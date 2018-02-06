Дачные маршруты запустят с середины апреля в Бердске

Дачные автобусы пойдут по маршрутам в Бердске со второй половины апреля. Об этом сообщила начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина мэрии на совещании в администрации города 5 февраля. Мэр города Евгений Шестернин отметил, что к перевозкам необходимо привлекать и частников.

— Мы начинаем подготовку к дачному сезон. В феврале уже уже поступают обращения от садоводов по поводу организации дачных автобусных маршрутов. Согласовываются расписания, будем встречаться с председателями по схемам и расписаниям. Учтем замечания прошлых лет, чтобы в марте месяце была составлена аукционная документация, и с апреля во второй декаде, пойдут уже по направлениям дачные маршруты, — сообщила Надежда Нятина.

Глава Бердска Евгений Шестернин настаивает на привлечении частных перевозчиков для удобства дачников:

— Председатели дачных обществ должны знать график. Он должен появится уже на этой неделе. Не сочтите за труд, но нужно привлекать сюда частников.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в 2017 году дачные автобусы ходили с 22 апреля по 15 октября. Было организовано 7 сезонным маршрутов на дачи с предоставлением льгот всем категориям граждан.