Путина ЦИК зарегистрировал кандидатом в президенты России

Центризбирком во вторник зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на пост президента России. Как передает корреспондент «Интерфакса», такое решение было принято на заседании Центризбиркома во вторник.

На начальном этапе о своем желании баллотироваться в президенты РФ заявляли 70 претендентов от 24 партий и 46 самовыдвиженцев. В дальнейшем мероприятия по выдвижению смогли провести 22 кандидата от политических партий и 15 самовыдвиженцев. 36 кандидатов представили в ЦИК документы для выдвижения, а после их рассмотрения к сбору подписей смогли приступить 16 кандидатов.

К настоящему моменту были зарегистрированы только два кандидата от парламентских партий: Павел Грудинин (КПРФ) и Владимир Жириновский (ЛДПР), по закону им не нужно было собирать подписи в свою поддержку.

На данный момент в президентской гонке продолжают участвовать восемь человек. Согласно законодательству, в срок до 10 февраля ЦИК должен зарегистрировать всех кандидатов на пост президента, именно их имена будут фигурировать в избирательных бюллетенях на выборах 18 марта.

ЦИК России зарегистрирует кандидатами в президенты РФ Ксению Собчак («Гражданская инициатива») и Максима Сурайкина («Коммунисты России») 8 февраля, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии во вторник, сообщает «Интерфакс».

«Сегодня состоялось очередное заседание рабочей группы, на котором подвели итоги проверки подписей Ксении Собчак и Максима Сурайкина. По итогам поверки были отбракованы 1,33% подписей Собчак и 3,72 % Сурайкина», — сказала Памфилова.

«Таким образом, количество достоверных подписей достаточно для их (кандидатов) регистрации. Вопрос о регистрации планируем рассмотреть на заседании в четверг», — отметила глава ЦИК. По ее словам, закончена поверка всех подписей избирателей, которые были представлены кандидатами.

«Проверка проходила в равных условиях. Все сомнения толковались в пользу кандидатов. За процессом наблюдали СМИ, представители кандидатов, которые имели свободный доступ в помещение, где была проверка», — добавила Памфилова.

«На сегодняшний момент у нас к выдвинутым кандидатам, которые принесли подписи, нет никаких негативных оснований для того, что бы они не были зарегистрированы. Фактически у них у всех есть шансы быть зарегистрированы», — сообщила она.

Ранее Памфилова заявила, что в выборах президента РФ примут участие до восьми кандидатов.