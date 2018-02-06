4800 рублей в месяц из 500-миллионного штрафа за взятку платит экс-мэр Бердска

Осужденный за коррупционные преступления 2013 года экс-мэр Бердска Илья Потапов может не рассчитаться по штрафу в размере 500 млн рублей, который присудили ему вместе с 10 годами лишения свободы, и за 8680 лет. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в управлении ФССП по Новосибирской области, размер задолженности Потапова равен 499,9 млн рублей.

— Потапову принадлежит гараж, который уже передан на реализацию, земельный участок, решение об обращении взыскания на который будет рассматриваться 26 марта 2018 года в Искитимском районном суде. Квартира Потапова является его единственным жильём, а потому на неё, согласно нормам действующего законодательства, не может быть обращено взыскание, — сообщили судебные приставы.

Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в 2015 году Илью Потапова приговорили к 10 годам тюрьмы и штрафу в 500 млн рублей за взяточничество и ряд других коррупционных преступлений. В счет штрафа еще на этапе следствия у Потапова арестовали трехкомнатную квартиру, дачу, гараж, счета и наличные средства. Поскольку приговор вступил в законную силу, судебные приставы принялись к взысканию колоссального штрафа.

По данным судебным приставов, ежемесячно из исправительной колонии в счёт погашения задолженности Потапова 4,8 тысяч рублей. Это 50% его заработной платы. При таких темпах бывших глава города сможет полностью закрыть штраф только через 8680 лет.

Между тем, по закону производство о взыскании могут закрыть через три года. Но если заинтересованное лицо не согласно с решением пристава о прекращении производства, то может потребовать взыскания до полного погашения. И тогда выплачивать штраф придется наследникам.

— Помимо статьи 103 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об исполнительном производстве» гражданин может быть освобождён от уплаты задолженности в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда, — объяснили в УФССП.

Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» уже писал о том, что Илья Николаевич теперь работает в библиотеке исправительного учреждения и учится на юриста.