэр Бердска

Илья Потапов, приговоренный к 10 годам лишения свободы за коррупцию, будет платить государству такими темпами 8680 лет.

6.02.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Курьер. Среда. Бердск 18 коммент.

4800 рублей в месяц из 500 миллионного штрафа за взятку платит экс мэр Бердска

Экс-мэр Бердска Илья Потапов и в тюрьме остался коммунистом

Осужденный за коррупционные преступления 2013 года экс-мэр Бердска Илья Потапов может не рассчитаться по штрафу в размере 500 млн рублей, который присудили ему вместе с 10 годами лишения свободы, и за 8680 лет. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в управлении ФССП по Новосибирской области, размер задолженности Потапова равен 499,9 млн рублей.

— Потапову принадлежит гараж, который уже передан на реализацию, земельный участок, решение об обращении взыскания на который будет рассматриваться 26 марта 2018 года в Искитимском районном суде. Квартира Потапова является его единственным жильём, а потому на неё, согласно нормам действующего законодательства, не может быть обращено взыскание, — сообщили судебные приставы.

Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в 2015 году Илью Потапова приговорили к 10 годам тюрьмы и штрафу в 500 млн рублей за взяточничество и ряд других коррупционных преступлений. В счет штрафа еще на этапе следствия у Потапова арестовали трехкомнатную квартиру, дачу, гараж, счета и наличные средства. Поскольку приговор вступил в законную силу, судебные приставы принялись к взысканию колоссального штрафа.

По данным судебным приставов, ежемесячно из исправительной колонии в счёт погашения задолженности Потапова 4,8 тысяч рублей. Это 50% его заработной платы. При таких темпах бывших глава города сможет полностью закрыть штраф только через 8680 лет.

Между тем, по закону производство о взыскании могут закрыть через три года. Но если заинтересованное лицо не согласно с решением пристава о прекращении производства, то может потребовать взыскания до полного погашения. И тогда выплачивать штраф придется наследникам.

— Помимо статьи 103 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об исполнительном производстве» гражданин может быть освобождён от уплаты задолженности в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда, — объяснили в УФССП.

Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» уже писал о том, что Илья Николаевич теперь работает в библиотеке исправительного учреждения и учится на юриста.


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(18) Комментариев

  1. Аноним

    Потапов то хоть такую сумму платит,а вот Мартьянов то хоть копейку внес из присужденной суммы,которую увел из бюджета? Или у нас правосудие выборочно так сказать судит и присуждает

    Thumb up 41 Thumb down 2

  2. Аноним

    У Потапова писали 2 квартиры на площадке?

    Thumb up 4 Thumb down 9

    • Аноним

      Так у него и детей трое.И дети являются собственниками жилья.Тем более один ребенок усыновленный.И что пережили эти дети и врагу не пожелаешь

      Thumb up 28 Thumb down 7

    • Гость

      Судили-рядили, мутили-крутили… Так ничего и не смогли забрать? Так ведь две квартиры у него?
      Вот так и подумаешь, стоила ли вся эта санта-барбара расходов на неё?! Мож уж пусть воруют, а все эти органы-шморганы распустить?! Тем более, что они там, на примере Проценки, тоже теми ещё «делами» заняты?! =-O =-O =-O

      Thumb up 4 Thumb down 4

  3. Аноним

    Суд начался надХорошавиным и другими и там звучат не такие суммы как 5милл, в розовом конверте и там звучит что взяточники где? Агде правда? А Юрченко где? Так что Потапов и В тюрьме человеком остался, Больничных тоже годовых не брал. а девочки с финансовова отдела воришки все на больничном?. Оставте в покое уже Потапова,. писать больше не о чем? Напишите как себя чувствует в сизо директор винзавода -это хоть новость посвежей, Отравительница народа еще не на больничном?

    Thumb up 29 Thumb down 8

  4. Аноним

    фотку в «студию», редакция запросите у ФСИН интервью с потапом, пусть поведает бердчанам, как сидится коммунистку! :-D

    Thumb up 10 Thumb down 18

  5. Аноним

    Потапов был бы от ЕР мягче приговор получил.

