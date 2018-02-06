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Путина ЦИК зарегистрировал кандидатом в президенты России

Собчак и Сурайкина зарегистрируют 8 февраля. Всего на должность главы государства претендуют 8 человек.

6.02.2018 Фото: Кремлин.ру 4 коммент.

Путина ЦИК зарегистрировал кандидатом в президенты России

Владимир Путин идет на выборы самовыдвиженцем

Центризбирком во вторник зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на пост президента России. Как передает корреспондент «Интерфакса», такое решение было принято на заседании Центризбиркома во вторник.

На начальном этапе о своем желании баллотироваться в президенты РФ заявляли 70 претендентов от 24 партий и 46 самовыдвиженцев. В дальнейшем мероприятия по выдвижению смогли провести 22 кандидата от политических партий и 15 самовыдвиженцев. 36 кандидатов представили в ЦИК документы для выдвижения, а после их рассмотрения к сбору подписей смогли приступить 16 кандидатов.

К настоящему моменту были зарегистрированы только два кандидата от парламентских партий: Павел Грудинин (КПРФ) и Владимир Жириновский (ЛДПР), по закону им не нужно было собирать подписи в свою поддержку.

На данный момент в президентской гонке продолжают участвовать восемь человек. Согласно законодательству, в срок до 10 февраля ЦИК должен зарегистрировать всех кандидатов на пост президента, именно их имена будут фигурировать в избирательных бюллетенях на выборах 18 марта.

ЦИК России зарегистрирует кандидатами в президенты РФ Ксению Собчак («Гражданская инициатива») и Максима Сурайкина («Коммунисты России») 8 февраля, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии во вторник, сообщает «Интерфакс».

«Сегодня состоялось очередное заседание рабочей группы, на котором подвели итоги проверки подписей Ксении Собчак и Максима Сурайкина. По итогам поверки были отбракованы 1,33% подписей Собчак и 3,72 % Сурайкина», — сказала Памфилова.

«Таким образом, количество достоверных подписей достаточно для их (кандидатов) регистрации. Вопрос о регистрации планируем рассмотреть на заседании в четверг», — отметила глава ЦИК. По ее словам, закончена поверка всех подписей избирателей, которые были представлены кандидатами.

«Проверка проходила в равных условиях. Все сомнения толковались в пользу кандидатов. За процессом наблюдали СМИ, представители кандидатов, которые имели свободный доступ в помещение, где была проверка», — добавила Памфилова.

«На сегодняшний момент у нас к выдвинутым кандидатам, которые принесли подписи, нет никаких негативных оснований для того, что бы они не были зарегистрированы. Фактически у них у всех есть шансы быть зарегистрированы», — сообщила она.

Ранее Памфилова заявила, что в выборах президента РФ примут участие до восьми кандидатов.


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(4) Комментариев

  1. Новый мэр

    Интрига сохранялась до последнего дня

    Thumb up 2 Thumb down 1

  2. Поросёнок Пётр

    Говорят, что зарегистрируют всех, кто подал подписи, так, что у граждан будет широкий выбор кандидатов Сурайкин, Бабурин, Титов, Собчак, Явлинский, Грудинин, Жириновский и некий Путин. Так кто же победит, интрига нарастает! 8)

    Thumb up 2 Thumb down 0

  3. !!!

    Жаль Гордон сняла свою кандидатуру,а то игра в демократические выборы приняла-бы еще больший накал!!!

    Thumb up 1 Thumb down 0

  4. !!!

    Жаль Гордон сняла свою кандидатуру,а то игра в демократичные выборы приобрела-бы еще больший накал!

    Thumb up 0 Thumb down 0

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