Дачные маршруты запустят с середины апреля в Бердске

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На водозабор ходили маршрутки помимо дачного автобуса в позапрошлом году. Им та же администрация запретила. А в этом году разрешает. Это что, шутки? прошлое лето такая толпа была на остановке! А на следующий год давайте снова запретим. Это на личных капризах все держится, закон не регулирует эти вещи?
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«Мэр города отметил, что необходимо привлечь частных перевозчиков для удобства дачников.»
Сохранится ли в 2018 году метод перевозки людей на дачи битком, как скот? Собирается администрация начать контролировать беспредел ПАТП, хотя бы на дачных маршрутах? Будут ли допущены перевозчики с комфортабельными автобусами или максимум газели и ПАЗики?
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просто мэр города мечет бисер перед народом,якобы беспокоится о людях.Но все будет по прежнему.Как толпился народ на остановке в ожидании автобусов,так и будет.По той самой причине,что мэр в этом городе никто
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