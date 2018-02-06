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Появилось фото одной из самых одиноких галактик во Вселенной

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Появилось фото одной из самых одиноких галактик во Вселенной

Сфотографировал галактику в созвездии Сетки телескоп обсерватории «Хаббл».

6.02.2018 Фото: © ESA/Hubble & NASA Один комментарий

Появилось фото одной из самых одиноких галактик во Вселенной

Галактика NGC 1559 в созвездии Сетки, один из самых одиноких объектов космоса

Орбитальная обсерватория «Хаббл» получила фотографии галактики NGC 1559 в созвездии Сетки, одной из самых близких к нам и самых «одиноких» галактик в обозримой Вселенной, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт космического телескопа.

Как сегодня считают космологи, материя распространена по Вселенной не равномерно, а в виде гигантской паутины из связанных друг с другом нитевидных скоплений видимой и темной материи, разделенных огромными космическими «пустынями». Эти пустоты и скопления материи являются результатом существования своеобразного «эха» Большого взрыва — так называемых барионных акустических осцилляций, распределивших материю неравномерно по стремительно расширяющейся Вселенной в первые мгновения ее жизни.

Сегодня ученые ожесточенно спорят о том, как много материи содержит данная сеть. Как показали недавние наблюдения, сделанные при помощи «Хаббла», общая масса материи в нитях этой паутины и в пространстве между ними примерно в два раза меньше, чем предсказывают теоретические расчеты. Возник вопрос — куда пропала эта материя, над которым ученые бьются до сих пор.

По этой причине астрономов особенно сильно интересуют галактики, которые находятся вне пределов этой паутины. Наблюдая за ними, астрономы пытаются оценить то, как много материи содержится в пустотах между нитями и хватает ли ее для того, чтобы объяснить эту вселенскую пропажу.

Ярким примером этого является галактика NGC 1559 в созвездии Сетки, удаленная от Млечного Пути примерно на 50 миллионов световых лет. Своей формой она похожа на нашу Галактику, однако NGC 1559 заметно меньше ее, уступая в размерах и массе примерно в 100 раз.

В отличие от многих других соседей Млечного Пути, NGC 1559 не является «мертвой» галактикой — внутри нее каждый год рождаются десятки новых светил, а за последние несколько лет вспыхнуло и четыре сверхновых. Изучение их остатков, как надеются ученые, поможет раскрыть химический состав NGC 1559 и понять, отличается ли она от соседей, в том числе и Млечного Пути, который также является «одинокой» галактикой, родившейся за пределами космической паутины.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Край вселенной

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