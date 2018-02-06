Топят снег из-за отсутствия воды жители Бердска

Две недели сидят без воды несколько домов в бердской Речкуновке. Поставщик ресурсов — Управление энергетики и водоснабжения СО РАН. Причиной отключения стало отсутствие договора между жителями и поставщиком.

2 февраля пресс-центр мэрии Бердска отрапортовал, что благодаря вмешательству горадминистрации, «удалось оперативно решить данную проблему» путем заключения дополнительного соглашения между жителями поселка и поставщиком ресурсов, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Однако радовались речкуновцы не долго. Как рассказали местные жители, воду включали всего на 20 минут.

По словам Марии, позвонившей сегодня, 6 февраля, в редакцию, в администрации Бердска не только не предпринимают никаких действий, но еще и отвечают на жалобы в весьма грубой форме.

— Вместо того, чтобы решать проблему, людей каждый раз предлагают обратиться в другую организацию. В первый раз воду отключили еще около двух недель назад, после чего водоснабжение было восстановлено, но ненадолго. Спустя пять дней ее снова отключили, — сокрушается Мария. Сейчас без воды сидят порядка 15 частных домов, имеющих централизованное водоснабжение.

Тепло и воду жителям Речкуновки предоставляет управление энергетики и водоснабжения (УЭВ) СО РАН. Однако договор на ппоставку воды с так и не был составлен. По словам Марии, раньше никаких серьезных проблем с водой не возникало. Сейчас же из-за перебоев водоснабжения некоторые речкуновцы вынуждены топить снег, так как колонки находятся не на каждой улице.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» главный инженер УЭВ СО РАН Анатолий Олейников, вопросы подачи воды должна решать администрация Бердска. Прекращение подачи воды в Речкуновку было связано с аварией. Теперь же по предписанию Роспотребнадзора и экологов подача воды не возобновляется. Дело в том, что речкуновцам дают техничесую воду.

Также Анатолий Анатольевич отметил, что в течении двух лет с администрацией Бердска ведется переписка о том, что местный Комбинат бытовых услуг должен построить водовод и предоставлять бердчана воду. Однако результата от этих переговоров нет, и УЭВ СО РАН вынуждены регулярно платить штрафы из-за того, что вода бердчана поставляется, по-сути, незаконно.

Подача воды в Речкуновку осуществляется в течение 10 лет и все это время за это никто не платит, так как официальный договор на предоставление данного вида услуг заключен не был. Помимо этого Олейников посоветовал жителям Речкуновки обращаться к своему гарантирующему поставщику воды, которым является муниципальный КБУ Бердска.

Как пояснили в КБУ, предоставление питьевой воды в Речкуновке осуществляется из колонки на улице Победы. Подача воды непосредственно в дома не в компетенции бердского КБУ.

— Абонентов МУП КБУ в том районе нет, но есть наши колонки. Это спорная территория. Так УЭВ СО РАН соорудил скважину, к которой все подключились, — рассказали в КБУ, отметив, что сооружение водопроводных сетей в Речкуновке — удовольствие дорогое. И решать это следует на уровне руководства муниципалитетов.

Но Мария в интервью «Курьер. Среда. Бердск» заявила, что готова платить за воду, как и ее соседи, только коммунальщики СО РАН не утверждают тариф, видимо, потому что вода техническая, годная только для полива огородов. Нет тарифа на такую воду для граждан.

Выходом из ситуации может быть создание ТОС в Речкуновке, что позволит заключить договор на водоснабжение с юридическим лицом, как это делает бердский Комбинат бытовых услуг в дачными товариществами.