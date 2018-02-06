Арестовали имущество обвиняемых в коррупции на 9 млрд рублей за 2017 год

Следственный комитет России в прошлом году добился ареста имущества фигурантов коррупционных дел на 9 млрд рублей. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на расширенной коллеги ведомства по итогам работы за 2017 год, передает ТАСС.

«В 2017 году (Следственным комитетом) возбуждено более 17,6 тыс. уголовных дел о коррупционных преступлениях, в суд направлено свыше 8 тыс.», — сообщил Бастрыкин. Среди них 4 тыс. уголовных дел о взяточничестве.

«По уголовным делам о коррупционных преступлениях государству возмещено около 2 млрд рублей, на сумму более 8,5 млрд рублей наложен арест на имущество обвиняемых», — отметил Бастрыкин.

Он добавил, что среди фигурантов уголовных дел — порядка 600 лиц, обладающих особым правовым статусом (более 300 депутатов и выборных глав муниципального образования, девять депутатов региональных парламентов, главы местного самоуправления, следователи, судьи, прокуроры, адвокаты).