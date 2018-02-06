КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
Продам 1-ю квартиру
ПРОДАМ СТУДИЮ ИЛИ МЕНЯЮ С ДОПЛАТОЙ НА 2-ю в центре
ПРОДАМ 1-ю НОВОСТРОЙКУ-ул.СЕРЕБР. БОР за 1250 т.р.
ПРОДАМ 3-Ю В ЦЕНТРЕ В КИРПИЧНОМ ДОМЕ
ПРОДАМ 1-ю НОВОСТРОЙКУ в сданном доме за 1260 т.р.
ПРОДАМ 2-ю на ул. Островского, д. 101
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Бедность и снижение доходов беспокоят россиян

500 млн рублей от правительства РФ получит на центр волейбола Новосибирск

Поздравь маму в проекте «Селфи с мамой — 2018» газеты «Курьер.Среда.Бердск»

За убитую самку лося заплатит ущерб 400 000 рублей браконьер из Бердска

Новый автобус №8 запускают в феврале в Бердске

Сбитого в Сирии пилота Су-25 посмертно наградят звездой Героя России

На 23 млн рублей увеличит бюджетные расходы Бердск в 2018 году

4800 рублей в месяц из 500-миллионного штрафа за взятку платит экс-мэр Бердска

Валидаторы оставят без «черного нала» муниципального перевозчика в Бердске

Арестовали имущество обвиняемых в коррупции на 9 млрд рублей за 2017 год

Последние комментарии

Февраль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  


Топят снег из-за отсутствия воды жители Бердска

Несколько частных домов в Речкуновке неделями сидят без воды. Коммунальщики СО РАН не придумали им тариф, а бердских сетей там нет.

6.02.2018 Автор: Евгений Малый Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Топят снег из за отсутствия воды жители Бердска

Пиковая котельная, отапливающая Речкуновку, тоже относится к УЭВ СО РАН

Две недели сидят без воды несколько домов в бердской Речкуновке. Поставщик ресурсов — Управление энергетики и водоснабжения СО РАН. Причиной отключения стало отсутствие договора между жителями и поставщиком.

2 февраля пресс-центр мэрии Бердска отрапортовал, что благодаря вмешательству горадминистрации, «удалось оперативно решить данную проблему» путем заключения дополнительного соглашения между жителями поселка и поставщиком ресурсов, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Однако радовались речкуновцы не долго. Как рассказали местные жители, воду включали всего на 20 минут.

По словам Марии, позвонившей сегодня, 6 февраля, в редакцию, в администрации Бердска не только не предпринимают никаких действий, но еще и отвечают на жалобы в весьма грубой форме.
— Вместо того, чтобы решать проблему, людей каждый раз предлагают обратиться в другую организацию. В первый раз воду отключили еще около двух недель назад, после чего водоснабжение было восстановлено, но ненадолго. Спустя пять дней ее снова отключили, — сокрушается Мария. Сейчас без воды сидят порядка 15 частных домов, имеющих централизованное водоснабжение.

Тепло и воду жителям Речкуновки предоставляет управление энергетики и водоснабжения (УЭВ) СО РАН. Однако договор на ппоставку воды с так и не был составлен. По словам Марии, раньше никаких серьезных проблем с водой не возникало. Сейчас же из-за перебоев водоснабжения некоторые речкуновцы вынуждены топить снег, так как колонки находятся не на каждой улице.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» главный инженер УЭВ СО РАН Анатолий Олейников, вопросы подачи воды должна решать администрация Бердска. Прекращение подачи воды в Речкуновку было связано с аварией. Теперь же по предписанию Роспотребнадзора и экологов подача воды не возобновляется. Дело в том, что речкуновцам дают техничесую воду.

Также Анатолий Анатольевич отметил, что в течении двух лет с администрацией Бердска ведется переписка о том, что местный Комбинат бытовых услуг должен построить водовод и предоставлять бердчана воду. Однако результата от этих переговоров нет, и УЭВ СО РАН вынуждены регулярно платить штрафы из-за того, что вода бердчана поставляется, по-сути, незаконно.

Подача воды в Речкуновку осуществляется в течение 10 лет и все это время за это никто не платит, так как официальный договор на предоставление данного вида услуг заключен не был. Помимо этого Олейников посоветовал жителям Речкуновки обращаться к своему гарантирующему поставщику воды, которым является муниципальный КБУ Бердска.

Как пояснили в КБУ, предоставление питьевой воды в Речкуновке осуществляется из колонки на улице Победы. Подача воды непосредственно в дома не в компетенции бердского КБУ.
— Абонентов МУП КБУ в том районе нет, но есть наши колонки. Это спорная территория. Так УЭВ СО РАН соорудил скважину, к которой все подключились, — рассказали в КБУ, отметив, что сооружение водопроводных сетей в Речкуновке — удовольствие дорогое. И решать это следует на уровне руководства муниципалитетов.

Но Мария в интервью «Курьер. Среда. Бердск» заявила, что готова платить за воду, как и ее соседи, только коммунальщики СО РАН не утверждают тариф, видимо, потому что вода техническая, годная только для полива огородов. Нет тарифа на такую воду для граждан.

Выходом из ситуации может быть создание ТОС в Речкуновке, что позволит заключить договор на водоснабжение с юридическим лицом, как это делает бердский Комбинат бытовых услуг в дачными товариществами.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Заберет деньги из образования и ЖКХ ради погашения долгов власть Бердска Бедность и снижение доходов беспокоят россиян 500 млн рублей от правительства РФ получит на центр волейбола Новосибирск

(1) Комментарий

  1. Уточка

    Сфотографируйте жителей которые топят снег на фоне баннера с путиным «сильный президент — сильная Россия». Воду проведут. Гарантия 100%

    Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Предварительная консультация врача-венеролога бесплатно в клинике Веритас!
ООО ''Медико-диагностический центр "Веритас" (лицензия № ЛО-54-01-004019 от 05.08.2016г.)
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика