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Народный бунт: осадили администрацию из-за гибели детей в Новосибирской области

Глава Колыванского района думал, что вырытая коммунальщиками яма, в которой утонули браться, сама замерзнет. Народ скандировал: «В отставку!».(ВИДЕО)

6.02.2018 Фото: © Кадр из видео Алексея Астафьева 2 коммент.

Народный бунт: осадили администрацию из за гибели детей в Новосибирской области

Яма, в которой утонули братья

Жители поселка Колывань Новосибирской области 5 февраля устроили стихийный митинг, перекрыв движение возле здания районной администрации. Люди требовали наказать виновных в гибели двух братьев — 6 и 11 лет. Мальчики 2 февраля упали в раскопанную, но не огороженную работниками ЖКХ яму и утонули. Руководитель администрации поселка Алексей Дорофеев уже подал в отставку, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В Колывани возмущены качеством работы местных властей и коммунальных служб. По их словам, о многочисленных ямах в поселке граждане сигнализировали чиновникам неоднократно, но те никак не реагировали.

К собравшимся вышел глава района Виктор Аверин. Коммунальщики, пояснил он, надеялись на то, что вода в ямах замерзнет. «Думали, в морозы не случится беды, но произошла эта трагедия», — сказал чиновник.

В ответ собравшиеся принялись скандировать «В отставку!» и перечислять накопившиеся претензии к властям. Так, митингующие заявили, что в поселке нет чистой воды, за подключение к газу требуют взятки, а ученики местной школы пожаловались на холод в классах — приходится заниматься в перчатках. Одна из жительниц отобрала у чиновника микрофон и рассказала, что освещения в поселке практически нет, «зато кабинеты отремонтировали, прокуратура — в кармане, справедливости добиться нельзя».

Видео бунт Алексея Астафьева

Выплеснув эмоции, митингующие выразили недоверие муниципальным властям и подготовили обращение к президенту с просьбой отправить в отставку главу района Виктора Аверина, а также проверить финансово-хозяйственную деятельности в Колывани. Сам Аверин уходить не готов. «Я не прятался ни от кого. Эмоции переполняют. Я бы хотел, чтобы суд был справедливый, чтобы вы могли объективно рассмотреть ситуацию», — передают его слова местные СМИ.

Видео «Побег Аверина» Алексея Астафьева

В заполненный водой котлован 11-летний Коля и 6-летний Костя провалились 2 февраля. Яма глубиной около трех метров находится в центре поселка между храмом Святой Живоначальной Троицы, который сейчас ремонтируют, и центром народного творчества.

— Собор не огорожен, охраны там нет. Яму раскопали еще осенью для починки водопровода, мимо нее из детского сада шла тропинка. Мальчикам, видимо, просто стало интересно, что там. Зимой на края провала налип снег. Вот и представьте: подошел ребенок к краю, а снег обвалился. Один мальчик соскользнул, второй попытался его вытащить, но тоже провалился. Их подняли только через четыре часа, — рассказал РИА Новости депутат Колыванского районного совета Алексей Астафьев. Он же опубликовал видео, на котором видна вода в провале.

Известно, что 2 февраля старший из братьев — школьник Коля — по просьбе мамы должен был забрать младшего Костю из садика.

— Трагедия произошла в многодетной семье. Людмила — мать-одиночка, воспитывает еще 17-летнюю дочь. Она тянула троих детей, сутками была на работе — трудилась продавщицей, чтобы выплатить ипотеку. Как такое пережить? Отец семью давно оставил и никакого участия в воспитании не принимал, — рассказали местные жители.

Выступление тети погибших детей. Видео Алексея Астафьева

К зданию районной администрации несут цветы и игрушки в память о погибших мальчиках.

Причем в Колывани говорят, что это не первый такой случай.
— В ноябре пьяный мужик свалился в полузакрытый колодец и погиб. Было расследование, но никого не наказали, — рассказали колыванцы.

В следственном управлении СК по Новосибирской области возбудили уголовное дела. За «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц» арестованы 44-летний директор МУП «Коммунальное хозяйство» и 39-летний мастер того же предприятия.

Однако жители Колывани считают, что это всего лишь «стрелочники». И хотя поселковый глава Алексей Дорофеев уже ушел в отставку, люди уверены: разбираться в причинах трагедии нужно на уровне района.

Между тем, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», расследование дела взяли на контроль в главке Следственного комитета. Прокуратура в свою очередь тоже начала проверку действия (или бездействия) должностных лиц, в том числе воспитателя, отдавшего 6-летнего мальчика 11-летнему брату.

Мэр Бердска приказал усилить меры безопасности при производстве строительных и ремонтных после трагедии в Колывани, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Начали стрелочников искать, уже и воспитателя притянули… 8)

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  2. Аноним

    В Бердске нужно обратить внимание на открытые люки колодцев: напротив дома 5 в микрорайоне, справа от тротуара (проходит вдоль шоссе), отсутствует крышка. По данному тротуару гуляют много мамочек с детьми, колодец наполовину засыпан снегом. На Черемушках, при повороте с шоссе к проходной завода, также справа — открытый колодец, из-за снега, не сразу заметен.

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