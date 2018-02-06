У «Марьин лог» юбилей 25 лет

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НТМ «Марьин лог» юбилей 25 лет.

Приветствую всех членов общества НТМ «Марьин лог».

В 1993 году было создано садовое общество «Марьин Лог» для содействия жителям нашего города в выращивании овощных, плодово-ягодных культур. В этом году нам 25 лет. Поздравляю всех садоводов с юбилеем.

Подведем итоги.

К концу 2014 г. был создан проект межевания НТМ «Марьин лог». К работе были привлечены геодезисты, проведены топографические работы и проч. Для утверждения Проекта Межевания оставалось подписать сей документ на Сессии народных депутатов в 2015 г. Это не было осуществлено, и все труды, наши средства были безвозвратно потеряны.

До сих пор общество не имеет утвержденного Проекта Межевания, и члены НТМ «Марьин лог» не имеют возможности приватизировать свои земельные участки, у общества не утверждены границы, что может повлечь самые неприятные последствия.

В 2011 году в нашем обществе появилось электричество. Пробурили четыре скважины. Ввиду отсутствия технического обслуживания, воду качает только одна скважина, чего для общества недостаточно. До сих пор не все члены общества обеспечены поливной водой в нужном объеме.

Складывается впечатление, что строительство электролинии намеренно не доводится до окончательного ввода в эксплуатацию в соответствии с проектом. Её нет на балансе, не ведется учет и контроль за потреблением электроэнергии, что влечет появление задолженностей. Линия не поставлена на обслуживание в РЭС.

Множатся конфликты и разногласия между членами общества.

Социальная напряженность с каждым годом усиливается, нет уверенности в благополучном развитии нашего общества. Нынешнее правление во главе с председателем выводят наши средства на счет неизвестной управляющей компании.

С 2012г. по 2014г. были построены скважины, установлены бочки, столбы под электролинию, трансформаторы. Мы платили в 2014 году 2580 руб. за участок в 6 соток, плюс 1000 руб. целевой. Сегодня правлением и его председателем, на собрании от 17 декабря 2018 года, заявлено 770 руб за сотку, что соответствует 4620 руб. за участок в 6 соток. Плюс 4400 целевой взнос. Итого за 2018 год за участок в 6 соток нужно оплатить 9 020 руб. Эта сумма предъявлена нам без каких — либо обоснований. Теперь у нас в обществе не принято принимать приходно-расходную смету общим собранием.

Отсутствие в обществе ревизионной комиссии благоприятствует расхищению наших средств.

Достаточно установить на въезде в общество шлагбаум, усадить охранников с уголовным прошлым, и вымогать с нас денежки за проезд.

Кстати, на мой вопрос о шлагбауме и сторожке, в которой зимой находится «охранник», председатель ответил, что и шлагбаум, и вагончик сооружены за счет личных средств председателя. С каких пор председатель считает наши средства своими личными? И в чем целесообразность присутствия зимой охранника? Воробьев гонять? Ссылаются на воровство в обществе? В настоящее время в обществе проживает 17 семей, они и присматривают за обществом.

Давайте посчитаем: 9020 руб. умножить на 1160 участков, получаем, вернее, отдаем неизвестно на что, 10 463 200 руб.

На сайте судебных приставов появился новый штраф от 30.01.2018г., возложенное на наше общество налоговой инспекцией в размере 64140 руб. Почему мы позволяем так нецелесообразно расходовать наши средства? А за три года уже оплачено штрафов на кругленькую сумму. Почему правление и его председатель не несут ответственности за содеянное? Может члены общества одумаются и перестанут по четвергам спонсировать кучку негодяев? Ведь целесообразнее направить наши средства на благие цели, например, аренду зала для проведения собрания?

Ну что я могу сказать? Достойная плата для безответственных членов общества. Теперь давайте рассуждать. Аппетиты у наших самодержцев выросли. Предлагаю тем, кто поддерживает данное правление и его председателя, создать благотворительный фонд и туда перечислять свои средства на их благо.

А тем, кому не все равно, выбрать новое правление, председателя, ревизионную комиссию и начать уже заниматься делом, направлять свои силы и средства на осуществление необходимых целесообразных проектов, на благо всех. Выбрать тех, для кого такие понятия, как нравственность, честь, совесть, равенство, примирение, согласие – не пустые слова.

Праздновать, к сожалению, нечего.