Поклонская знает рецепт налаживания отношений с Украиной

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская в интервью «Газете.Ru» ответила на вопрос о том, что нужно было бы сделать, чтобы наладить отношений России с Украиной.

«Всех преступников посадить в тюрьму. И привлечь к ответственности за их злодеяния, которые они совершают с 2013 года по настоящее время. Сегодня на Украине, по сути, люди, которые пришли к власти, захватили власть, организовав государственный переворот … и сегодня занимаются геноцидом украинского народа по языковому признаку и отношению к политике», — ответила Поклонская.

Она отметила в числе таких людей спикера украинского парламента Андрея Парубия.

Отвечая на вопрос, кого она видит во главе Украины, Поклонская отметила, что «на сегодняшний день не понятно, кто стоит во главе Украины». При этом, по ее словам, на этот вопрос должен отвечать украинский народ. Поклонская отметила, что украинскому народу не дают такого права.

«Попробуйте сказать что-то против этой власти. Попробуйте поговорить на русском языке там сейчас на Украине — так закопают. Детей в песочнице бьют из-за того, что они позволяю себе на русском языке говорить», — отметила Поклонская.