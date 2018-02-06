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Дачные маршруты запустят с середины апреля в Бердске

Мэр города отметил, что необходимо привлечь частных перевозчиков для удобства дачников.

6.02.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.

Дачные маршруты запустят с середины апреля в Бердске

Дачные автобусы должны начать работу уже с середины апреля в Бердске

Дачные автобусы пойдут по маршрутам в Бердске со второй половины апреля. Об этом сообщила начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина мэрии на совещании в администрации города 5 февраля. Мэр города Евгений Шестернин отметил, что к перевозкам необходимо привлекать и частников.

— Мы начинаем подготовку к дачному сезон. В феврале уже уже поступают обращения от садоводов по поводу организации дачных автобусных маршрутов. Согласовываются расписания, будем встречаться с председателями по схемам и расписаниям. Учтем замечания прошлых лет, чтобы в марте месяце была составлена аукционная документация, и с апреля во второй декаде, пойдут уже по направлениям дачные маршруты, — сообщила Надежда Нятина.

Глава Бердска Евгений Шестернин настаивает на привлечении частных перевозчиков для удобства дачников:
— Председатели дачных обществ должны знать график. Он должен появится уже на этой неделе. Не сочтите за труд, но нужно привлекать сюда частников.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в 2017 году дачные автобусы ходили с 22 апреля по 15 октября. Было организовано 7 сезонным маршрутов на дачи с предоставлением льгот всем категориям граждан.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    На водозабор ходили маршрутки помимо дачного автобуса в позапрошлом году. Им та же администрация запретила. А в этом году разрешает. Это что, шутки? прошлое лето такая толпа была на остановке! А на следующий год давайте снова запретим. Это на личных капризах все держится, закон не регулирует эти вещи?

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  2. Аноним

    «Мэр города отметил, что необходимо привлечь частных перевозчиков для удобства дачников.»

    Сохранится ли в 2018 году метод перевозки людей на дачи битком, как скот? Собирается администрация начать контролировать беспредел ПАТП, хотя бы на дачных маршрутах? Будут ли допущены перевозчики с комфортабельными автобусами или максимум газели и ПАЗики? =-O =-O =-O

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  3. Аноним

    просто мэр города мечет бисер перед народом,якобы беспокоится о людях.Но все будет по прежнему.Как толпился народ на остановке в ожидании автобусов,так и будет.По той самой причине,что мэр в этом городе никто

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