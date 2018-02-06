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«Сибирский антрацит» вложит 2,3 млрд руб. в строительство железнодорожной ветки

АО «Сибирский антрацит»вложит 2,3 млрд рублей в строительство 25-километрового участка железнодорожного пути пропускной способностью 20 млн тонн грузов в год, говорится в сообщении компании.

6.02.2018 Нет комментариев

Сибирский антрацит вложит 2,3 млрд руб. в строительство железнодорожной ветки

Проект финансируется из собственных средств компании и средств синдицированного кредита объемом до $570 млн, который «Сибантрацит» привлек в конце 2017 года.

«Железнодорожный путь соединит лицензионные участки добычи двух крупнейших угольных компаний области — «Сибирского антрацита и «Разреза Восточный», обогатительные фабрики «Сибирского антрацита» с пунктами переработки и погрузки угля, а также путями общего пользования РЖД», — говорится в сообщении.

Строительство завершится к 2020 году.

Проект реализуется совместно с ООО «Разрез Восточный», который также ведет добычу на территории Новосибирской области.

«Строительство железнодорожного перегона благоприятно скажется на экологической ситуации в регионе, так как способствует более глубокому вводу железнодорожных путей в производственные зоны. Таким образом, будет снижено количество используемого автомобильного транспорта, который, как известно, негативно воздействует на окружающую среду, и увеличена составляющая гораздо менее токсичного железнодорожного транспорта», — приводятся в сообщении слова гендиректора «Сибантрацита» Анастасии Попрыгаевой.

«АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный» контролируются бизнесменом Дмитрием Босовым. Совокупная добыча предприятий в 2017 г. — 11,4 млн т антрацита («Сибирский Антрацит» — 7,4 млн т, «Разрез Восточный» — 4 млн т). По итогам 2020 г. общий объем добычи компаний составит около 20 млн т. »

 

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