    Thumb up 13 Thumb down 5

  6. Сибирячка

    Вот на таких и отыгрываются. Не всем дают поживиться, на корню их пресекают. Взять того же Проценко. По телефону они с дочерей обговаривают, что купят дочки квартиру на эти деньги, или дом хотя бы одноэтажный дом построят. Выходит, не такие уж они богачи, если у дочки нет ещё жилья, и эту землю они продали для того, что бы на жильё деньги были. И тот же Потапов за 3 миллиона, дали 10 лет, и 500 миллионов штрафу. А тот же например Белых за взятку 600 тысяч евро, получил 8,5 лет, и 48,5 миллионов штрафу. И где здесь справедливость?И таких примеров много.

    Thumb up 28 Thumb down 5

    • Аноним

      Ну да пожалеем, а другие дочки пусть ипотеку берут и тянутся пол жизни, с банком рассчитываясь! 8)

      Thumb up 1 Thumb down 2

      • Сибирячка

        Дело не кто кого пожалеет, а в несправедливости. Тот же Ситников, искитимский прокурор, взял взятку 15 миллионов, и ему дали 2.5 года общего режима, и штраф 300тысяч!

        Thumb up 0 Thumb down 0

    • Аноним

      Ну говорят же, что украдешь булку тюрьма, украдешь 100 000 000 000 рублей ничего не будет. А вообще страшно. Всю жизнь живу честно, хоть и нуждаемся во многом, но не жалею и молю Бога детей спасти от соблазнов этого мира!

      Thumb up 3 Thumb down 0

  7. Ветер

    единороссы могли бы и амнистию к выборам учинить да уже выпустить Потапова- 10 лет за трешку — это перебор в сравнении с делами московскими в миллиарды. Он уже свое отсидел и на всю жизнь обжегся. Не такой уж он душегуб,что бы 10 лет в тюрьме держать. А уж 500 млн- это вообще из области фантастики…Эх Россея….за колоски на поле червонец,а за воровство вагонами,областями, миллиардами- пожурили маленько…

    Thumb up 30 Thumb down 4

  8. Аноним

    Хочется новостей новых и про новые суды , знать. А может проОсина напишите как он украл 20милл. и почему КБУ молчали что он не платил -Это интересней . А то сразу предпрениматель и глубоко верущий сразу чтобы церковь чтоли бы за него вернули воровоннные деньги?

    Thumb up 14 Thumb down 2

  9. Закон что дышло

    … гражданин может быть освобождён от уплаты задолженности в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда, — объяснили в УФССП

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск

    Получается воруй не хочу, только прячь на подольше. 10 лет потерпеть, а там можно и легализовать наворованное.

    Thumb up 2 Thumb down 10

  10. Аноним

    Да ему надо обанкротиться :-[

    Thumb up 0 Thumb down 0

  11. Мария

    Все земли в г. Бердске были проданы и сданы в аренду г-ном А.Г.Терепой и его гоп-компанией, им же и завалено все ЖКХ с созданием частных РКЦ, где одним из учредителей его жена.
    Потапов честно выиграл выборы, но для этого, чтобы руководить городом нужна была команда спецов, которой у него не было, да и опыта управления тоже. После того как привлекли к ответственности Мартьянова г-н Трепа просто сбежал из города, сейчас он Законодатель, а должен был просто передать город сначала В.Штопу по акту, а затем Потапову. Всем жителям ясно, что сидит Потапов за Терепу… У нас всегда прав тот у кого кошелек толще…. Полагаю, что суд и правоохранительные органы не читали Конституцию РФ и написана она для простых смертных
    Суд у нас самый гуманный в мире по отношению к ворам и преступникам, так как у нас закон как дышло, куда приказали туда и вышло. Взятка не доказана, даже эксперт не может доказать, что там Потапов, но дали срок 10 лет и насчитали штраф 500 мил. рублей. Вот это суд!!!!
    Предлагаю привлечь к ответственности А.Г. Терепу (с администрацией земельного комитета), А.Илющенко, а И.Н. Потапова освободить за отсутствием состава преступления. Полагаю это будет честно!!!!

    Thumb up 2 Thumb down 1

    • Аноним

      «Все земли в г. Бердске были проданы и сданы в аренду г-ном А.Г.Терепой и его гоп-компанией»

      Отвечал он уже давно по этому поводу. Найти нетрудно. Суть в том что была федеральная установка земли раздать в частные руки, чтобы их осваивали и налог платили.

      «а И.Н. Потапова освободить за отсутствием состава преступления»
      Выступая у памятника Ленину, обычно начинают речь со слов «товарищи!» :-D
      Нехорошо покрывать откровенных взяточников.

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