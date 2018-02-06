«Брат пропал, наверное, съели его» — блокадные воспоминания жителей Бердска

Блокада Ленинграда стала одной из самых страниц Великой Отечественной войны. За годы блокады погибли, по разным данным, от 600 тыс. до 1,5 млн человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода. По официальным данным, от голода умерло 641 тысяча горожан (это население 6 таких городов, как Бердск), по подсчетам историков, голодная смерть настигла не менее 800 тыс. ленинградцев. Кроме того, за 872 блокадных дня выведены из строя 840 промышленных предприятий, разрушено 500 школ, 170 лечебных учреждений, более 3 тыс. зданий. Полностью уничтожена 8-я ГЭС, 9 тыс. деревянных домов разобрали на топливо. Пострадали 187 из 210 зданий, находившихся на государственном учете как памятники архитектуры, практически были уничтожены пригородные дворцы-музеи.

26 января, накануне Дня снятия блокады, в бердском историко-художественном музее собрались, чтобы вспомнить события 1944 года и тех, кто на себе испытал ужасы страшного и голодного времени, людей, в биографии которых слово «блокада» вошло навсегда.

цифры

872 дня – с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года длилась блокада Ленинграда

19 человек, пережившие блокаду Ленинграда детьми, проживают сейчас в Бердске

125 граммов хлеба в сутки выдавали ленинградцам в период блокады

Я палец послюню и, как курочка, зернышки в рот

82-летнему бердчанину Борису Русинову в блокаду было 6 лет. 11 месяцев он с cемьей переживал блокаду в Ленинграде. На всю жизнь, говорит, врезались в память голод и холод.

Несмотря на блокаду, вспоминает бердчанин, работали заводы, школы, театры. Табачная фабрика выпускала мины. Кондитерская – артиллерийские снаряды. Фабрика «Скороход» – пулеметные ленты. Артель «Примус» — гранаты. Во втором полугодии 1941 года на предприятиях Ленинграда было изготовлено 39 реактивных минометных установок, 713 танков, 480 бронемашин, 58 бронепоездов, свыше 5 тыс. полковых и противотанковых пушек, около 10 тыс. минометов, свыше 3 млн снарядов и мин, более 80 тыс. реактивных снарядов и бомб.

Мама Бориса работала на заводе «Красный треугольник» галошницей. Папа трудился нормировщиком на мясокомбинате им. Микояна. Чтобы выжить в то время, меняли табак на продукты.

— Однажды пошли с мамой на рынок обменять. А там зажиточные люди продавали просо и пшено. Я палец послюню и, как курочка, эти зернышки в рот. У нас никто в семье не курил, а по карточной системе давали табак, и мы обменивали его на что-нибудь. Подходит милиционер и говорит маме: «Что спекулянтка, меняешь? И забрал табак. Я плачу. Мама плачет, просит: «Дайте его на что-нибудь обменять». А он нам: «Спасибо скажи, что я вас не забрал и твоего сына», — вспоминает Борис Русинов.

Умирали тысячами

С сентября по декабрь 1941 года фашистская артиллерия выпустила по Ленинграду свыше 30 тыс. снарядов. Зимой 1941-го в городе находилось свыше 2,5 млн человек, в том числе 400 тыс. детей. Умерших считали тысячами. Но живые поддерживали живых и помогали друг другу.

Борису Иванович как сейчас помнит, что, когда объявляли тревогу, мама хватала его на руки, отец — его брата Анатолия, и бежали в бомбоубежище.

Холод и голод

Средняя температура в декабре 1941 года опускалась до минус 20 градусов. В течение 8 январских дней термометр показывал минус 30 и ниже. Дома было ужасно холодно. Обогревали квартиру буржуйками. Всю мебель сожгли. В топку летело все, что было: шкафы, полки, стулья — лишь бы согреться.

По словам блокадника, в то время мысли были только об одном: хоть бы хлеба кусочек. Брат однажды пошел в магазин карточки отоварить, получить хлеб и продукты. А там стоял парень повзрослее его и говорит: «Давай мальчик я твои карточки передам». А народу много в магазине, толчея. Карточки на продукты давали в то время где-то на три месяца. И вот у нас забрали карточки обманным путем и мы остались без карточек. Не знаю, чем мы жили? Как мы жили? Во время войны брат до того исхудал, что он ходить не мог, а ползал на руках и ногах, и папа определил его в госпиталь.

Почувствовать себя сытым в 15 лет

Когда вышло постановление об эвакуации из Ленинграда семей с детьми, Русиновы переехали в Купино Новосибирской области, потом в Михайловку. Отца забрали на военный завод в Бердск.

— Где-то в 1943-1944 году переехали в Бердск. Три года в школу не ходил — не было ни обуви, ни одежды. В школу пошел в 10 лет. Отец достал старые кирзовые сапоги, я в них ходил. Я впервые наелся, стал чувствовать себя не голодным, а сытым только в 15 лет. Портфеля не было, дали сумку от противогаза — и пошел. В 19 лет окончил школу. Работал на радиозаводе электриком. После окончания института работал юрисконсультом на заводе, — рассказал переживший блокаду.

У Бориса Русинова двое детей и четверо внуков.

Брата съели

Анатолию Тишину сейчас 79 лет. Он родился в Ленинграде. Когда началась блокада, ему было три года. В семье были еще три брата и сестренка.

— Мама работала в магазине техничкой, папа вернулся с финской войны и ему дали бронь, он работал на водоканале. Все время бомбили, трубы рвало, отец простудился и получил двухстороннее воспаление легких. В 1942 году дом наш разбомбили, нас поселили в барак. Отец больной лежал среди сырости. Больниц не было, были военные госпитали. Есть нечего, лекарств не было. Он и умер, — рассказалТишин.

Как вспоминает Анатолий Герасимович, старший брат, которому в то время было 14 лет, пошел заверять похоронку, чтобы отцовский паек нам, детям, давали и пропал без вести.

— Наверное, съели его, в начинку для пирожков пустили. Другой брат лежал, с голоду подняться не мог. Все время просил есть. И умер. Нам, маленьким, больше доставалось. Поэтому мы выжили, — рассказал переживший ленинградскую блокаду.

\Эвакуировали семью Тишиных в начале 1943 года к родителям матери в Алтайский край. Став взрослым, Анатолий работал в Бердске механизатором, трактористом, шофером. У Анатолия Герасимовича двое сыновей, трое внуков, двое правнуков.

Заканчивая рассказ, бердчанин со слезами на глазах произнес:

— Страшную блокаду помнить надо, чтобы она никогда не повторилась.

Памятник кошке

Чтобы выжить, многие во время блокады съедали своих домашних питомцев — кошек. И Ленинград наводнили крысы. Они были везде, превратившись в настоящее бедствие. Их давили танками, стреляли, но грызуны не намерены были покидать обжитые и безопасные для себя пространства.

В 1943 году вышло постановление о том, чтобы выписать из Ярославской области и доставить в Ленинград дымчатых кошек. За прибывшими четырьмя вагонами кошек собралась огромная очередь. В январе 1944-го котенок стоил 500 рублей. Для сравнения 1 кг хлеба с рук можно было купить за 50 рублей. И кошки спасли Ленинград от грызунов.

В 2000 году в Ленинграде появилось два памятника блокадным кошкам: Коту Елисею и Кошке Василисе. Позже на улице Композиторов, поставили новый малый памятник в виде фигурки кошки, сидящей на стуле и греющейся под торшером. Сопровождается табличкой:

«В память о кошках блокадного Ленинграда».