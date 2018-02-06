«Почта России» ускорит выдачу посылок цифровыми квитанциями

«Почта России» ввела в Москве электронную подпись для получателей посылок и заказных писем. Ее использование позволит не заполнять бумажную квитанцию для каждого отправления, достаточно будет назвать код из СМС. Во втором квартале 2018 года проект планируется запустить и в других регионах. Нововведение усиливает конкуренцию с курьерскими компаниями, особенно в сегменте заказов из Китая, считают участники рынка.

Во всех отделениях «Почты России» в Москве клиенты теперь могут получить отправления, не требующие оплаты, с помощью простой электронной подписи, рассказали “Ъ” во ФГУПе. Для этого клиенту надо один раз предъявить в почтовом отделении паспорт и заполнить регистрационную форму с указанием паспортных данных и номера мобильного телефона. После этого больше не придется заполнять бумажные извещения: при поступлении в отделение заказного письма или посылки получателю будет приходить СМС с кодом, который надо назвать, чтобы получить отправление. Во втором квартале 2018 года сервис планируется масштабировать на другие регионы России.

Услугу тестировали пять месяцев в девяти столичных отделениях, сообщил замгендиректора предприятия по посылочному бизнесу Сергей Малышев. По его словам, замеры показали, что выдача отправления по новой технологии происходит в пять раз быстрее. Введение простой электронной подписи также позволит уменьшить операционные расходы «Почты России» за счет затрат на печать бумажных извещений, то есть закупку бумаги и картриджей для принтеров, рассчитывают во ФГУПе.

Главный вопрос, который решает нововведение,— рост производительности труда на «Почте России», считает президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. Топ-менеджер крупной логистической компании считает, что сервис будет востребован.

«Основная масса покупателей, получающих заказы в почтовых отделениях,— пользователи китайских маркетплейсов, и зачастую люди получают по три-четыре низкостоимостных отправления одновременно. Оформление бумажной формы на каждое — сомнительное удовольствие»,— говорит собеседник “Ъ”. Трансграничный сегмент во многом обеспечивает рост всего рынка e-commerce, оценивали ранее в Ассоциации компаний интернет-торговли. В 2017 году его доля в обороте российского онлайн-ритейла выросла с 33% годом ранее до 37%, или 410 млрд руб. Больше всего товаров россияне покупают в Китае: доля отправлений из этой страны составляет 90%, из ЕС — 4%, из США — 2%.

Директор по продажам DPD в России и SPSR Express Наталья Плетнева проводит аналогию с набирающими популярность постаматами, ссылаясь на исследование DPD Group E-Shopper Barometer, согласно которому более 80% российских онлайн-покупателей хотели бы забирать посылки именно таким способом, то есть без заполнения бумаг. «Активные покупатели, среди которых почти половина миллениалов (людей в возрасте от 18 до 34 лет), и так живут в “цифре”: более 60% заказывают товары через смартфоны, выбирают интернет-магазины по отзывам в соцсетях и т. д. Они оценят такую услугу»,— считает она.

Для курьерских служб запускаемый «Почтой России» сервис усложняет конкуренцию, считает собеседник “Ъ” на логистическом рынке. Для них ситуация в последнее время и так уже осложнилась, напоминает он, в рамках эксперимента Федеральной таможенной службы по проверке посылок из-за рубежа, который проходит с 7 декабря 2017 года до 1 июля 2018 года, компании должны предоставлять большое количество данных еще до таможенной очистки отправления. Так, клиенты служб DHL Express, UPS, SPSR Express, DPD и Pony Express должны предоставить свой ИНН, а также скриншот или ссылку на приобретенный товар для контроля его стоимости. В низкостоимостном сегменте, заключает собеседник “Ъ”, покупатели не хотят связываться с курьерским каналом именно по этой причине.